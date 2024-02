L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 febbraio. Sul vassoio astrale spicca la ripartenza di una nuova settimana: le stelle del giorno saranno positive per il vostro segno di nascita? Lo scopriremo a breve, prima però c'è da segnalare un transito planetario molto speciale: questo lunedì assisteremo all'ingresso di Mercurio in Acquario.

Senza titubare ulteriormente, iniziamo subito a togliere il velo all'oroscopo del giorno 5 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. In programma una giornata non male davvero. Certo, non si potrà pretendere di essere all'altezza di un segno valutato al top oppure con cinque stelline, ma va bene anche così; l'importante per voi Bilancia è poter rientrare tra i simboli positivi. Parliamo di sentimenti: in media non cambierà assolutamente nulla per la maggioranza di voi Bilancia, rispetto ai giorni precedenti. E questa è già una notizia buona. In coppia cercate di dare una spinta alla relazione: vi sono dei piccoli qui pro quo da mettere in chiaro. SE in stato single, prendete per buona la pulce messa nel vostro orecchio da una persona, amica o meno non fa differenza.

Sistema lavoro ancora in cerca di continuità: non si capisce ancora cosa riserverà il futuro. Pazienza!

Scorpione: ★★★★★. Inizio settimana all'insegna della dolce voluttà più sfrenata. In amore in molti godrete nell'apprezzare con gusto i piacevoli attributi fisici del vostro partner. Soprattutto in coppia, farete scintille nell'alcova amorosa e senza alcun ritegno volerete all'unisono verso orizzonti mentali scolpiti nel fuoco della brama.

Se single, vi attende un sabato a tutto tondo con ciò che avete nel cuore: una nuova conoscenza, un'amicizia particolare o un traguardo in ambito famigliare? Qualunque cosa fosse, sarà come ave centrato un terno secco al lotto! Campo libero da interferenze anche nel lavoro: se possibile, giocatevi pure il tutto e per tutto in quella situazione di vostra conoscenza, ok?

La buona sorte sembra convogliare in direzione del vostro segno.

Sagittario: ★★★★. Sarà sicuramente una giornata routinaria. Le stesse situazioni di sempre pronte a impastare un lunedì troppo uguale a tanti altri. Domanda: perché lamentarsi della normalità? Sappiate che la maggior parte delle persone, e non parliamo solo di quelle del Sagittario intendiamoci, amano alla follia la normalità, ma il problema di fondo è che non lo sanno! La prova? Ebbene, tanto per fare un esempio, vivere la normalità della vita vuol dire non avere interferenze negative, quindi essere felici vuol dire essere nella normalità. Amore in risalita da metà mattinata, per alcune coppie interessate da problemi. Single in attesa di un evento piacevole: nessuna buona nuova?

Tranquilli se così, allora c'è sempre speranza. In ambito lavorativo un collega potrebbe farvi saltare le staffe: non reagite, ok?

Oroscopo e stelle del 5 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un periodo fortunatissimo, fatto di programmi azzeccati, relazioni speciali, accordi e prese di posizione vincenti. In primo piano si porta in rilievo la posizione collaborativa di un componente il nucleo: un dialogo incompreso, una situazione sfuggita di mano o un problema di difficile risoluzione questo lunedì potranno trovare finalmente lo sbocco auspicato. E poi, che dire dell'aspetto economico, parlando di budget personale? I soldi certo non mancano del tutto, il problema è che spesso, per non dire sempre, non bastano mai: o si fa una cosa oppure un'altra.

Ovviamente si opta sempre per le necessità; il resto si rimanda a chissà quando... Intanto il tempo passa, i desideri restano e ci si sente un po' avviliti. Calma, le stelle non mentono mai. Presto avrete una novità in amore, se in coppia. I single vivranno (o rivivranno) un legame che segnerà a fuoco l'anima. Lavoro in lieve ripresa.

Acquario: ★★★★★. Che dite, questo lunedì siete disposti a fare qualcosa che avete sempre avuto a mente di fare ma che, vuoi per cause indipendenti da voi o per mancanza di tempo, più che altro forse per mancanza di coraggio, non avete mai osato mettere in atto. Sapete una cosa? La vita è fatta di sogni realizzati e rimpianti: voi quando arriverete a una certa età, cosa vorreste ricordare?

Ovviamente la risposta è quella, e non la diciamo nemmeno. L'unico consiglio che possiamo dare è di fare del tutto per portare a fine un sogno, due, tre, tutti. Ogni lasciata è persa! Detto ciò, vi esortiamo ad applicare tale "regola" (si fa per dire) sia in amore che in ambito lavorativo, logicamente tenendo conto anche della famiglia. Chi è single avrà una buona carta da giocare tra meno di 48 ore: sarà così? Speriamo per voi.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 5 febbraio, presume possa arrivare un periodo poco positivo. Ovvero, non tragico, intendiamoci, solo che in talune situazioni sappiate che dovrete essere un tantino riguardosi, si dice anche abbottonati, giusto? Lo stato emotivo del periodo, in alcune categorie di persone, tipo coloro in coppia con legami traballanti o persone passate da poco sulla sponda dei single, non permetterà di brillare nei rapporti interpersonali a scopo sentimentale.

Lo dice anche la saggezza popolare: l'espressione del volto rispecchia lo stato dell'anima; in pratica inutile far finta di sorridere, si vedrebbe lontano un miglio che non è ciò che avete dentro. In amore cercate di essere sempre voi stessi, esternando con sincerità ciò che cova silente sotto la cenere infuocate di un cuore ferito. Si sorride se si ha veramente voglia di farlo, altrimenti no: il far vedere spesso serve solo a complicare ulteriormente le situazioni. Single? Prendete per mano la persona che vi piace e lasciate parlare il vostro cuore: alla fine, o si o no.