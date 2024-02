L'oroscopo della settimana che va dal 5 all'11 febbraio annuncia che l'Acquario sarà comunicativo e abile in campo professionale grazie all'arrivo di mercurio, mentre il Leone potrebbe essere un po’ scettico. La Vergine sarà piena di energie ed entusiasmo, pronta a vivere ogni giornata al meglio, mentre la relazione di coppia dei Pesci si farà più avvolgente.

Previsioni oroscopo dal 5 all'11 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: tra voi e il partner non ci sarà lo stesso appeal di un tempo ora che Venere si troverà in quadratura dal segno del Capricorno.

Ci saranno giornate dove sarete più comprensivi, quando la Luna sarà favorevole, ma in ogni caso, il vostro rapporto non sarà affiatato come prima. Nel lavoro Mercurio vi darà una mano, ma attenzione a come gestirete le vostre risorse considerato Marte negativo. Voto - 6️⃣

Toro: ottimo periodo per quanto riguarda la vita sentimentale. Con il partner ci sarà una splendida intesa, alimentata dal pianeta Venere in trigono dal segno amico del Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a cavarvela bene grazie a Giove e Marte. Attenzione però a Mercurio in quadratura che potrebbe portare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Gemelli: la settimana forse non inizierà benissimo a causa della Luna in opposizione.

In ogni caso, il vostro rapporto sarà forte, e non dovrete avere timori sulla stabilità del legame che vi unisce al partner. Amate dunque come se fosse la prima volta. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di essere ben organizzati e sempre attivi in quel che fate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Cancro: le cose non sembrano andare benissimo all'interno della vostra relazione di coppia a causa di Venere.

Non sarà un periodo facile per voi, e le complicazioni non mancheranno. Anche in ambito lavorativo vi sembrerà di attraversare un periodo di stallo, dove alcuni progetti difficilmente andranno avanti, a meno che non fate degli investimenti importanti, che però potrebbero rivelarsi rischiosi. Voto - 6️⃣

Leone: l'arrivo di Mercurio in opposizione dal segno dell'Acquario potrebbe rendervi più scettici secondo l'Oroscopo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

Non sarete più così sicuri di quello che fate, e potreste prendere in considerazione l'idea di cambiare direzione. In amore il vostro rapporto sarà tutto sommato soddisfacente. Il sostegno della persona che amate sarà davvero importante in questo periodo. Voto - 7️⃣

Vergine: con Marte in trigono dal segno del Capricorno sarete pieni di energie ed entusiasmo. Il mese di febbraio inizierà molto bene per voi, con nuovi progetti e stimoli a sufficienza per fare bene il vostro lavoro. In amore ci penserà il pianeta Venere a mettervi a vostro agio per godere al meglio del vostro rapporto. Le giornate di mercoledì e giovedì saranno le migliori per voi e il partner. Voto - 9️⃣

Bilancia: la vostra vita quotidiana non sarà così entusiasmante questa settimana.

Venere in quadratura renderà difficile la comunicazione e il romanticismo tra voi e il partner. Trascurare il vostro rapporto non sarà la soluzione più adatta: dovrete avere cura di chi amate, anche quando le cose non vanno bene. In ambito professionale Mercurio vi aiuterà a vedere i vostri progetti da un altro punto di vista, ma la ripresa sarà ancora lunga. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una settimana stabile e ricca di certezze. In amore Venere in sestile vi accompagnerà verso una relazione ricca di momenti teneri e piacevoli. La Luna vi darà un aiutino in più tra mercoledì e giovedì, che saranno le giornate più fortunate. Nel lavoro alcuni metodi potrebbero non funzionare bene ora che Mercurio sarà in quadratura.

Dovrete trovare nuove strade, e ci riuscirete grazie a Marte e Saturno favorevoli. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale favorevole. In amore il vostro rapporto sarà stabile e ricco di momenti di crescita e romanticismo. Le giornate di lunedì e martedì saranno le migliori per la vostra vita sentimentale. Nel lavoro farete attenzione a come vi muoverete con i vostri progetti, cercando di massimizzare sempre i risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo eccellente per voi nativi del segno. L'oroscopo della prossima settimana si rivelerà ottimale in amore grazie a Venere nel segno. La Luna vi darà ulteriore aiuto tra le giornate di mercoledì e giovedì, e vi permetterà di amplificare i vostri sentimenti verso la persona che amate.

In campo professionale sarete aiutati da Marte e Giove. Anche se Mercurio non sarà più nel vostro cielo, avrete comunque modo di mettere insieme importanti risultati. Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo durante questa settimana. Sul lavoro con la giusta concentrazione e organizzazione sarete in grado di centrare ottimi risultati. Sul fronte sentimentale il weekend sarà molto interessante per la vostra relazione di coppia grazie alla Luna in congiunzione, che renderà il vostro rapporto più movimentato. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Mercurio si sposterà alle vostre spalle, ciò nonostante sarete ancora capaci di mettere insieme buoni progetti.

In amore la settimana potrebbe iniziare a rilento a causa della Luna, ciò nonostante, con Venere in sestile dal segno del Capricorno, sarete capaci di mettere in piedi un rapporto davvero affiatato e avvolgente. Voto - 8️⃣