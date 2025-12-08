L’atmosfera natalizia si fa sempre più intensa: luci, decorazioni e un pizzico di magia nell’aria rendono l'oroscopo di martedì 9 dicembre un giorno perfetto per ascoltare i consigli delle stelle.

Il Leone sarà pronto a prendere in mano la situazione e farsi avanti in amore e nel lavoro, mentre piccoli gesti romantici potrebbero fare la differenza per i nati sotto il segno dei Gemelli. Scorpione sarà particolarmente concentrato al lavoro, mentre Vergine darà inizio a nuovi progetti.

Previsioni oroscopo martedì 9 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che si accende in questo periodo natalizio.

Una nuova conoscenza potrebbe illuminarvi come un albero di Natale. Se siete già impegnati basterà poco per conquistare il cuore della persona che amate. In quanto al lavoro dedicherete il vostro tempo a risolvere questioni lasciate in sospeso. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali non molto semplici da interpretare. La posizione scomoda della Luna potrebbe influenzare negativamente il vostro rapporto. Un'eccessiva sensibilità potrebbe mettervi in difficoltà con il partner. Nel lavoro evitate le distrazioni che possono rallentare lo sviluppo dei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: cielo del momento che vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. La vostra relazione non sarà un vortice di emozioni, ciò nonostante sarà sufficiente un piccolo gesto per fare la differenza.

In quanto al lavoro alcuni progetti sono in dirittura d'arrivo, ma dovrete faticare ancora tanto per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Cancro: la voglia di coccole e atmosfere intime si farà sentire in questo periodo. Dovrete però conquistarvi la fiducia della persona che amate per arrivare al vostro obiettivo, con gesti sinceri e romantici. Sul posto di lavoro una buona comunicazione sarà molto utile per gestire i vostri progetti in modo efficiente. Mercurio in trigono vi aiuterà a essere abbastanza precisi in quel che fate. Voto - 8️⃣

Leone: è arrivato il momento di prendere in mano la situazione e cambiare le cose. In amore dovrete farvi avanti prima che sia troppo tardi, sfruttando la posizione favorevole della Luna e di Venere.

Sul fronte professionale sarà il momento di investire più tempo e risorse in progetti che tenete nel cassetto da un po’ di tempo, e trasformarli in successi. Voto - 8️⃣

Vergine: non sarà un martedì da incorniciare considerato Venere in cattivo aspetto. Nascondere i vostri sentimenti al partner però non sarà una buona soluzione per andare avanti. Se siete single dovrete lavorare di più sulla vostra immagine. In quanto al lavoro sarete favoriti da Mercurio, che vi aiuterà a dare inizio a nuovi interessanti progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali ottime in questo periodo dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere scaldano il vostro cuore in vista delle feste natalizie, rendendovi più romantici e attenti nei confronti del partner.

Qualche dubbio invece sul fronte professionale, ma se avete qualcuno che può aiutarvi, riuscirete a portare a casa discreti risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: armonia e dolcezza potrebbero venire meno in questo martedì di dicembre a causa della Luna in quadratura. Potreste sentire la necessità di risolvere alcune cose non funzionano bene nel vostro rapporto, ma dovrete farlo con la giusta delicatezza. In quanto al lavoro sarete particolarmente concentrati, soprattutto se avrete a che fare con progetti del tutto nuovi per voi. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo gradevole in amore. Profondità e passione non mancheranno tra voi e il partner, costruendo un'intesa di coppia splendida. In quanto al lavoro le vostre capacità analitiche saranno buone.

Con il sostegno di Marte avrete inoltre energie a sufficienza per raggiungere importanti risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: vita amorosa abbastanza serena. Sarà bello per voi poter programmare qualcosa di bello da fare insieme alla vostra anima gemella durante questo periodo natalizio. In quanto al lavoro Mercurio porta interessanti opportunità da cogliere al volo. Attenzione però a Giove in opposizione. Voto - 7️⃣

Acquario: l'intesa con il partner non sarà particolarmente elevata in questa giornata di martedì, complice la Luna in opposizione. Di contro Venere sarà favorevole, per cui, muovetevi a piccoli passi, senza suscitare nervosismi nella vostra relazione di coppia. Nel lavoro i vostri obiettivi non saranno così chiari a causa di Mercurio.

Se necessario, fermatevi un momento a riflettere. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di martedì non molto entusiasmante in amore. Venere provoca disagi nella vostra relazione di coppia. Sarà necessario chiarire prima che la situazione si complichi. In quanto al lavoro Mercurio in trigono porta intuizioni preziose per i vostri progetti, che possono fare la differenza. Voto - 6️⃣