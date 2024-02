L'oroscopo della giornata di martedì 6 febbraio annuncia un Capricorno ottimista e di buon umore, soprattutto nei confronti del partner, mentre il Cancro sarà più freddo, indifferente. Pesci troverà la giusta intesa con la persona del cuore, mentre Bilancia dovrà essere più comprensiva verso chi ama.

Previsioni oroscopo martedì 6 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: sarà un martedì poco entusiasmante in campo amoroso a causa di questo cielo. La vostra voglia di vivere non sarà così elevata, probabilmente perché ci sono alcuni problemi di coppia che proprio non riuscite a togliervi di dosso.

Nel lavoro Mercurio vi darà una mano, ciò nonostante, anche in questo settore, faticherete molto a esprimere le vostre abilità. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali positive. Con la Luna e Venere in buon aspetto, riuscirete a godervi appieno la vostra relazione di coppia e instaurare un bel legame con la persona che amate. Sul fronte professionale Mercurio in quadratura potrebbe ostacolarvi e causare piccoli imprevisti. Fortunatamente, sarete capaci di risolvere bene la situazione. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un cielo migliore per voi nativi del segno. Godrete di un'intesa migliore con la persona che amate e sarà possibile gettare le basi per un rapporto più solido. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a trovare idee interessanti da sviluppare, che presto potrebbero darvi importanti soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vi vedrà più freddi, quasi indifferenti. Le cose non vanno bene al momento, soprattutto in amore, ciò nonostante non fare nulla per risolvere la situazione significherà arrendersi. Discorso simile anche per quanto riguarda il lavoro. Senza nuovi stimoli, difficilmente sarete in grado di ottenere nuovi successi.

Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale solamente discreta per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà tutto sommato stabile. Avrete momenti di allegria, ma attenzione a eventuali incomprensioni. Sul fronte professionale sarete in attesa di nuove opportunità, ma non per questo dovrete fermarvi ad aspettare. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo migliore per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo.

La Luna e Venere saranno dalla vostra parte e riempiranno la vostra vita sentimentale di nuove emozioni. In campo professionale tutto procederà come previsto e i risultati che otterrete dai vostri progetti saranno davvero interessanti. Voto - 9️⃣

Bilancia: single oppure no, dovrete cercare di essere più comprensivi, in famiglia o con la persona che amate. Sul fronte lavorativo, per riuscire a mettere insieme progetti migliori, provate a chiedere aiuto a un collega. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali convincenti in campo amoroso. Avrete tante stelle dalla vostra parte utili per poter dire la vostra, sia in amore che al lavoro. Con il partner ci sarà una bella intesa. Anche voi single riuscirete a stare bene in famiglia e con gli amici.

Nel lavoro saprete gestire bene le vostre mansioni ottenendo buone soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Sagittario: secondo l'oroscopo, Mercurio in sestile vi permetterà di gestire bene le vostre mansioni, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Sul fronte amoroso a volte sarete un po’ troppo possessivi nei confronti del partner. Ciò non farà bene alla vostra relazione di coppia. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarete ottimisti e di buon umore secondo l'oroscopo di martedì grazie a Venere e all'arrivo della Luna nel vostro cielo. Single oppure no, sarà una bella giornata per trascorrere più tempo insieme alla persona che amate e fortificare il vostro legame. Nel lavoro seguirete per filo e per segno ogni dettaglio dei vostri progetti, in modo tale che tutto possa essere perfetto.

Voto - 9️⃣

Acquario: giornata nel complesso serena per voi nativi del segno. Avrete voglia di fare follie in amore che il partner potrebbe anche assecondare. Attenzione però a non pretendere troppo. Sul fronte lavorativo i vostri progetti andranno bene. Forse non raggiungerete sempre importanti obiettivi, ma vivrete una situazione abbastanza soddisfacente. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo migliore in campo amoroso ora che la Luna tornerà ad agire a vostro favore. Insieme a Venere in sestile, ci saranno tutti i presupposti per poter vivere un bel rapporto con la persona che amate. In ambito lavorativo nessun imprevisto potrà fermarvi grazie al sostegno di Marte, Giove e Saturno. Voto - 8️⃣