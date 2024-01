L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 gennaio. Nel dettaglio in questa sede vi è l'andamento della giornata di mercoledì per i segni della seconda sestina, ossia dalla Bilancia fino ai Pesci, in merito alle attività di lavoro e dei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. Giornata all'insegna di una splendida Luna. Dunque sarà un'ottima giornata in amore: l'armonioso trigono tra la Luna in entrata nel vostro segno e Plutone promette qualcosa di straordinario.

Preparatevi per una giornata sorprendente e stimolante, dove la vostra curiosità sarà appagata attraverso conversazioni intriganti e situazioni coinvolgenti. Se possibile, condividete questa esperienza con il partner, sicuramente sarà entusiasta! Se state cercando uno scopo più grande nella vostra vita, potreste trovare una risposta in modo inaspettato e magico: le stelle porteranno un'energia positiva che vi aiuterà a pianificare il prossimo weekend in modo eccellente. Sul fronte lavorativo, è il momento di osare con nuovi investimenti e ampliare le entrate. Sfruttate alcuni rapporti esistenti.

Scorpione: ★★★★★. Periodo assai positivo, soprattutto in ambito sentimentale. In generale il segno avrà positivi riscontri in campo amoroso, sia in coppia che da single.

Il giro di boa infrasettimanale a molte persone del vostro segno di certo porterà buone notizie. Per coronare un sogno d'amore, sarà fondamentale superare le paure e respingere quel senso di inadeguatezza che talvolta affiora. Ottimismo e intraprendenza saranno le chiavi per il successo! Per piacere agli altri e affascinare chi desiderate, cominciate ad apprezzare maggiormente voi stessi, avendo fiducia nelle vostre qualità.

Evitate i pettegolezzi, specialmente in famiglia. Creatività, determinazione e capacità espressiva saranno le chiavi per raggiungere i vostri obiettivi. Sfruttate la vostra immaginazione nel campo sentimentale: potrebbe portarvi a nuove e felici esperienze.

Sagittario: ★★★★. Non male il prossimo giorno in calendario, viste anche le stelle in posizione sufficientemente stabile.

La giornata si preannuncia positiva, anche se non straordinaria. Nel campo amoroso, avvertirete una profonda integrazione emotiva con il vostro partner. Sarà importante mantenere questo intenso legame il più a lungo possibile, specialmente con l'aiuto di Marte, che vi invoglierà a comprendere le esigenze della persona amata. Grazie alla presenza di flussi astrali sufficientemente stabili, vi sentirete tranquilli e sicuri di voi stessi. Già da domani poi, vi sentirete pronti ed esperti nelle vostre responsabilità e aperti ad esplorare nuovi interessi. in primis quelli che vi appassionano sempre di più col passare del tempo. Sul fronte lavorativo, mostrerete grande determinazione nel difendere le vostre opinioni.

Comunicate chiaramente sia le vostre esigenze che eventuali aspettative.

Oroscopo e stelle del 3 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. È un mercoledì molto fortunato. Sono in ripresa diversi settori della vita, pronti a regalare soddisfazioni. Le stelle saranno allineate a vostro favore, portando con sé intraprendenza, ottimismo e la capacità di individuare occasioni vantaggiose. Nel lavoro, vi aspettano risultati positivi e un grande entusiasmo potrebbe essere generato da una visita inattesa che vi riempirà di gioia. Anche se la vostra mente sarà impegnata altrove, sarete in grado di perfezionare ogni dettaglio di un progetto a cui tenete da tempo. Per quanto riguarda l'amore, l'attuale configurazione astrale promette belle soddisfazioni in coppia.

Se single, preparatevi pure per una sorpresa magica.

Acquario: ★★. Le stelle di mercoledì preannunciano una fase di calo per una giornata traballante, intrisa di ostacoli e incertezze. Nell'ambito amoroso, le stelle assumeranno un'aria schiva, pronte a trasformare il vostro umore in un balletto capriccioso, saturato da lagnanze e impazienza, soprattutto quando si tratta del vostro partner. Sembra che alcune situazioni insorte tra di voi siano difficili da metabolizzare, generando un stress che si riversa inesorabilmente sulla relazione. Sarebbe saggio evitare di infilare frecciate taglienti verso coloro che vi circondano, giusto per evitare potenziali malintesi. Nel contesto lavorativo, mantenete vigile l'attenzione e restate cauti di fronte agli stratagemmi di colleghi poco accomodanti.

Contenete l'ira, se possibile, per non inciampare in situazioni ambigue e sgradite. Restare calmi e attenti potrebbe essere la mossa migliore per navigare in acque incerte.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di mercoledì 3 gennaio, vede il periodo abbastanza in linea con le attese. In questa fase della settimana, seppur l'Astrologia dipinge un periodo di assoluta normalità, in molti potreste riscuotere il giusto riconoscimento per alcuni sforzi fatti, sia in campo affettivo che professionale. La collaborazione di un amicizia di vecchia data si rivelerà fondamentale nel portare a termine un affare assai importante per qualcuno di voi. Che la questione sia legata al cuore o ad eventuali profitti finanziari, questo resta avvolto nel mistero astrologico.

La vostra energia in molti contesti sarà in crescita, anche durante questo periodo di normalità, quindi niente di meglio che canalizzare tale vitalità in attività che possano mantenervi in buona forma. Dedicate un po' di tempo al vostro benessere fisico, magari esplorando un nuovo hobby che possa ravvivare il percorso quotidiano. Una questioni interessante potrebbe mettere ansia a qualche single del segno.