La Befana è una tradizione italiana che si celebra il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Secondo la leggenda la Befana è una vecchia signora che porta doni ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi volando su una scopa. Ma il giorno della Befana è anche un’occasione per consultare l’oroscopo e scoprire cosa ci aspetta.

Previsioni astrologiche della Befana 2024: momenti di svago per la Vergine

Ariete

Avrete il sostegno di Giove e Urano, che vi regaleranno fortuna, innovazione e cambiamenti positivi. Potrete realizzare i vostri progetti sia in ambito professionale che personale e vivere esperienze entusiasmanti.

Il vostro spirito avventuroso e intraprendente vi porterà lontano, ma fate attenzione a non essere troppo impulsivi o arroganti. Dovrete anche gestire con diplomazia le vostre relazioni e in amore, sarete passionali e magnetici, ma anche gelosi e possessivi. Cercate di essere più flessibili e tolleranti con il vostro partner o con la persona che vi interessa.

Toro

Potrete contare sulla protezione di Plutone che vi darà forza, determinazione e trasformazione. Sarete in grado di affrontare le sfide che si presenteranno e di superare le vostre paure e le vostre resistenze al cambiamento. Avrete anche l’occasione di esprimere il vostro talento e la vostra creatività, grazie alla congiunzione tra Giove e Urano in primavera.

Questo aspetto vi porterà anche novità e sorprese, soprattutto in ambito economico e materiale. Potreste ricevere una gratifica, una promozione, un aumento o un’opportunità di investimento. In amore, sarete dolci e sensuali, ma anche fedeli e stabili. Potrete consolidare il vostro legame con il vostro partner o trovare la vostra anima gemella.

Gemelli

Avrete il favore di Giove che vi regalerà fortuna, ottimismo e espansione. Potrete ampliare i vostri orizzonti, sia a livello mentale che fisico, e arricchire la vostra vita con nuove conoscenze, viaggi, studi e interessi. Sarete anche molto comunicativi e socievoli e saprete conquistare le persone con il vostro fascino e la vostra intelligenza.

Tuttavia, dovrete fare attenzione a non disperdere le vostre energie, o a cadere nella superficialità o nella confusione. Sarete infatti esposti a diversi transiti impegnativi, come Saturno, Plutone e le eclissi, che vi chiederanno di essere più responsabili, maturi e coerenti. In amore, sarete curiosi e vivaci, ma anche indecisi e volubili. Dovrete chiarire i vostri sentimenti e scegliere con il cuore.

Cancro

Plutone vi porterà a fare un bilancio della vostra vita e a liberarvi da ciò che non vi serve più. Potreste affrontare delle crisi, delle trasformazioni, o delle rinascite, sia a livello personale che relazionale. Avrete anche l’opportunità di crescere, di evolvere, e di scoprire nuove sfumature di voi stessi.

Sarete anche molto sensibili e intuitivi, e potrete approfondire la vostra spiritualità, o il vostro rapporto con il mistero. In amore sarete teneri e protettivi, ma anche emotivi e vulnerabili. Dovrete gestire con equilibrio i vostri sentimenti e non lasciarvi sopraffare dalla paura o dall’insicurezza.

Leone

Oggi avrete il sostegno di Giove e Urano che vi regaleranno fortuna, entusiasmo e originalità. Potrete esprimere il vostro carisma, la vostra generosità e la vostra creatività, e ottenere successo e riconoscimento. Sarete anche attratti da tutto ciò che è nuovo, diverso e stimolante, e potrete vivere esperienze inaspettate e divertenti. Il vostro spirito indipendente e avventuroso vi porterà a esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali.

In amore, sarete calorosi e passionale, ma anche leali e fedeli. Potrete consolidare il vostro rapporto con il vostro partner o incontrare una persona speciale.

Vergine

Avrete il favore di Saturno, che vi darà ordine, disciplina e concretezza. Potrete organizzare al meglio la vostra vita e raggiungere i vostri obiettivi sia in ambito lavorativo che personale. Sarete anche molto efficienti, meticolosi e precisi, e saprete risolvere ogni problema con logica e pragmatismo. Il vostro senso pratico e il vostro spirito critico vi saranno molto utili, ma fate attenzione a non essere troppo rigidi o perfezionisti. Dovrete anche concedervi qualche momento di relax e di svago, e non trascurare la vostra salute.

