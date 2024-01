L'oroscopo di martedì 2 gennaio 2024 è pronto a rivelare tutti i segreti del secondo giorno del nuovo anno in ambito lavorativo, sentimentale e sociale. In particolare le stelle annunciano che il Cancro sarà timido, mentre il Leone sembrerà insoddisfatto. Di seguito approfondiamo tutti i dettagli con la classifica del giorno.

La classifica del 2 gennaio: i sei segni più fortunati

Capricorno (1° posto): metterete la sincerità al primo posto. Sarete trasparenti con gli altri perché non vorrete ingannarli in alcun modo. Questo atteggiamento piacerà a tante persone.

I vostri amici vi comprenderanno perfettamente.

Toro (2° posto): inizierete questa giornata con il piede giusto. Dimostrerete di avere tutte le carte in regola per emergere. Verrete notati in qualsiasi contesto, che sia professionale o personale. Questo rappresenterà una marcia in più.

Vergine (3° posto): sarete sempre più consapevoli di voi stessi. Potrete disporre di strumenti interiori importanti, che vi aiuteranno a stabilire i vostri ritmi quotidiani. L'obiettivo sarà quello di raggiungere la serenità in amore e in famiglia.

Gemelli (4° posto): l'amore vi sorriderà. Rimarrete accanto al partner, vivendo una giornata intensa e romantica. Riceverete molte attenzioni dal punto di vista sentimentale.

Non sarete eccessivamente sdolcinati, ma non vi tirerete indietro.

Bilancia (5° posto): accoglierete l'inizio dell'anno con una rinnovata energia. Non vi mancherà la voglia di interagire con gli altri e di conoscere nuove persone. Può essere il momento giusto per lanciarvi in avventure inaspettate.

Leone (6° posto): il 2024 è appena iniziato, ma non sarete molto soddisfatti dei cambiamenti che sono all'orizzonte.

Forse avete dei propositi eccessivamente ambiziosi. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non scoraggiarvi.

La seconda parte della classifica del 2 gennaio: i segni meno fortunati

Cancro (7° posto): proverete a nascondere la timidezza in tutti i modi possibili. Non vorrete che qualcuno se ne accorga, ma l'impresa apparirà più difficile del previsto.

L'oroscopo vi consiglia di essere sinceri.

Pesci (8° posto): nel rapporti di coppia sarete un po' incerti. Per il momento, preferirete non cambiare le cose. Vi muoverete con attenzione, cercando di concentrarvi su alcuni dettagli. Saranno proprio loro a fare la differenza.

Ariete (9° posto): la vostra determinazione non basterà per far andare le cose in un certo modo. Purtroppo, dovrete scendere a compromessi. Si tratterà di una giornata impegnativa, caratterizzata da alti e bassi.

Sagittario (10° posto): non avrete molta voglia di lavorare. Non lo darete a vedere, ma cercherete di ritagliarvi dei momenti per riposare. Vi dovrete ancora riprendere dalla fine dell'anno. I vostri amici vi capiranno.

Scorpione (11° posto): non aprirete il vostro cuore all'amore. Prenderete le distanze da Cupido perché sarete stanchi di soffrire. Per il momento, preferirete concentrarvi solo sul lavoro. Ignorerete la stanchezza.

Acquario (12° posto): le liti in famiglia non si placheranno e continueranno a essere piuttosto burrascose. Dovrete trovare un modo per calmare le acque. In caso contrario, lo stress non farà altro che aumentare.