L'oroscopo dell'amore di martedì 9 gennaio 2024 vedrà il segno del cancro fare dei passi in avanti molto importanti in amore. Per i Gemelli si aprirà una giornata di fascino, per il Capricorno invece pregna di romanticismo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore, per tutti i segni: Scorpione energico

1° Scorpione: le energie in amore si faranno sempre più intense. Secondo l'oroscopo per il vostro segno dello zodiaco il romanticismo sarà l'indiscusso protagonista della giornata, ma anche una sorpresa molto utile per l'andamento sereno della vostra storia d'amore.

2° Capricorno: ritornare ad avere un atteggiamento romantico per il vostro segno sarà indice non solo di amore nei confronti del partner, ma anche di buonumore personale. È tempo di fare incontri che possano nuovamente farvi battere forte il cuore dopo tanto tempo a questa parte.

3° Gemelli: brillare di luce propria potrebbe farvi sentire affascinanti e magnetici. Darete ogni cosa per poter vedere la vostra famiglia serena e felice. Una sorpresa in particolare renderà contenti che voi. Le prospettive di incontri interessanti saranno davvero ottime.

4° Bilancia: secondo quanto riportato dall'oroscopo, l'affiatamento di coppia sarà molto vivace, pregno di iniziativa e relative avventure. La cerchia familiare potrebbe essere letteralmente allietata da una novità importante.

Grazie ad un atteggiamento estroverso farete anche qualche amicizia.

Acquario molto più espansivo

5° Acquario: finalmente riuscirete ad aprirvi al mondo, a socializzare e a creare più legami ed in modo molto più intenso. Scoprirete degli orizzonti diversi in cui vi potrete finalmente specchiare, secondo l'oroscopo. La coesione in famiglia vi indirizzerà verso un dialogo più costruttivo.

6° Cancro: troverete un rialzo abbastanza poderoso sul piano sentimentale. Sarete pronti ad innamorarvi ancora se avete avuto delle delusioni, ma con più attenzione e consapevolezza di voi stessi. Nella coppia si riuscirà a parlare e a venirsi incontro con più semplicità.

7° Pesci: avrete una realtà che molto probabilmente sarà soltanto in parte in linea con ciò che avevate pensato per voi stessi.

In amore questo potrebbe incidere in modo lieve, e con un po' di volontà le questioni potrebbero essere risolte prima che sopraggiunga la serata.

8° Leone: avrete delle belle esperienze sul piano affettivo che potrebbero non coincidere con un amore come voi lo desiderate, secondo l'oroscopo. Avrete una atmosfera in famiglia che potrebbe curare in parte le vostre ferite, soprattutto quelle del passato.

Vergine distratto

9° Sagittario: sentirvi all'altezza della situazione nelle problematiche familiari vi renderà anche molto più sicuri di voi stessi. Sul piano amoroso potrebbero esserci le prime incomprensioni che vi daranno dei segnali importanti da ascoltare.

10° Toro: la noia potrebbe accompagnare a lungo la vostra storia d'amore.

Senza evoluzioni e senza slanci, ora tutto potrebbe apparire molto monotono. Al momento però non avrete in mente di ravvivare l'atmosfera con qualche avventura dispendiosa.

11° Ariete: relegare in un angolino della vostra mente le vicende amorose potrebbe essere controproducente per la vostra relazione e allo stesso tempo porre l'accento sulla vostra individualità. Sarà una mossa molto rigenerante per voi stessi.

12° Vergine: ora le distrazioni quotidiane non vi permetteranno di dedicarvi all'amore, mentre in altri casi potrebbero esserci delle divergenze troppo grandi per poter andare avanti. Andrete diritti per la vostra strada, secondo quanto riportato dall'oroscopo.