Secondo l'oroscopo dal 12 al 18 febbraio sarà una settimana vivace nella vita familiare dei Toro e problematica per i genitori della Bilancia. I Capricorno dovrebbero sfruttare questo periodo per trascorrere più tempo con gli amici. Gli Acquario, invece, dovrebbero fare molta attenzione nelle discussioni con i propri amici. Se siete curiosi di sapere come saranno le prossime giornate dal punto di vista familiare e sociale, di seguito trovate le previsioni astrologiche dedicate alla settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 febbraio.

Vita sociale e familiare, oroscopo della settimana 12-18 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete – Troppe manie in casa, che potrebbero infastidire i vostri familiari. Saranno utili le discussioni con i bambini: agite con tatto nei loro confronti. La vostra energia sembrerà illimitata in questa settimana. Questo vi spingerà a fare qualsiasi cosa, a volta anche a infrangere le regole. Cercate di non essere stravaganti, potreste pentirvi profondamente più tardi, quando sarà troppo tardi.

Toro – Settimana vivace in famiglia. L’atmosfera in casa sarà piuttosto bohémien. Fareste bene ad allentare un po’ la disciplina: la fantasia non ha mai fatto male a nessuno. Se appartenete alla prima decade, tenderete a preoccuparvi troppo per i vostri cari.

Parlando della vostra vita sociale, dimostrerete un’onestà incrollabile. Questa qualità, che sembra essere più rara in questo mondo, vi fa onore e non stupitevi se tanta gente vi rispetta. Ma questa volta sarete tentati di cambiare temporaneamente il vostro atteggiamento. Reagite velocemente e rimanete fermi nelle vostre convinzioni; non abbiate rimpianti, anche se l’onestà sembra attualmente meno redditizia dei mezzi tortuosi.

Altrimenti avrete un rimorso che vi renderà infelici.

Gemelli – I rapporti con i vostri figli saranno molto buoni durante questa settimana speciale. Vi renderete conto che con loro sarebbe utile una maggiore fermezza. Fare qualche piccolo favore per aiutare un amico in difficoltà non deve mettervi di cattivo umore. Inoltre, vi farebbe un disservizio se in seguito dovesse chiedergli un favore.

Bisogna vedere lontano nella vita.

Cancro – Questa combinazione astrologica può causare uno sviluppo benefico nei rapporti con i vostri figli, permettendovi di comprenderli e sostenerli meglio. In alcuni casi, è possibile che la causa di questo cambiamento sia un disaccordo o una discussione. Sappiate assaporare l’affetto che le persone nutrono per voi. Non solo vi semplificherà la vita aiutandovi a risolvere i vostri problemi, ma soddisferà anche i desideri del vostro cuore. Cercate di coltivare sempre un clima di benevolenza e di cordiale comprensione.

Previsioni astrologiche da Leone a Scorpione

Leone – La configurazione di Urano di questa settimana rischia di causare sconvolgimenti nella vostra vita familiare.

Ma spesso sono gli eventi felici ad avere delle conseguenze, ad esempio la nascita di un bambino o un trasloco. Potrete affermarvi e sviluppare le vostre ambizioni in una direzione positiva. Tuttavia, monitorate il vostro comportamento spesso eccessivo e valutate la possibilità di proteggere la vostra reputazione con più diplomazia e discrezione.

Vergine – Dovrete aspettarvi disaccordi e discussioni abbastanza vivaci all’interno della vostra famiglia. Se volete minimizzare le cose, sistematele al meglio, non permettete ai vostri parenti di interferire nella vostra vita privata. Vi lascerete trascinare da tantissime attività proposte dai vostri amici. Tuttavia, durante questa settimana, tenderete a trascurare importanti problemi materiali, attenzione.

Bilancia – Potreste avere dei problemi con i vostri figli, soprattutto se sono adolescenti. Assicuratevi di dare loro una certa autonomia e non trattateli come bambini. Potrebbero sorgere conflitti con alcuni vostri amici, forse perché siete abituati a spaccare il capello in due quando si tratta del comportamento degli altri. Perché volete sempre complicarvi la vita inutilmente? Lasciate cadere tutto di dosso e vivrete meglio.

Scorpione – Influssi contrastanti nel settore familiare, ma dal quale potrete trarre il meglio. Saturno e Marte influenzeranno la vostra vita familiare. Saturno porta un clima serio e mette in evidenza le vostre responsabilità. Marte, al contrario, svolge un ruolo rinvigorente e provoca un sentimento di cameratismo.

Se mescolate armoniosamente queste due tendenze, i rapporti con i vostri cari avranno particolarmente successo. Sarete molto attratti dalle attività intellettuali. L’ideale sarebbe unire l’utile al dilettevole completando, ad esempio un corso di formazione che vi servirà nella vostra professione.

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Farete grandi sforzi per comunicare con i vostri familiari, ma i vostri cari difficilmente saranno espansivi. Non scoraggiatevi: finalmente il dialogo potrà instaurarsi grazie al buon influsso di Saturno. Non sarà il momento di chiudersi in sé stessi e comportarsi come un riccio. Trovate tutta la vostra forza e agite nel vostro migliore interesse. Mercurio in buon aspetto vi sosterrà e guiderà i vostri sforzi.

Capricorno – La vostra vita familiare verrà messa in risalto. Se siete un padre o una madre, prestate attenzione a ciò che vi diranno i vostri figli. Attraverseranno una fase di grande intuizione. I loro sogni, le storie che inventano da piccoli, si riveleranno affascinanti e istruttivi. Concedetevi un po’ di tempo per i vostri amici e per lo svago, poiché ci saranno molte persone che cercheranno la vostra compagnia. La vostra popolarità aumenterà e perdereste molte opportunità se non rispondereste a inviti o avance.

Acquario – Se siete padre o madre, non potrete rifiutare nulla ai vostri figli. Tuttavia, il vostro partner d’amore non condividerà il vostro punto di vista e tra voi potrebbero scoppiare discussioni su questo argomento.

Siate molto accomodanti. Fate attenzione nelle discussioni con i vostri amici. Sarete propensi ad assumere un tono dogmatico o aggressivo. Mostrate flessibilità e diplomazia: non vi costerà nulla e potrebbe esservi molto utile.

Pesci – I vostri sforzi di pacificazione non saranno stati vani: in questo periodo noterete effetti molto positivi nei rapporti con la vostra cerchia familiare. Continuate su questa buona strada e gusterete le gioie più profonde. Vi piacerà coltivare la spiritualità e il mistero, e confonderete le tracce che possono condurre a voi. Questo atteggiamento darà fastidio ad alcuni dei vostri amici, ma proverete un certo piacere perverso nel rendervi ancora più spirituali e misteriosi.