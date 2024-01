L'Oroscopo settimanale dal 15 al 21 gennaio 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. Sul piatto della bilancia la terza settimana del mese di gennaio analizzata e messa in relazione con i segni della seconda tranche zodiacale. Curiosi di sapere come potrebbe andare il periodo per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 15 a domenica 21 gennaio e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. L'Astrologia annuncia l'arrivo di una settimana carica di opportunità, pronte per essere sfruttate a piacimento. Per qualcuno, questo è il momento perfetto per implementare soluzioni idonee a risolvere quel problema annoso ben noto. Nel panorama amoroso, si consiglia di dare libero sfogo alla vostra fantasia, creando situazioni speciali o "effetti speciali" nel rapporto di coppia. Preferite situazioni chiare e nette, prive di sfumature ingannevoli, e noterete presto una notevole differenza: anche l'amore recupererà slancio e gioia di vivere. Per i single, potrebbe presentarsi l'opportunità di considerare un appuntamento proposto da una persona che non avreste mai immaginato di conoscere e verso cui non nutrivate alcun interesse.

Qualcosa di positivo sta cambiando in voi, rendendovi sicuramente migliori nei confronti degli altri. Nel lavoro, sarà propizia il periodo per mettersi in evidenza. Tutto procederà per il meglio, e le stelle saranno dalla vostra parte.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

mercoledì 17 gennaio; ★★★★★ lunedì 15, martedì 16, giovedì 18;

★★★★ venerdì 19 gennaio;

★★★ sabato 20 gennaio;

★★ domenica 21 gennaio 2024.

♏ Scorpione: voto 7.

L'oroscopo settimanale a questo giro prevede diverse giornata buone e con poche sfide da affrontare. Secondo le stelle del periodo, per quanto riguarda l'amore, potreste sentirvi a tratti poco motivati. Non cercate soluzioni complicate o cervellotiche, ma ascoltate semplicemente i vostri sentimenti. Anche per coloro che sono in coppia, il periodo promette spiragli di felicità.

Potreste ottenere le giuste e meritate soddisfazioni se riusciste ad allentare la tensione e lasciarvi andare alle tenerezze del partner: siete pronti per questo passo? I single: giocate bene le vostre carte senza esagerare e senza fretta! I cambiamenti imminenti saranno determinanti per il vostro futuro sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, un affare apparentemente vicino alla conclusione potrebbe presentare imprevisti, costringendovi a riconsiderare l'intero quadro. State comunque attenti, poiché c'è una concreta possibilità di incontrare ostacoli non messi in conto, ok?

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

venerdì 19 gennaio; ★★★★★ sabato 20, domenica 21;

★★★★ mercoledì 17, giovedì 18;

★★★ lunedì 15 gennaio;

★★ martedì 16 gennaio 2024.

♐ Sagittario: voto 5.

I prossimi sette giorni in arrivo si prospettano abbastanza "faticosi" per voi del segno, ma la sfida sarà affrontare ogni situazione col piglio di chi sa di potercela fare. In amore, l'indecisione del partner potrebbe causarvi nervosismo, ma è essenziale evitare di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Non precipitatevi in iniziative azzardate; ponderate ogni decisione con attenzione, perché procedere con cautela sarà già una vittoria a metà. I single dovranno fare i conti con una persona decisamente "antipatica", con possibili incomprensioni con familiari e vicini. Sfruttate la vostra dialettica, anche se alcune circostanze sembrano contrarie. Niente potrà fermarvi a meno che la vostra determinazione non vacilli.

Nel lavoro, si prevede una fase sufficientemente stabile. Potreste sentirvi un po' imbronciati e meno socievoli del solito a causa di ostilità astrali. Se non riuscite a stabilire una piena sintonia con gli altri, cercate di non interpretare male le intenzioni altrui. Fate buon viso a cattivo gioco!

