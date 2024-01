L'oroscopo della fortuna di venerdì 5 gennaio 2024 vedrà ottime energie per il segno dello Scorpione e straordinarie idee per il segno del Capricorno. I Pesci finalmente saranno in prima posizione. Il Leone sarà orgoglioso di se stesso.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Toro alle prime posizioni

1° Pesci: gli affari saranno estremamente fortunati. Niente ostacoli e niente situazioni che possano impedirvi di perseguire i vostri obiettivi, e di conseguenza anche i guadagni saranno sempre più redditizi.

Nella squadra di lavoro, ci sarà una forte armonia.

2° Leone: valutare il vostro operato vi renderà estremamente orgogliosi di voi stessi e delle persone che collaborano con voi. La carica non vi mancherà, così come un entusiasmo fuori dall'ordinario. Riceverete delle promozioni molto utili per la vostra vita quotidiana.

3° Toro: l'ambito professionale subirà una bella spinta propulsiva che potrebbe stabilizzare la vostra posizione sul posto di lavoro in maniera sempre più solida e ferrea. Le sfide ora più che mai saranno veri e propri giochi facili e veloci da realizzare, secondo l'oroscopo.

4° Sagittario: fare affari che contano in questo momento vi farà sentire molto fortunati e al tempo stesso realizzati sul piano economico e professionale.

Avrete delle sorprese sul lavoro che potrebbero fare la differenza per la vostra autostima, secondo quanto riporta l'oroscopo.

Profitti per Cancro

5° Cancro: non farete molti sforzi nel perseguire i vostri obiettivi, anzi, riuscirete a fare il minimo e trarre il massimo profitto. Potreste avere dei cambiamenti positivi sul lavoro che renderanno la vostra carriera sempre più apprezzata.

La serata sarà all'insegna del relax.

6° Ariete: non sempre le questioni professionali saranno stancanti per il vostro segno zodiacale. Capiteranno giornate come questa di venerdì in cui fioccheranno degli aiuti inaspettati che potrebbero essere anche molto più redditizi del solito.

7° Capricorno: avere delle idee potrebbe incentivarvi a mettervi in moto, ad osare e fare qualche passo molto più importante dei precedenti.

Per il momento però dovrete organizzare molte cose prima di poter concretizzare ciò che avete in mente. La strada però sarà tutta in salita.

8° Scorpione: avrete qualche perplessità sul lavoro che i pochi saranno disposti a togliervi. Essere in grado di fare tutto da soli al momento necessita di una grande fortuna, e al momento il vostro segno dello zodiaco ce l'ha solamente in parte. Le energie però non vi mancheranno.

Stimolazioni per Gemelli

9° Gemelli: stimolare la squadra a collaborare potrebbe essere molto produttivo, nonostante la fortuna al momento non decolli. Starà a voi quindi esternare la vostra grinta e ridare alla vostra determinazione la giusta spinta per poter andare avanti con i vostri progetti.

10° Vergine: attraverserete una giornata molto difficile sul lavoro, fatta di alti e bassi, non sarà sempre semplice mantenere un po' di autocontrollo sul posto di lavoro e minimizzare gli sforzi. Le spese torneranno a tartassare il vostro portafogli.

11° Bilancia: sentirvi poco adeguati a qualche sfida sul lavoro potrebbe rendervi nervosi e molto inclini alla tristezza. Il lavoro di squadra potrebbe non aiutarvi, questa volta. La fortuna in calo potrebbe essere controproducente per alcuni progetti che avete in mente di realizzare nell'immediato.

12° Acquario: al momento la stanchezza e anche qualche acciacco potrebbero essere degli impedimenti alla vostra attività lavorativa. Fare qualcosa di diverso che vi aiuti a distendere i nervi e a riposarvi potrebbe fare decisamente al caso vostro.