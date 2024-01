L’oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio annuncia che Giove offrirà agli Ariete l’occasione di riconciliarsi con i parenti stretti. Inoltre dichiara che alcuni astri porteranno felicità nella vita familiare dei Vergine. Infine raccomanda ai Bilancia di fare attenzione ai consigli da dare ai propri cari. Se siete curiosi di sapere che cosa vi attende nei prossimi giorni nell’ambito familiare e sociale, di seguito le previsioni zodiacali per la settimana che va da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio.

Oroscopo sulla vita familiare e sociale, settimana 29 gennaio - 4 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Se avete avuto dei disaccordi con parenti stretti, potrete riconciliarvi definitivamente grazie al sostegno di Giove. Nel complesso, i rapporti con la vostra cerchia familiare saranno molto più armoniosi. Socievoli e affettuosi, non siete come nessun altro, tranne quando Saturno influenza il settore dell’amicizia. Molto impegnati con il lavoro o con gli impegni familiari, avrete meno tempo da dedicare ai vostri amici più cari.

Toro – A causa dell’aspetto provocatorio di Saturno nascerà una discussione accesa con un vostro parente stretto, ma se dimostrerete buona volontà, troverete l’occasione di riconciliarvi.

Gli influssi planetari vi spingeranno ad affermarvi senza fare concessioni e a essere più esigenti nei rapporti con gli altri. Alcune precisazioni le farete con mancanza di diplomazia. Avrete un solo desiderio: vivere e agire con la minima responsabilità possibile nei confronti delle persone che vi stanno attorno.

Gemelli – Andrà tutto bene nel vostro settore familiare.

I rapporti con i vostri cari saranno posti sotto il segno della tenerezza e della complicità. Siete di umore molto familiare. La vita sociale assumerà una nuova dimensione. Si apriranno prospettive interessanti. Un incontro amichevole potrebbe dare grande intensità alla vostra esistenza. Sarà anche una settimana propizia per risolvere amichevolmente piccoli conflitti tra voi e alcune persone.

Cancro – Dovrete aspettarvi alcuni problemi familiari. Nonostante i vostri sforzi, non sarete in grado di dominarli e proverete ansia. Abbiate fiducia nel pianeta Saturno: vi aiuterà a prendere il toro per le corna. Soprattutto non cedete alla tentazione di nascondere la testa sotto la sabbia. Se perseverate con coraggio e discernimento, la situazione migliorerà. Ottime prospettive nella vostra vita sociale. Vi si presenteranno opportunità d’oro, che vi permetteranno di ottenere una svolta spettacolare. Questo non sarà il momento di essere timidi o titubanti. Tuttavia, dovreste fare attenzione a non fidarvi troppo facilmente, alcune persone potrebbero nascondervi le loro vere motivazioni.

Astrologia da Leone a Scorpione

Leone – Se pensate di avere la possibilità di trasferirvi in una piccola cittadina di provincia, non esitate a farlo. Probabilmente beneficerete di tutte le comodità della vita moderna senza dover sopportare inquinamento e fastidi di ogni tipo. Molte persone vi contatteranno questa settimana. Non prendete per oro colato tutto quello che dicono. Affidatevi al vostro intuito, che sarà ottimo grazie all’azione della Luna.

Vergine – Il Sole, Mercurio e Saturno avranno un impatto felice sulla vostra vita familiare. Con Venere che influenza il settore domestico e familiare, la settimana sarà facile per molti di voi, Vergine. I vostri genitori saranno in grado di sostenervi, e i vostri figli, anche se conducono una vita frenetica, si sentiranno bene con sé stessi.

Difficilmente sarete propensi a indulgere in questo periodo. Sempre in guardia, sarete sospettosi se qualcuno fa un atto di gentilezza nei vostri confronti. I vostri rapporti sociali potrebbero vivere una fase di instabilità.

Bilancia – I vostri cari saranno in buona forma e la vita familiare non dovrebbe essere infastidita da problemi esterni. Tutti saranno presi dalla routine della vita quotidiana, chi dalla carriera, chi dagli studi, chi dalle faccende domestiche. Fiduciosi nella vostra ricca esperienza di vita, non esiterete a fornire consigli di buon senso ai vostri amici. Attenzione, però, ai consigli che date.

Scorpione – Nella vostra vita familiare vi sforzerete di ricercare la tranquillità e l’armonia, e riuscirete a creare un’atmosfera molto calda nella vostra casa.

Ma non siate troppo deboli con i vostri figli. Cercate di fare del vostro meglio e Saturno sosterrà i vostri meritevoli sforzi. Farete progetti con i vostri amici e brillerete in loro compagnia. Potete anche contare sul loro sostegno. Siate un buon amico per voi stessi.

Previsioni astrologiche da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra vita familiare assumerà un’importanza esagerata ai vostri occhi. La vostra casa rappresenterà per voi il centro del mondo, niente di meno. È proprio questa la trappola che dovrete cercare di evitare: vi mancherà completamente l’obiettività in tutte le questioni riguardanti la vostra famiglia, poiché vi sentirete molto coinvolti. E questo potrebbe giocarvi brutti scherzi.

Sarete sopraffatti da emozioni incoerenti, ma se riuscirete a controllare queste emozioni, potrete ottenere molti vantaggi grazie alle vostre doti e al fascino della vostra personalità. Chiedete e vi sarà dato. Spetterà poi a voi dare una base solida e duratura a ciò che avrete ottenuto con facilità.

Capricorno – Con i cattivi influssi di Plutone vi preoccuperete molto per le persone che amate. Cercate di controllare la vostra ansia ingiustificata, il che non farà altro che complicare le cose. Evitate i conflitti, da qualunque parte provengano. Una soluzione amichevole è sempre meglio di un lungo processo, anche se la vostra autostima ne risente un po’. Spesso è necessario fare concessioni per non mandare all’aria l’equilibrio nella vostra vita sociale.

Acquario – L’atmosfera astrologica della settimana 29 gennaio - 4 febbraio vi porterà a prendere decisioni importanti per risolvere un grosso problema familiare. Se la vostra casa sta attraversando un po’ di crisi ultimamente, dovrete fare un enorme sforzo per riportare tutto alla normalità. Con buona volontà e tenacia ci riuscirete. La vostra situazione sociale sarà al centro delle vostre preoccupazioni. Sappiate che potrete progredire enormemente grazie all’audacia e all’ambizione che Marte instillerà in voi. Ciò che ottenere in questo periodo potrebbe essere decisivo per il vostro futuro.

Pesci – Secondo l'Oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio, ci sarà tanta gioia con i bambini e conforto con gli anziani.

Un clima di calda complicità che assaporerete intensamente. Non dovrete davvero prenderlo con le pinze. Eppure, il vostro umore sarà cruciale per il buon funzionamento dei vostri affari o dei vostri rapporti sociali. Se riuscite a sfruttare le vostre energie, riuscirete a dare il massimo di voi stessi e a migliorare la vostra vita sociale, familiare, amorosa e lavorativa.