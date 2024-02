L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 febbraio. In primo piano i segni della seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 6 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

L'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Le prospettive astrologiche per la giornata di martedì annunciano un periodo estremamente positivo per molti di voi del segno. Nessun problema in vista e una serenità diffusa in ogni settore della vostra vita.

Nell'ambito amoroso, la passione con il partner sarà palpabile, ma il dialogo potrebbe risultare limitato. Approfittate di un momento di intimità per affrontare i discorsi che sono importanti per entrambi. Per i single, l'amore si spingerà oltre la fase romantica, dirigendosi verso terreni più solidi, potenzialmente "insidiosi" per la vostra desiderata libertà. Molti di voi sono giunti al punto di cottura, quindi è il momento di prendere decisioni! Sul fronte lavorativo, chi è coinvolto in una causa legale riceverà ottime notizie. Nuovi elementi emergeranno a favore di una soluzione che si prospetta vantaggiosa per i vostri interessi.

Scorpione: ★★★★. Il prossimo martedì si preannuncia abbastanza positivo.

Nell'ambito amoroso, è fondamentale avere massima fiducia nella persona amata, considerando il rapporto sentimentale come un'oasi felice in cui rifugiarsi quando il resto del mondo sembra incomprensibile. Presto, un gesto inaspettato da parte del partner vi rasserenerà e distenderà i sensi, rivelando un amore che forse non immaginavate.

Per i single, emergeranno i lati migliori del vostro carattere, sentendovi in pace con voi stessi e desiderosi di fare del bene agli altri. Sfruttate questo impulso altruista per aiutare un conoscente in difficoltà. Sul fronte lavorativo, impegnatevi al massimo senza perdere tempo, poiché con il minimo sforzo riuscirete a concludere un affare gratificante per le vostre tasche.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 6 febbraio prospetta una giornata che si presenta come la più classica delle "sottotono". Potrebbero verificarsi lievi inconvenienti e piccole soddisfazioni inaspettate. Insomma, si prospettano alti e bassi difficili da decifrare. In ambito amoroso, si invita a liberarvi dall'insicurezza e a lasciar andare le perplessità. Il cuore si confonde quando i rapporti non sono chiari. Sottintesi e sfumature non si addicono alla vostra natura: esprimetevi con chiarezza. Per i single, si avverte un'aria bizzosa. Anche se potreste sentirvi non amati nel modo giusto, in realtà, state forse facendo un errore: potreste avere aspettative eccessive. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che si verifichino alcune difficoltà nel portare a termine gli impegni in agenda.

Le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Martedì rallegrato dall'ingresso della Luna nel segno. Prevediamo una giornata meravigliosa per voi del segno. In particolare, in campo sentimentale, la generosità lunare è già pronta a portare passione, dando una spinta all'intesa di coppia. Negli ultimi giorni, la vita sentimentale sembra essere più gioiosa e appagante. Con la persona amata, condividerete non solo una grande passione ma anche sogni, progetti e desideri da realizzare insieme. I vostri punti forti in questo periodo saranno simpatia, maliziosità e ironia. Per i single, la Luna oggi passa nel vostro segno, accendendo entusiasmo e passione. Avrete maggiori occasioni di fare vita sociale, aumentando così le possibilità di incontri fortunati.

Sul fronte lavorativo, vi attende un ottimo periodo per i rilanci. Le previsioni di successo sono superiori se affronterete gli impegni con la giusta carica d'energia.

Acquario: ★★★★. Le analisi astrali di martedì annunciano l'arrivo di un periodo efficace nella prima metà, discreto nella parte centrale e finale. In generale, ci si aspetta una routine che rimane costante. In amore, si sottolinea che ogni rapporto è caratterizzato da sfumature, toni sommessi e mistero, il che contribuisce al suo fascino. Quando tutto è ovvio, può diventare noioso. Per coloro ancora single che necessitano di chiarire qualcosa, si consiglia di scegliere un luogo romantico, poiché l'atmosfera può fare la differenza affrontando questioni delicate.

Per quanto riguarda il lavoro, le previsioni indicano che andrà secondo le aspettative. Nonostante il timore di non farcela, riuscirete a persuadere chi conta della validità delle vostre richieste.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 6 febbraio, vede questa parte della settimana decisamente in linea con le vostre aspettative. La Luna e Nettuno garantiranno fascino e positività generale, per un bel po'. Questa potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere un cerchio, cercando con intelligenza di ottenere il massimo con il minimo sforzo. In campo sentimentale entrerete in contatto con il vostro spirito guida: riuscirete a perdonare molte azioni del passato al partner, per le quali provate ancora risentimento.

Vedrete illuminarsi l'alba di un significativo cambiamento con al centro la vostra vita. Per i single, basterà una parola per trasmettere un sentimento sincero, che si tratti di una telefonata, un messaggino o una mail. Nell'arte della comunicazione, siete dei maestri. Nel lavoro avrete dalla vostra il favore dei venti e vi sentirete finalmente in pace e in armonia con il mondo.