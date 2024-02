L'oroscopo dell'amore di martedì 6 febbraio prevede molta consapevolezza positiva per la Vergine, e anche il Capricorno avrà un notevole rialzo nella classifica. Al contrario Sagittario e Leone saranno abbastanza sfortunati in amore.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di martedì.

L'oroscopo dell'amore: Toro sincero

1° Vergine: la consapevolezza in amore potrà finalmente gettare le basi per un passo in avanti considerevole. I presupposti per incentivare il dialogo in famiglia vi sproneranno a una comunicazione non solo vivace, ma anche produttiva.

2° Toro: in amore sarà la sincerità che vincerà su ogni cosa. Ora più che mai potrete confrontarvi con il partner liberamente e senza troppi giri di parole. Riuscirete quindi a comprendervi anche con un solo cenno, mentre in famiglia l'armonia sarà presente per tutta la giornata.

3° Ariete: riuscirete a dare molto in amore, e la fortuna di questa giornata vi aiuterà anche a ricevere. Dare il meglio anche in famiglia sarà una mossa per allentare del tutto delle tensioni che si sono succedute nel corso delle giornate precedenti.

4° Capricorno: perseguirete la via dell'amore con dedizione e impegno, con passione e amore. Le prospettive di vedere la fortuna salire vertiginosamente nei sentimenti si alzeranno anche nei confronti delle amicizie.

Sarete molto magnetici, riuscirete a fare qualche conoscenza, ma anche qualche conquista.

Acquario fiducioso

5° Cancro: dare molto in amore potrà finalmente farvi sentire molto meglio, con l'umore alto e la spontaneità alle stelle. Avrete anche delle sorprese che molto probabilmente non vi aspetterete, forse proprio dalla famiglia.

La serata sarà molto intima e tranquilla.

6° Acquario: la vostra fiducia persistente nella famiglia e nel partner potrebbe essere ampiamente ripagata grazie non soltanto alla vostra dedizione, ma anche alla vostra vivacità che esprimerete, soprattutto in serata. Con qualche parente avrete a che fare con qualche piccola incomprensione.

7° Gemelli: non ci saranno molte prospettive di dialogo in famiglia, mentre in amore la passione e la maturità insieme potrebbero portarvi a fare qualcosa che evidenzierà ancora di più l'affiatamento di coppia. Si verificheranno delle riappacificazioni con una amicizia speciale.

8° Scorpione: non avrete molta voglia di interagire, tanto meno con il partner. La famiglia però potrebbe darvi qualcosa che molto probabilmente non vi aspettate e che potrebbe mettervi di fronte a un bivio. Prendere una decisione non sarà affatto facile.

Bilancia annoiato

9° Bilancia: avrete un po' di noia nella vostra storia d'amore. La fortuna per i single al momento potrebbe non essere al massimo, di conseguenza anche le questioni sentimentali saranno prese molto poco in considerazione.

10° Leone: la carenza di passione in questo periodo potrebbe essere più prolungata del previsto. Non avrete molta voglia di fare nove conoscenze, preferirete invece stare nella vostra zona di comfort, circondati da chi sapete già come potrebbe valorizzarvi al meglio.

11° Pesci: spesso e volentieri avrete la testa altrove in questa giornata. Dunque l'amore potrebbe essere messo irrimediabilmente in secondo piano. Avrete troppi impegni per pensare anche alle vicende di stampo sentimentale.

12° Sagittario: avrete un momento piuttosto intenso di conflittualità sia in famiglia che con il partner. Sarà dunque il momento di uscire dal guscio e di fare qualcosa che possa essere rigenerativo sia per la mente che per il corpo.