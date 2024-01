L'oroscopo dell'amore di venerdì 5 gennaio 2024 vedrà in prima posizione nella classifica giornaliera i Gemelli, seguiti dal segno dei Pesci, le cose andranno bene anche per il Cancro.

A seguire approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco relativamente all'amore.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: tenerezza per Sagittario

1° Gemelli: i sentimenti troveranno ampio spazio nella vostra quotidianità. Potreste ricevere una notizia o una proposta che aumenterà la vostra indole romantica nascosta. La perspicacia non vi mancherà con le amicizie.

2° Pesci: l'affetto e la serenità in famiglia giocheranno un ruolo fondamentale per il vostro stato psicofisico. Darete tutto per far stare bene la famiglia, mentre con il partner potreste avere una bellissima serata all'insegna della passione.

3° Sagittario: la tenerezza sarà l'indiscussa protagonista della giornata in ambito amoroso. Non vi risparmierete in atteggiamenti affettivi pieni di sentimentalismo. Regalare qualcosa di eccezionale al partner curerà qualche perplessità avanzata recentemente.

4° Cancro: guardare lontano con la persona amata renderà possibile una evoluzione di coppia che con il passare del tempo si intensificherà sempre di più. Sarete molto più affascinanti del solito, non sarà un caso se farete breccia nel cuore di qualcuno.

Incomprensioni importanti per il segno dello Scorpione

5° Ariete: l'ambito sentimentale ora conoscerà una bellissima stabilità, fatta di amore e di collaborazione. Non avrete dubbi sulle decisioni che avete preso recentemente riguardo al piano affettivo. Con le amicizie si instaurerà un legame forte e importante.

6° Leone: non avrete rivali in amore.

Saprete come fare conquiste e come risultare non solo magnetici, ma anche decisamente carismatici. Questo potrebbe attrarre qualcuno in particolare. Il meglio di voi lo dimostrerete con la passione.

7° Toro: finalmente avrete una bella stabilità amorosa fatta di maturità, ma molto probabilmente l'ambito più romantico potrebbe mancarvi in modo inaspettato.

Ci saranno notizie familiari che non vi stupiranno più di tanto, ma porteranno con se dei cambiamenti significativi.

8° Scorpione: in amore delle importanti incomprensioni sono all'orizzonte con la persona amata. Il dialogo potrebbe aiutare molto, soprattutto se la situazione è ancora piuttosto acerba.

Libertà totale per Bilancia

9° Capricorno: l'Oroscopo segnala un certo stress in amore, qualcuno avrà anche una certa tendenza a evitare il partner. Questo non accadrà a causa di qualcosa in particolare, ma semplicemente per poter stare con la vostra beata solitudine.

10° Vergine: fate qualche sforzo per apparire ben disposti nei confronti della persona amata, ma senza esagerare perché la finzione non fa per voi.

Acquisterete molta più consapevolezza individuale.

11° Acquario: le vicende sentimentali ora vivono delle difficoltà e quindi possono essere accantonate in virtù dell'amicizia e della famiglia. Gli incontri possono ridursi notevolmente, ma allo stesso tempo si creerà una bolla di serenità attorno a voi.

12° Bilancia: sentirsi liberi sarà prioritario per il vostro segno dello zodiaco. L'oroscopo annuncia che ci sarà una forte volontà di avviare un periodo di riflessione.