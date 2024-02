L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'8 febbraio. In analisi la sestina compresa dalla Bilancia sino a Pesci, testati in merito alla giornata di giovedì. Ansiosi di conoscere il destino assegnato dalle stelle al vostro simbolo di nascita?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno, di giovedì 8 febbraio, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'8 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Non sarà certo un giorno da scintille positive, tuttavia in generale potrebbe esserci per molti di voi una seppur piccola soddisfazione a fine periodo.

La vita sentimentale si preannuncia ricca di tenerezza, a condizione di evitare battibecchi senza senso. Una conversazione con il partner contribuirà a dissipare i recenti dubbi su una questione che conoscete. Non esitate a chiarire gli interrogativi nel vostro cuore; ciò vi permetterà di vivere con maggiore serenità la vita di coppia. Per i single, è in arrivo una nuova fase nel campo sentimentale. Molti cuori solitari (non per scelta), stanno per prendere decisioni decisive: prestate attenzione alla realtà dei fatti rispetto alle sensazioni interiori. Nel lavoro, avrete l'opportunità di migliorare le finanze. Adottate i giusti accorgimenti e chiedete consigli se necessario.

Scorpione: ★★. In difficoltà!

Gli astri a questo giro non risultano essere di parte, pertanto dovrete barcamenarvi alla meno peggio tra le varie vicissitudini quotidiane. Senza dubbio, il periodo lascerà un'impronta negativa in particolari momenti della giornata, soprattutto in amore. Il rapporto con il partner potrebbe risentirne: forse ultimamente avete tirato un po' troppo la corda su certe questioni; sapete a cosa si fa riferimento, vero?

Tuttavia, il lato positivo riguarda la sfera intima, con la passione in decisa ripresa. Consiglio: mostratevi sempre interessati, anche quando l'argomento non è tra quelli che più vi aggradano. Per i single, qualcuno potrebbe ricevere una sorpresa poco gradita da un amico/a su cui contava. Sotterfugi e pettegolezzi potrebbero incrinare la credibilità: correte ai ripari.

Nel lavoro, non preoccupatevi se gli eventi vi costringeranno a rinunciare momentaneamente a qualcosa. Approfittate invece dell'occasione per studiare la situazione.

Sagittario: ★★★★. In evidenza un periodo abbastanza positivo, anche se legato alla solita routine. Curiosi di sapere come andrà il periodo? Guardando l'attuale Carta del Cielo, diciamo pure che non sarà né troppo negativa né altrettanto troppo positiva la giornata. Insomma, una via di mezzo. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, sarà un periodo migliore del solito, anche per fare scelte per un prossimo futuro. Se però non prenderete l'iniziativa, non potete pretendere che qualcuno lo faccia al posto vostro. Single, le novità che stavate aspettando da un pezzo potrebbero essere più vicine di quanto possiate credere: tranquilli, con fiducia tutto andrà per il meglio.

Nel lavoro, i giochi sono fatti! Da ora in poi dovete solamente attendere, anche perché ciò che avete seminato a breve darà i suoi frutti. Sicuramente i risultati che otterrete saranno al di sopra delle vostre aspettative.

Oroscopo e stelle dell'8 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Alla grande il settore amoroso! Diciamo che è il momento giusto per compiere scelte importanti non solo in campo sentimentale ma anche sul lato interessante le attività professionali o di lavoro in generale. In amore, si annuncia certamente una giornata di grande vivacità, a tratti anche pervasa da una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno favorevolmente anche la vita di coppia: finalmente sarete felici di stare insieme alla persona amata.

Single, il fascino non vi mancherà e alcune delle ultime conoscenze potrebbero essere pronte a dare importanti soddisfazioni. Riuscirete a non farvi cogliere di sorpresa? Valutate se essere eventualmente accondiscendenti, oppure se vorrete rimanere da soli continuando a divertirvi come sempre. Nel lavoro, tenete la testa sulle spalle e guardate avanti, senza mai abbassare lo sguardo. Finalmente sarete consapevoli dei traguardi che potrete raggiungere, grazie a tenacia e determinazione.

Acquario: "top del giorno". Luna in entrata nel vostro segno: pronti a gongolare in amore?L'astro d'argento in questo caso favorirà alla grande i rapporti interpersonali, con particolare attenzione a quelli a stampo affettivo.

In amore, quindi, non dovrebbero intervenire situazioni pesanti. In coppia, molti di voi continuano a programmare obiettivi e propositi, spesso anche impegnativi. La vostra forza è, e lo sarà ancora in misura maggiore questo periodo, l'avere astri positivi: approfittate di tutto questo ben di Dio, poi potrebbe essere tardi! Single, organizzate una serata divertente con gli amici di sempre, magari in un nuovo locale o a casa vostra, in modo da gettare le basi per spunti d'allegria. Con la vostra parlantina, riuscirete senza meno ad attirare qualcuno di cui magari avreste voluto avere maggiori attenzioni. Nel lavoro, non cercate di trarre conclusioni dal comportamento altrui. Spesso, andare per sensazioni complica ancor di più le cose.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 8 febbraio, mette sul piatto un periodo davvero molto fortunato. Grazie all'ottimo cielo astrale riuscirete senza dubbio a incanalare l'energia nel modo migliore possibile. Molti Pesci raggiungeranno i loro più ambiti obiettivi, mettendo a segno anche qualche colpo in qualcosa di particolarmente atteso. In programma, spunti positivi e alcune belle novità da tenere in considerazione nel periodo. In amore, avendone l'opportunità, si consiglia di agire subito, specialmente nelle situazioni legate alla vita di coppia o alla famiglia in generale. Forse ve ne sarete già accorti: sta avviandosi un cambiamento positivo dentro di voi, e questa è cosa buona.

Per i single, questa sarà una giornata interessante: se state cercando di ritrovare la strada della felicità, avete bisogno di ritrovare le giuste complicità sentimentali. Nel lavoro, si prevedono momenti abbastanza interessanti: avrete la possibilità di concludere qualche affare.