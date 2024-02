L'oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 febbraio vede la fine di un ciclo per i Capricorno, che dovranno salutare i pianeti Venere e Marte, che passeranno nel segno dell'Acquario. Gemelli ritroverà la voglia di dialogare e vivere al meglio la propria vita sentimentale, mentre Leone potrebbe attraversare una complicata fase di stallo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 12 al 18 febbraio.

Oroscopo dal 12 al 18 febbraio segno per segno

Ariete: vita quotidiana che tenderà a migliorare. Nelle prossime giornate il pianeta Venere tornerà ad agire a vostro favore, e vi permetterà di ricostruire la vostra vita con il partner.

Nel frattempo, la Luna navigherà in buone posizioni, permettendovi di ritrovare un buon umore, soprattutto tra lunedì e martedì. Bene anche il lavoro grazie a Marte e Mercurio favorevoli. Arriveranno opportunità interessanti per voi alla quale non dovrete rinunciare. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali in calo a partire dalla prossima settimana. Con Venere in arrivo nel segno dell'Acquario sarà necessario preservare il vostro rapporto, cercando di mantenere una buona armonia. A tal proposito, le giornate di martedì e mercoledì saranno fondamentali. Anche in ambito lavorativo dovrete continuare a fare del vostro meglio, anche quando sarete più impegnati e sotto pressione. Voto - 7️⃣

Gemelli: ritroverete la voglia di vivere un rapporto migliore con la persona che amate.

Sarete capaci di mettere a tacere voci di possibili troncature, dissipando eventuali problemi all'interno del vostro rapporto. Anche sul fronte professionale finalmente avrete a che fare con mansioni più interessanti, ma soprattutto proficue. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale in miglioramento. Se la settimana non inizierà al meglio delle aspettative, le cose miglioreranno lentamente, sia in amore che al lavoro.

Ritroverete fiducia nel vostro impiego, dimostrando maggiore impegno rispetto a prima. Sul fronte amoroso il vostro buon umore vi permetterà di vivere un rapporto migliore. Attenzione però, perché ricostruire il vostro rapporto richiederà un po’ di tempo. Voto - 7️⃣

Leone: inizierà una lunga fase di stallo. Questa settimana vedrà stelle come Venere e Marte cambiare posizione, complicando la vostra vita quotidiana.

Anche sul fronte amoroso le cose potrebbero cambiare radicalmente. L'arrivo di Venere in opposizione potrebbe causare spiacevoli incomprensioni con il partner. Sfruttate le giornate di Luna favorevole per stabilire una buona complicità. Voto - 6️⃣

Vergine: quadro astrale in cambiamento. Pianeti come Venere e Mercurio non saranno più in buon aspetto, ma per fortuna ciò avrà un impatto minimo sulla vostra vita quotidiana. In amore sarà un periodo abbastanza soddisfacente. Sarà inoltre possibile cercare di approfondire il vostro legame con la persona che amate. Nel lavoro avrete ancora interessanti opportunità che però dovrete sapere sfruttare. Voto - 8️⃣

Bilancia: finalmente le cose miglioreranno.

Questo cielo sarà decisamente migliore nelle prossime giornate, dovrete soltanto avere la giusta pazienza e comprensione. In amore sarete mossi da buone intenzioni, capaci di ricostruire un legame forte con la persona che amate. Nel lavoro arriveranno nuove idee che vi permetteranno di recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Scorpione: in ambito lavorativo avete iniziato bene alcuni progetti. Considerato che Marte e Mercurio si metteranno in quadratura, dovrete dimostrare di essere ancora adatti al vostro ruolo, lavorando anche sotto pressione. Anche in ambito amoroso dovrete dimostrare di tenerci veramente al vostro rapporto, superando momenti di difficoltà causati da Venere in quadratura. Voto - 7️⃣

Sagittario: vita quotidiana che tenderà a migliorare.

La Luna vi darà una mano a vivere un rapporto migliore con il partner. L'arrivo di Venere in Acquario inoltre renderà il vostro rapporto più interessante. Sul fronte professionale potrete finalmente lavorare su progetti per voi più entusiasmanti, che potrebbero anche garantirvi qualche entrata extra. Voto - 8️⃣

Capricorno: terminerà ufficialmente questo tris di pianeti a vostro favore. Di contro il rapporto con la persona che amate si rivelerà ancora più che soddisfacente. Avrete ancora buone occasioni per dare il meglio di voi. In campo professionale sarete messi piuttosto bene, da riuscire a svolgere bene le vostre mansioni e in completa autonomia. Voto - 8️⃣

Acquario: inizierà un ciclo davvero fortunato.

In amore arriverà il pianeta Venere nel vostro cielo, che vi darà una spinta in più per vivere un rapporto appagante. Anche sul fronte professionale avrete ciò di cui avrete bisogno per mettere insieme interessanti successi, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale forse un po’ anonima nel prossimo periodo, ma comunque abbastanza stimolante e soddisfacente. L'astro argenteo inoltre vi darà una mano nella prima parte della settimana a vivere un rapporto stabile e soddisfacente. Attenzione però nel weekend, quando l'astro argenteo passerà dal segno dei Gemelli. Nel lavoro sarete sulla strada giusta per raggiungere traguardi ambiziosi. Dovrete solo continuare a mostrare il vostro potenziale. Voto - 7️⃣