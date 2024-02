L'oroscopo settimanale dal 12 al 18 febbraio racconta che i Gemelli vivranno momenti memorabili e avranno un alto livello di seduzione. Per quanto riguarda la vita finanziaria dei Cancro presto entreranno in una fase molto florida e proficua in termini di investimenti. Per i Vergine sarà una settimana stabile a livello sentimentale, invece per i Gemelli sarà un periodo tranquillo specialmente a livello finanziario. In primo piano l’astrologia sulla vita amorosa e finanziaria e le previsioni astrali dedicate alla settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 febbraio.

Le previsioni settimanali dal 12 al 18 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete – L’attuale configurazione astrologica sarà particolarmente favorevole per i single, il cui crescente splendore attirerà tutti gli sguardi e che saranno in vena di lasciarsi finalmente sedurre. Se la vostra relazione d’amore è stabile, è Venere che vi sarà favorevole: la felicità nella vostra vita di coppia non mancherà. Con questo aspetto di Plutone dovete fare attenzione a non sperperare i soldi, visto che il vostro budget è in ribasso. A livello finanziario la settimana sembra destinata a grande instabilità.

Toro – Questa settimana vi invita a ristabilire una perfetta comprensione con la persona che amate, perché sarete abili nel ribaltare la situazione a vostro vantaggio.

Il buon senso sarà vostro amico. Single, un forte bisogno di indipendenza, acuito dagli influssi di Marte, potrebbe crearvi qualche problema, perché esiterete quando arriverà il momento di impegnarvi in una storia d’amore. In questo periodo è possibile effettuare investimenti a lungo termine.

Gemelli – Se siete sposati, grazie a Nettuno in buon aspetto, vivrete momenti indimenticabili.

Avrete un potere di seduzione eccezionale. Tutto quello che dovete fare è esprimere un desiderio in modo che il vostro partner faccia di tutto per realizzarlo. Single, questa è una settimana molto protetta in termini d’amore. Il Sole aumenterà di dieci volte il vostro fascino e Marte la vostra libido e il vostro desiderio di sedurre.

Molti di voi finiranno questa settimana in piena euforia amorosa. Per quanto riguarda il settore finanziario questa settimana relativamente tranquilla sarà segnata dalla necessità di mettere in ordine le vostre finanze, accumulare beni e garantire materialmente il vostro futuro.

Cancro – Per molti nati in Cancro, la vita di coppia continuerà in armonia e comprensione reciproca. Per le anime sole, sembra che per il momento l’incontro con l’anima gemella non sia previsto. Questo potrebbe essere il momento di riconsiderare le vostre priorità e pensare a cosa desiderate da una relazione romantica. A meno che, troppo assorbiti da una vita professionale frenetica, non mettiate in pausa il settore dell’amore, almeno temporaneamente.

Un elemento importante da notare: l’influenza di Giove nel vostro settore monetario. Giove è il pianeta della fortuna, del successo, ma anche della comodità finanziaria. Vedere un tale protettore influenzare il vostro equilibrio finanziario è piacevole.

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – La vostra vita di coppia non sarà facile. Vivrete ore esaltanti, ma attraverserete anche momenti di dubbio e scoraggiamento. Se farete un grosso sforzo, certi malintesi verranno fugati e il vostro cielo amoroso tornerà presto sereno. Molti single del segno si lasceranno soccombere all’amore a prima vista, quindi, questa passione si trasformerà rapidamente in un amore duraturo di cui non smetterete mai di congratularvi con se stessi.

Potreste fare una spesa esagerata e subito dopo iniziare a sentirvi in colpa. Non preoccupatevi troppo: finché rimanete entro i limiti ragionevoli non è catastrofico.