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ lunedì 15 gennaio;

★★★★ martedì 16, sabato 20, domenica 21;

★★★ mercoledì 17, venerdì 19;

★★ giovedì 18 gennaio 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia per voi del segno un periodo sufficientemente positivo, giudicato in base all'attuale configurazione astrale.

Siete pronti a intraprendere una lotta sempre più agguerrita verso le vicissitudini quotidiane? A questo giro la settimana non promette sorprese, sia negative che positive; diciamo che vi sentirete in alcuni giorni come "felini", pronti e ben disposti alla "caccia grossa" nelle savane del cuore. Se finora il vostro piatto forte è stato il divertimento o il dolce far niente, è ora di pensare a qualcosa di diverso. Cominciate a fare una lista delle cose urgenti da portare a termine: intendiamoci, visto il periodo esente da impegni pressanti, per il momento iniziate a programmare solamente. Più avanti potrete iniziare a spuntare le prime cose da fare. In ambito lavorativo, la settimana si preannuncia positiva, ma fate attenzione a lunedì o martedì: uno spiacevole imprevisto potrebbe rivoluzionare i vostri programmi.

Siate pronti a gestire eventuali cambiamenti con flessibilità e determinazione.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ giovedì 18, venerdì 19;

★★★★ mercoledì 17, sabato 20, domenica 21;

★★★ martedì 16 gennaio;

★★ lunedì 15 gennaio.

♒ Acquario: voto 10. Settimana semplicemente splendida! Praticamente tutto attorno a voi emanerà un'aura di positività: uscite, divertitevi e, soprattutto se sarete in vena, cogliete l'attimo e rilassatevi. L'arrivo di Plutone nel segno, in perfetta armonia e superbamente positivo per molti di voi, sarà il principale artefice di questa buona novella. La Luna dal canto suo, dal comparto dei Gemelli, contribuirà di certo a offrire ancora più spiragli positivi in campo sentimentale.

In fondo, la vita è meravigliosa, e poco importa se qualcuno riuscirà a farvi arrabbiare: ignorate e proseguite dritti per la vostra strada. Se doveste riscontrare problemi di comunicazione con il partner o persone da conquistare, il consiglio è quello di metterli in condizione di inferiorità. Parlare "alla pari" potrebbe dare la sensazione di essere accondiscendenti, e ciò non deve assolutamente accadere. Per quanto riguarda il lavoro, questo potrebbe essere un momento propizio per avanzare richieste: cambio di mansione, trasferimenti in altre sedi o incremento di stipendio. Siate sicuri di sfruttare a pieno questo favorevole transito astrale per ottenere il massimo beneficio da eventuali richieste professionali.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

domenica 21 gennaio (Plutone nel segno); ★★★★★ mercoledì 17, venerdì 19, sabato 20;

★★★★ lunedì 15, martedì 16, giovedì 18.

♓ Pesci: voto 6. La prossima settimana si presenterà come una tappa cruciale nel percorso celeste, con le stelle che disegneranno un quadro di speranza e cambiamento. La Luna, maestosa nel suo passaggio dal vostro segno verso quello dell'Ariete, lunedì e martedì influenzerà positivamente ogni aspetto della vostra vita. In amore, potrete godere di un periodo di stabilità e armonia. La comunicazione sarà fluida ed empatica, permettendovi di affrontare eventuali situazioni con serenità. Se siete single, nuovi incontri stimolanti potrebbero portare con sé l'opportunità di creare legami significativi.

Nel lavoro, qualcuno vi spingerà a riflettere sulle vostre ambizioni e a pianificare con saggezza il futuro. Le opportunità potrebbero presentarsi in modo inaspettato, ma sarà la vostra dedizione e determinazione a garantire il successo. Non abbiate paura di abbracciare il cambiamento e di adottare nuove strategie. L'energia positiva che permeerà il periodo darà la forza necessaria per superare qualsiasi ostacolo. Siate pronti a sfruttare al massimo le occasioni che si presenteranno e a vivere carichi di fiducia.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: