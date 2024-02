L'oroscopo della giornata di martedì 13 febbraio vedrà il pianeta Marte arrivare nel segno dell'Acquario, che dimostrerà più grinta e determinazione nei propri progetti professionali, mentre Scorpione sarà messo a dura prova. L'Ariete sarà più comprensivo nei confronti del partner, mentre Gemelli non si arrenderà di fronte agli ostacoli.

Previsioni oroscopo martedì 13 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: sarà un martedì migliore in campo amoroso per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà la Luna a darvi una mano, che vi renderà più comprensivi.

Potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta alla vostra relazione di coppia. In campo professionale potrete contare su Marte in buon aspetto, che vi darà maggior grinta in quel che fate. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà i pianeti Marte e Mercurio in quadratura a partire da questa giornata di martedì. Nel lavoro potreste non mostrare la stessa determinazione di prima. Ciò potrebbe incidere sulla vostra prestazione finale. In amore avrete ancora Venere dalla vostra parte. I consigli del partner saranno molto preziosi in questo periodo. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di martedì che vedrà l'arrivo di Marte in trigono. Mostrerete maggiore forza di volontà nei vostri progetti, non arrendendovi di fronte agli ostacoli, impegnandovi al massimo per raggiungere i vostri obiettivi.

In amore la Luna vi sorriderà dal segno dell'Ariete, e porterà stabilità all'interno del vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Cancro: settore professionale in crescita secondo l'Oroscopo della giornata di martedì. Il pianeta Marte non sarà più in cattivo aspetto. Ritroverete la giusta direzione per i vostri progetti, ma attenzione a non essere precipitosi, soprattutto se siete in ritardo con alcune mansioni.

In amore dovrete ancora avere molta pazienza, soprattutto in questa giornata, considerato che la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile in questa giornata di martedì. La Luna porterà un pò di romanticismo e maturità all'interno del vostro rapporto. Sarà importante inoltre cercare di fortificare il vostro legame con il partner in questo periodo.

In campo professionale le ambizioni non vi mancheranno, ma con questo cielo contrario non sarà semplice raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà soltanto il pianeta Venere dalla vostra parte in questo periodo. Il rapporto con il partner sarà positivo, ciò nonostante meglio non avere alte pretese in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro potreste imbattervi in alcuni fastidiosi imprevisti che rallenteranno lo sviluppo dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo cielo tenderà a favorirvi dal punto di vista professionale nel prossimo periodo. Secondo l'oroscopo, con Marte e Mercurio in trigono, i vostri progetti prenderanno finalmente la giusta direzione.

Sul fronte amoroso invece non sarà ancora un bel periodo considerato la Luna e Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, dovrete essere in grado di capire al meglio cosa potete fare per la persona che amate e renderla felice. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di martedì che vedrà stelle come Marte e Mercurio in quadratura. Il lavoro potrebbe iniziare a diventare stressante per voi nativi del segno, e sarete messi a dura prova. In amore Venere sarà ancora dalla vostra parte. Il vostro rapporto sarà ancora stabile, ciò nonostante, potreste non avere molto tempo o energie da dedicare al partner in questo periodo. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà una giornata piena di soddisfazioni per voi nativi del segno.

In amore la Luna vi sorriderà dal segno dell'Ariete, accedendo il vostro entusiasmo e romanticismo nei confronti del partner. Sul fronte professionale Marte e Mercurio porteranno buone idee e energie utili per portare al successo i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Capricorno: non sarà un martedì da ricordare per quanto riguarda i sentimenti considerato la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, il vostro rapporto non sarà particolarmente romantico. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Marte, ciò nonostante, se continuerete a dimostrare il vostro impegno, riuscirete a raggiungere comunque i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: ottima giornata per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo.

L'arrivo di Marte nel vostro cielo potrebbe sancire l'inizio di una serie di progetti di successo, curati in ogni dettaglio da Mercurio in congiunzione. In amore la Luna porterà entusiasmo e maturità all'interno del vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale poco influente in questa giornata di martedì. Non sarà un periodo complicato per voi nativi del segno, ciò nonostante dovrete essere in grado di conquistare ciò che volete. In amore dunque mostrare i vostri sentimenti in modo convincente verso il partner. Sul fronte lavorativo invece dovrete avere le idee chiare su come agire con i vostri progetti. Voto - 8️⃣