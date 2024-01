L'oroscopo di domani martedì 2 gennaio si preannuncia ricco di opportunità e di momenti intensi riguardanti l'amore e il lavoro. Nella classifica del giorno all'ultimo posto vi è il segno Leone che dovrà fare i conti con una bassa autostima. I nati del segno Pesci saranno idealisti, mentre l'Acquario sarà più indipendente che mai.

I segni dello zodiaco in fondo alla classifica

12° Leone - Amore: dedicatevi al partner o alla ricerca di una compagnia per la vita. Vi sentite più sicuri di voi stessi e carismatici. I single possono incontrare una persona attratta dalla loro sincera personalità.

Le coppie si possono rafforzare attraverso un dialogo pacato e consapevole. Lavoro: siete più creativi e ambiziosi del solito. Potreste raggiungere un obiettivo importante sul lavoro. Salute: prendetevi cura di voi stessi e rafforzate l'autostima.

11° Bilancia - Amore: voglia di trascorrere più tempo con i vostri amici e la famiglia. I single desiderano un partner divertente e interessante, che sappia spronarli nei momenti difficili. Qualcuno può decidere di chiudere una relazione. Lavoro: accrescete le vostre qualità apprendendo nuove skills. Studiate, leggete e ricercate un modo per migliorarvi. Potreste anche aver l’opportunità di lavorare su un nuovo progetto interessante. Salute: state meglio rispetto ai giorni scorsi.

10° Vergine - Amore: vi sentite più pratici e affidabili. In un ambiente nuovo potreste avere un bel colpo di fulmine. Chi ha da tempo una relazione può rafforzare il legame con la persona amata oppure decidere di troncare definitivamente. Lavoro: potreste completare un progetto importante sul lavoro, specie se siete in ritardo con la consegna.

Potreste anche avere l’opportunità di dimostrare le vostre capacità a un pubblico nuovo. Salute: potreste sentirvi più energici e in forma del solito. Le stelle vi aiutano.

9° Scorpione - Amore: vi sentite più passionali e sicuri di voi stessi. Potreste anche avere voglia di trascorrere più tempo con il vostro partner. I single possono incontrare una persona affascinante e carismatica, ma per farlo devono frequentare luoghi nuovi.

Lavoro: vi sentite più tenaci e determinati perciò potreste avere l’opportunità di fare un passo avanti con la carriera. Chi è in cerca di un impiego o è in pensione, dovrà industriarsi per realizzare qualcosa di creativo che dia stimolo alla loro quotidianità. Salute: vi sentite fiacchi e apatici.

Le previsioni astrali del 2 gennaio: i segni nel limbo

8° Acquario - Amore: potreste sentirvi più indipendenti e originali del solito. Avere voglia di trascorrere del tempo da soli o con quelle poche persone sincere. Lavoro: potreste sentirvi più innovati e visionari. Lavorate su un nuovo progetto. Salute: potreste avere lievi malanni di stagione.

7° Capricorno - Amore: potreste sentirvi più responsabili e affidabili che mai.

Chi ha dei figli o dei genitori anziani dedica loro molte attenzioni e cure, ma non bisogna mai mettersi in secondo piano. Lavoro: vi sentite più concentrati e determinati e questo potrebbe spianarvi la strada. L’opportunità di fare un salto di qualità nella carriera è dietro l'angolo. Salute: siete più energici e in forma del solito.

6° Ariete - Amore: è un buon giorno per i sentimenti. Si sentirete più sicuri di voi stessi e questo si riflette nelle vostre relazioni. I single non dovrebbero desiderare una persona impegnata perché finirebbero per soffrire di più. Lavoro: siete molto concentrati in queste 24 ore. Potreste ricevere delle buone notizie, come ad esempio un aumento di stipendio o una promozione.

Salute: vi sentite energici e in forma.

5° Pesci - Amore: sarete più intuitivi e sensibili. Potreste avere voglia di trascorrere più tempo con il vostro partner. Se siete soli, non abbiate fretta di trovare una compagnia. Lavoro: poteste sentirvi più creativi e idealisti che mai. Dedicate del tempo a quel progetto che vi appassiona. Salute: vi sentite rilassati e in pace con voi stessi.

I primi classificati secondo le stelle

4° Toro - Amore: vi sentite più affettuosi e premurosi. I cuori solitari potrebbero incontrare una persona capace di farli ridere e tranquillizzarli. Chi è in una relazione, invece, avrà modo di rafforzare il rapporto con la gentilezza e il romanticismo. Lavoro: potreste avere nuove e brillanti idee professionali che potrebbero essere utili per il futuro.

Salute: vi sentite in forma e in equilibrio.

3° Sagittario - Amore: potreste sentirvi più ottimista e avventurosi del solito. Avrete modo di trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e il partner. Se siete single, per il momento state bene così. Lavoro: potreste sentirvi più aperti e socievoli ed avere l’opportunità di lavorare su un progetto di vasta portata. Salute: voglia di fare più esercizio fisico, ma non esagerate.

2° Cancro - Amore: vi sentite più sensibili e intuitivi. Potreste incontrare delle vecchie amicizie che potrebbero trasformarsi in amore. Le coppie possono avere dei dubbi, specie se hanno una relazione a distanza. Qualcuno può avere anche un'altra persona nei propri pensieri.

Lavoro: siate comprensivi con i colleghi che stanno attraversando un momento difficile. Le persone che incontrate mentre siete in salita, sono le stesse che incontrerete durante la discesa, quindi attenzione a come vi comportate. Salute: vi sentite in pace e in armonia con voi stessi.

1° Gemelli - Amore: scintille sul piano passionale. Vi sentite più socievoli e comunicativi, perciò potreste incontrare persone piacevoli e alla mano, ma non illudetevi troppo. Le coppie rafforzano le conversazioni e il senso dell’umorismo. Progetti in vista dell'estate. Lavoro: potreste risolvere un problema difficile grazie alla vostra intelligenza e perspicacia. Volete guadagnare di più perché riuscite a stento a sbarcare il lunario. Salute: vi sentite in forma, ma attenzione a non abbassare la guardia.