In amore, sarete timidi e riservati, ma anche dolci e affettuosi. Potrete stabilizzare il vostro legame con il vostro partner o trovare una persona affidabile e sincera.

Bilancia

Venere vi renderà affascinanti, diplomatici e socievoli. Potrete coltivare le vostre relazioni, sia quelle consolidate che quelle nuove, e trovare il giusto compromesso tra voi e gli altri. Le eclissi in primavera e in autunno vi porteranno anche a rivedere alcuni aspetti del vostro rapporto con voi stessi e con il mondo. In amore, sarete romantici e raffinati, ma anche appassionati e sensuali. Potrete vivere momenti intensi e felici con il vostro partner, o incontrare una persona che vi farà battere il cuore.

Scorpione

Avrete l’influenza di Plutone che vi porterà a fare i conti con le vostre ombre, le vostre paure, e le vostre ambizioni.

Potreste affrontare delle prove, delle sfide, o delle rinascite, sia a livello personale che relazionale. Avrete anche l’opportunità di scoprire nuove risorse, nuove potenzialità, e nuove verità. Sarete anche molto magnetici e profondi, e potrete esercitare il vostro fascino e il vostro potere su chi vi circonda. In amore sarete passionali e misteriosi, ma anche gelosi e possessivi. Dovrete gestire con equilibrio i vostri sentimenti e non lasciarvi travolgere dall’ossessione o dalla vendetta.

Sagittario

Giove vi regalerà fortuna, ottimismo e espansione. Potrete ampliare i vostri orizzonti, sia a livello mentale che fisico, e arricchire la vostra vita con nuove conoscenze, viaggi, studi e interessi.

Sarete anche molto generosi e saggi, e saprete condividere la vostra visione e la vostra filosofia con gli altri. Tuttavia, dovrete fare attenzione a non esagerare o a cadere nella presunzione o nella superficialità. Sarete infatti esposti a diversi transiti impegnativi, come Saturno, Plutone e le eclissi, che vi chiederanno di essere più responsabili, maturi e realistici. In amore sarete allegri e spensierati, ma anche fedeli e sinceri. Potrete consolidare il vostro rapporto con il vostro partner o trovare una persona che vi stimoli e vi apprezzi.

Capricorno

Avrete l’influenza di Plutone che vi porterà a fare una profonda trasformazione sia a livello personale che professionale. Potreste affrontare delle sfide, delle prove, o delle opportunità, che vi chiederanno di essere più consapevoli, responsabili e ambiziosi.

Avrete anche l’occasione di esprimere il vostro potenziale, il vostro talento e la vostra autorità, e di ottenere successo e riconoscimento. Sarete anche molto determinati e perseveranti, e saprete affrontare ogni ostacolo con coraggio e pragmatismo. In amore, sarete seri e fedeli, ma anche appassionati e profondi. Potrete consolidare il vostro rapporto con il vostro partner o trovare una persona che vi sostenga e vi stimoli.

Acquario

Esprimerete il vostro spirito indipendente, creativo e visionario, e vivere esperienze inaspettate e sorprendenti. Il vostro desiderio di cambiamento e di novità vi porterà a esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Sarete anche molto socievoli e altruisti, e saprete condividere le vostre idee e i vostri ideali con gli altri.

Tuttavia, dovrete fare attenzione a non essere troppo ribelli o eccentrici. Sarete infatti esposti a diversi transiti impegnativi, come Saturno, Plutone e le eclissi, che vi chiederanno di essere più maturi, realistici e costruttivi. In amore sarete originali e divertenti, ma anche sinceri e leali. Potrete vivere momenti intensi e felici con il vostro partner o incontrare una persona che vi capisca e vi apprezzi.

Pesci

Potrete coltivare le vostre relazioni sia quelle consolidate che quelle nuove e trovare il giusto equilibrio tra voi e gli altri. In amore sarete teneri e sognanti, ma anche appassionati e fedeli. Potrete vivere momenti magici e felici con il vostro partner, o incontrare una persona che vi faccia sognare.

Sul lavoro avrete opportunità di crescita e di successo, soprattutto se saprete sfruttare il vostro talento e la vostra creatività. Inoltre potreste ricevere dei benefici, delle gratifiche o delle occasioni di guadagno extra.