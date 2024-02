Secondo l'Oroscopo di domani 19 febbraio, l'energia astrale promette di portare una serie di opportunità e sfide per tutti i segni zodiacali. I nati del Sagittario avranno l'opportunità di vivere un'avventura inaspettata, ma dovranno fare attenzione a non trascurare il partner. Il segno del Pesci sarà particolarmente incline all'amore e alla famiglia, mentre sul lavoro dovrà essere flessibile. Le previsioni astrologiche del 19/2 sorridono agli Scorpione che si posizionano primi in classifica.

Previsioni astrali 19 febbraio 2024: gli ultimi in classifica

12) Sagittario: potreste vivere un’avventura inaspettata, attenzione a non trascurare la vostra dolce metà. Giornata favorevole per chi cerca lavoro. Potreste ricevere un’offerta interessante. Siete un po' frustrati e stressati, cercate di fare attività fisica e e di trascorrere più tempo all’aria aperta. Discussioni in famiglia.

11) Cancro: in amore sembrano esserci distanze da colmare. Siate flessibili e aperti alle nuove opportunità di lavoro e, se qualcosa non dovesse far bene alla vostra mente, non esitate a tirarvi indietro. Avrete poca energia, per cui fate attenzione a non trascurare il giusto riposo.

10) Leone: voglia di passione e sensualità, ma qualcosa non sta andando bene in un rapporto di coppia.

Se single, dovreste riflettere su cosa vi aspettate da un potenziale partner. In queste 24 ore, potrebbero esserci dei ritardi o degli ostacoli sul lavoro. Non perdete la pazienza e perseverate. Fate attenzione a piccoli disturbi di natura fisica.

9) Bilancia: state per vivere un grande cambiamento, per cui in questa giornata potreste prendere decisioni affrettate.

Siate più creativi e intraprendenti, specie se non riuscite a sbarcare il lunario e ci sono troppe spese da sostenere in vista. Discreta forma fisica, forse a causa dello scarso sonno notturno.

Giornata nella norma

8) Vergine: lunedì con molta serenità nelle coppie, ma cercate di comunicare apertamente. Favoriti i nuovi progetti, siate creativi e intraprendenti.

L’energia non manca, ma occhio allo stress.

7) Gemelli: potrebbero esservi alcune tensioni in coppia. Cercate di comunicare apertamente. Giornata impegnativa ma ricca di soddisfazioni. Fate attenzione a piccoli disturbi di natura nervosa.

6) Capricorno: vi sentite particolarmente romantici e bisognosi di affetto, trascorrete più tempo con persone amate. Il vostro impegno e la vostra dedizione al lavoro saranno premiati. La vostra salute è in generale buona.

5) Toro: clima sereno in famiglia, potreste iniziare una nuova frequentazione. Giornata positiva sul lavoro, potreste ricevere un riconoscimento per i vostri sforzi.

Segni zodiacali con giornata al top

4) Acquario: Venere vi dona fascino e carisma.

Potreste fare nuove conquiste, godetevi un momento di passione e complicità. Oggi siete ricchi di stimoli e pronti a nuove sfide professionali. Vi sentite un po' stanchi e sottotono. Concedetevi un po' di relax.

3) Ariete: giornata di passione e romanticismo. Potreste fare un incontro interessante. Concentratevi sui vostri compiti e non lasciatevi distrarre. Un misterioso spasimante vorrebbe conoscervi meglio.

2) Pesci: Giove vi rende particolarmente propensi all’amore e alla famiglia. Ottima giornata per trascorrere del tempo con le persone care. Potrebbero esserci dei cambiamenti a livello lavorativo. Siate flessibili e aperti alle novità. La vostra salute è in generale buona, ma fate attenzione a non trascurare i piccoli acciacchi.

1) Scorpione: siete particolarmente passionali e magnetici, potreste fare nuove conquiste. Attenzione a non essere troppo impulsivi. Potrebbero esserci delle tensioni sul lavoro. Cercate di mantenere la calma e la diplomazia. Oggi vi sentite pieni di energia e vitalità.