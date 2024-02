L'oroscopo della giornata di domenica 11 febbraio prevede una forte passione e romanticissimo per i Pesci grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre il Cancro sarà più comprensivo e dolce nei confronti del partner. La Bilancia noterà più opportunità di lavoro grazie a un atteggiamento più ottimista, mentre il Toro riuscirà a godersi la giornata insieme al partner in totale spensieratezza.

Previsioni oroscopo domenica 11 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: il nervosismo continuerà a farsi sentire in questo periodo a causa di Venere in cattivo aspetto.

Tra voi e il partner continua a non esserci grande appeal, motivo per cui potreste decidere di valutare nuove strade. Anche nel lavoro mediterete molto sui vostri progetti. Mercurio in sestile vi aiuterà a capire cosa fare. Voto - 6️⃣

Toro: è un periodo migliore grazie alla Luna in buon aspetto. Riuscirete a godervi questa domenica in completa spensieratezza. Farete tutto ciò che più vi piace, anche insieme alle persone che amate, godendovi ogni singolo momento. Sul fronte professionale sarà una giornata leggera, ma se ben sfruttata sarà anche piacevole e produttiva a sufficienza. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in calo in quest'ultima giornata della settimana. Alcune piccole incomprensioni possono causare litigi con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo alcuni progetti si muoveranno a vostro favore. Con Mercurio in trigono avrete idee interessanti da sviluppare. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci toglierà in voi quella punta di acidità verso gli altri, aggiungendo un tocco di dolcezza e di comprensione, soprattutto verso il partner.

Certo, i vostri problemi non andranno via magicamente, ciò nonostante avrete modo di godervi una domenica come non accadeva da tempo. Nel lavoro alcuni progetti sono bloccati per cause esterne. Non potrete fare molto, se non avere pazienza ed eventualmente trovare un'alternativa. Voto - 6️⃣

Leone: vi è una configurazione astrale migliore rispetto alle giornate precedenti, ma comunque non particolarmente brillante.

Il rapporto con il partner sarà stabile, ma mai eccessivamente romantico. Sul fronte professionale farete del vostro meglio, ma ultimamente fate fatica a stare al passo con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una domenica turbolenta per quanto riguarda i sentimenti. Tra voi e il partner non sempre ci sarà una perfetta sintonia, complice la Luna in opposizione dal segno dei Pesci. Positivo invece il settore professionale grazie a Marte e Giove in buon aspetto. Con il giusto impegno, sarete capaci di mettere insieme buoni progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: settore professionale in crescita grazie a Mercurio favorevole. Avrete modo di notare nuove e interessanti opportunità per costruire nuovi progetti che potrebbero darvi buone soddisfazioni.

In amore avrete ancora Venere in quadratura. Non sarete sempre così romantici nei confronti del partner, anche se ci sarà in voi la volontà di riuscire a instaurare un rapporto migliore. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali ottime in campo sentimentale grazie alla Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti. Sarà un bel periodo per condividere la parte migliore di voi con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro non sempre potreste avere le idee chiare per i vostri progetti. Di contro, avrete buone abilità, per cui non siate precipitosi e pensate bene a quello che fate. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in quadratura dal segno dei Pesci potrebbe rendere questa domenica complicata per quanto riguarda i sentimenti.

Questo cielo non sarà così favorevole, ragion per cui sarà necessario non superare certi limiti in amore. Per quanto riguarda il lavoro sarete a buon punto con i vostri progetti. Vi sentirete molto soddisfatti dei progressi ottenuti. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di domenica positiva per voi nativi del segno grazie a un cielo sereno sopra di voi. In amore ci saranno tutti i presupposti per costruire una relazione davvero piacevole con la persona che amate. In campo professionale avrete buone idee e sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi con il giusto impegno. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo stabile in campo professionale. Con Mercurio in congiunzione al vostro cielo avrete idee interessanti per i vostri progetti, e riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi.

Sul fronte amoroso il rapporto con la vostra anima gemella sarà abbastanza soddisfacente, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna e Venere favorevoli nei vostri confronti, ci sarà una forte passione e romanticismo. Sarà un bel periodo per vivere al meglio il rapporto con la vostra fiamma, scoprendolo in tutte le sue sfaccettature. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 9️⃣