Vergine – Nessun pianeta influenzerà la vostra vita di coppia, quindi, sarà una settimana stabile. Tuttavia, Venere si prenderà cura del vostro segno. Il suo supporto vi promette ore felici e appaganti in compagnia della persona che amate. Un’importante decisione romantica, presa sotto l’impulso di Giove, dovrebbe permettervi di liberarvi da una situazione sentimentale molto restrittiva. Fortunatamente la Luna vi sarà di grande beneficio e avrete abbastanza forza per resistere.

Bilancia – Saturno vi farà desiderare tenerezza e stabilità piuttosto che flirt e avventure.

Se siete sposati, formerete una squadra efficace e vincente con la vostra anima gemella. Single, sotto la guida di Marte, vi sentirete molto vivaci e guarderete con decisione al futuro per costruire la vostra felicità sentimentale. Avrete la possibilità di incontrare un’amica comprensiva, che saprà consolarvi se avete avuti un crepacuore. Plutone in buon aspetto vi sosterrà finanziariamente in maniera incondizionata. Grandi opportunità vi aspettano.

Scorpione – Senza contare alcune incomprensioni causate da problemi esterni, l’intesa all’interno della vostra relazione d’amore sarà migliore rispetto alle ultime settimane. In effetti, sarete pronti a fare concessioni, a mostrare tolleranza e comprensione nei confronti del vostro partner.

Single, sarete soggetti alla doppia influenza dei pianeti Venere e Marte. Vivrete ore indimenticabili. Alcuni pianeti, soprattutto Nettuno, questa settimana cercheranno di destabilizzarvi a livello finanziario. Sicuramente Giove vi salverà dai guai, ma sarà comunque meglio non tentare il diavolo. Se gestite il vostro budget con saggezza ed evitate spese inutili, le vostre finanze saranno in equilibrio.

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – La Luna in aspetto armonico vi renderà consapevoli dei vostri punti di forza e di debolezza riguardo a una relazione sentimentale molto seria. Con queste informazioni in vostro possesso, sarà molto facile per voi sviluppare tattiche sagge e vincere la battaglia.

Stimolati e condizionati potentemente da Plutone, potrete dimostrare grande abilità e pazienza per superare i problemi finanziari. Sarete efficienti, coraggiosi, tenaci, non rinuncerete a un progetto che vi sta a cuore.

Capricorno – Nei rapporti di coppia le tensioni inizieranno ad attenuarsi, i motivi di discordia diventeranno più rari. Vi avvicinerete alla persona amata e i vostri sentimenti saranno più forti, anche se non li mostrate volentieri. Single, quest’atmosfera astrologica vi farà venire voglia di flirt e di incontri leggeri. Ci saranno molte occasioni di incontro, ma si tratterà più di amicizia che di amore. Poiché le influenze planetarie sono assenti nel vostro settore monetario, si può presumere che la vostra vita finanziaria andrà abbastanza bene.

Liberatevi dall’aspetto spiacevole di Marte che, negli ultimi tempi, vi ha messo a dura prova i vostri conti. Evitate le spese folli.

Acquario – Le stelle di questa settimana favoriscono i progetti di coppia, ma attenzione a Urano che si divertirà a mettervi un cappio al collo. Single, cercate di riconoscere tra le tante la persona che vi interessa davvero. Plutone consiglia a chi è in coppia di essere teneri verso il partner e di dire spesso la parolina magica: "Ti amo". Continuerete a beneficiare di un po’ di fortuna. Giove, formando diverse combinazioni positive, vi aiuterà ad aumentare a gestire meglio il vostro budget per risparmiare.

Pesci – Smettete di pretendere che il vostro partner rispecchi la persona che avete immaginato di avere al vostro fianco.

Una relazione d’amore non avrebbe più alcun fascino se le personalità dei partner coincidessero. Sappiate come sfruttare al meglio le vostre differenze, o anche le vostre divergenze. Sotto l’influsso di Mercurio, i single saranno inclini a cambiare spesso partner. Per il momento, preferiranno conservare la libertà. La fortuna vi sorriderà. Farete ottimi acquisti.