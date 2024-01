Siamo ormai giunti al giro di boa della prima settimana di gennaio 2024. Di seguito arrivano le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni zodiacali con i cambiamenti e le novità dal punto di vista astrologico di giovedì 4 gennaio sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina del 4 gennaio

Ariete: in amore è una giornata non esaltante, cercate di non sollevare polemiche inutili. Per i single del segno i nuovi incontri saranno interessanti. Nel lavoro Marte in opposizione può provocare qualche problema nei rapporti con gli altri.

Toro: per i sentimenti questa è una fase migliore, coloro che hanno vissuto comunque una crisi ora potranno voltare pagina. Nel lavoro prudenza nelle questioni, anche se non tutto dipende da voi. A livello sentimentale fate attenzione, perché una relazione con soci e collaboratori vivrà diverse discussioni.

Gemelli: per alcuni questa è una fase di verifica per le relazioni, potreste andare incontro a discussioni. Nel lavoro potrà arrivare una nuova idea e un cambiamento.

Cancro: in amore giornata che andrebbe vissuta con più calma, continua la lotta per ottenere ciò che vi spetta. A livello lavorativo alcuni progetti sono saltati, per questo motivo siete in difficoltà.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore chi è solo dovrebbe cercare di fare degli incontri, in particolare se c'è stato un problema nel passato.

Nel lavoro valutate nuove proposte, non si esclude che nasca qualcosa di interessante.

Vergine: a livello amoroso giornata che invita ad evitare i conflitti, al momento con diversi pianeti in opposizione tutto sembra confuso. Nel lavoro non è questo il momento giusto per far partire iniziative rischiose.

La seconda sestina astrologica

Bilancia: in amore piccoli disguidi ma grazie alla Luna favorevole si potrà recuperare. Nel lavoro fate il possibile per imporre le vostre idee, vorreste fare qualcosa in più ma al momento non riuscite.

Scorpione: per i sentimenti se una storia è in crisi meglio non precipitare gli eventi, è una fase di maggiore stanchezza.

A livello lavorativo vorreste avere tutto sotto controllo ma al momento non è possibile.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore meglio evitare complicazioni, Venere nel segno è da sfruttare per vivere emozioni in più. Nel lavoro alcune situazioni vanno tenute sotto controllo.

Capricorno: a livello amoroso potrebbero nascere alcune tensioni da superare, gli incontri di questo periodo saranno comunque importanti. Nel lavoro le intuizioni valgono molto, arriverà una bella ricompensa.

Acquario: a livello amoroso momento migliore che arriverà nel weekend, riuscirete ad aprirvi di nuovo. A livello lavorativo - se ci sono stati dei problemi di tipo economico - essi non si risolveranno nell'immediato ma le cose vanno meglio.

Pesci: in amore siete più forti adesso, ma Venere in aspetto critico rimetterà comunque in discussione un rapporto. Nel lavoro nei prossimi giorni arriverà l'occasione che aspettavate per lanciarvi in qualcosa di nuovo.