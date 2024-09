L'Oroscopo di ottobre 2024 rassicura i disoccupati nativi dell’Ariete che presto troveranno un buon impiego. Buon momento anche per l'Acquario che si merita un bell'8. Di seguito tutti i dettagli.

La situazione lavorativa e finanziaria secondo le stelle di ottobre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Se nei mesi di novembre e dicembre vi aspettano successi e riconoscimenti, il mese di ottobre vi costringerà a fare pulizia in alcune situazioni relazionali. Potrebbe anche essere necessario affermare la vostra autorità. In sostanza, sarà un periodo movimentato ma ricco di prospettive.

Dovrete creare le basi che vi permetteranno di costruire i vostri progetti futuri. Se siete ancora alla ricerca di un impiego, presto riceverete delle notizie. Per quanto riguarda il settore dedicato agli investimenti, sarà un ottobre molto positivo. Voto: 8

Toro – In questo mese di ottobre dovrebbe verificarsi una sorpresa nel campo del lavoro, soprattutto dal 15. La vostra organizzazione professionale subirà profondi cambiamenti e avrete difficoltà ad orientarvi. Anche i conflitti con uno o più colleghi potrebbero disturbarvi. Fate attenzione a non sembrare troppo ingenui. Parlando della vostra situazione finanziaria, dovrete essere disciplinati ed evitare acquisti troppo grandi. Se state cercando lavoro, non limitatevi alla vostra regione geografica e ampliate la ricerca anche all’estero.

Voto: 7

Gemelli – Gli influssi planetari di questo mese non porteranno nulla di straordinario a livello professionale. Non dovrete aspettarvi alcun cambiamento o sviluppo durante questo periodo autunnale. Svolgerete il vostro lavoro con coscienza professionale, ma senza particolare zelo. Verrà fatta un'eccezione per gli ascendenti Sagittario.

In termini di finanze, proverete a far crescere i vostri risparmi. Ciò può avvenire attraverso collocamenti, investimenti ma anche riflessioni a volte rischiose. Sarà quindi necessaria cautela. Tuttavia, non si esclude un buon afflusso di denaro nelle vostre tasche.

Voto: 7

Il mese di ottobre dal punto di vista finanziario e lavorativo: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Dovrete rimboccarvi le maniche durante questo mese di ottobre e lavorare molto duramente per evitare di rimanere indietro nella foga del momento. Alcuni vivranno questo cambiamento con euforia, mentre altri si sentiranno sopraffatti dagli eventi senza arrendersi. Insomma, non vedrete passare il tempo in questo periodo dell'anno. Se state cercando lavoro, saprete promuovere le vostre candidature dimostrandovi particolarmente creativi e sbarazzini. Una buona posizione lavorativa sembra imminente. Voto: 8

Leone – Nella vostra attività professionale riuscirete a distinguervi per la vostra originalità e la vostra capacità di creare.

Se lavorate in ambito artistico, sarete sotto i riflettori. Le stelle sembrano addirittura annunciare una certa celebrità. Spetterà a voi mantenere la calma. Per chi cerca lavoro, dovrà aspettare fino a metà ottobre per avere delle nuove opportunità. Dovrete fare molta attenzione al vostro conto in banca: le spese sconsiderate potrebbero attirare l'ira di qualcuno. Voto: 7,5

Vergine – Andrà tutto bene al lavoro. Se sperate in un aumento o in una promozione, sarete sicuramente entusiasti. Non dovreste esitare ad alzare la posta in gioco con i vostri superiori. Le stelle sono dalla vostra parte. Le persone in cerca di lavoro dovrebbero finalmente trovare realizzazione in un'attività professionale.

Dal punto di vista finanziario sorgerà un grosso problema. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo finanziario e lavorativo per il mese di ottobre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Mille desideri, mille idee, mille ambizioni, questo è il riassunto del vostro mese di ottobre in ambito professionale. Vi sentirete come se vi fossero spuntate le ali e sarete pronti ad affrontare tutte le sfide che vi si presentano. Si farà sentire il desiderio di creare o rilevare un'impresa. Bisognerà poi valutare attentamente i rischi e non essere troppo avventati. Anche se il lavoro sarà frenetico, prestate molta attenzione alle finanze. Le stelle indicano difficoltà in questo settore. Voto: 7,5

Scorpione – Sul fronte lavorativo, per eccessiva sicurezza, inciamperete nei vostri piedi.

Ciò creerà conflitti con i vostri superiori ma anche con i vostri colleghi che non si dissoceranno da voi. Presto però potrete risalire il pendio, ma dopo questa dura prova potrebbe essere molto difficile cambiare datore di lavoro. Quando si parla di soldi, le stelle di questo mese di ottobre non danno indicazioni precise e nette. Pertanto, non dovrebbero verificarsi afflussi eccezionali di denaro né particolari difficoltà. Voto: 7

Sagittario – Al lavoro vi divertirete tantissimo. In effetti, arriveranno nuovi progetti e tanti cambiamenti. Sarete in grado di esprimervi pienamente di fronte alle novità e persino agli sconvolgimenti. Qualunque cosa vi renda vivi e creativi. Sarete pronti ad affrontare qualsiasi sfida.

Con quel gusto della provocazione che vi sta così bene. Dovrete, però, stare attenti al vostro portafoglio. Questo processo di ricostruzione in corso rischierà di indebolirvi finanziariamente. Vi sarà richiesto rigore. Dovrete, quindi, tagliare le spese inutili. Voto: 7

Astrologia dedicata al mese di ottobre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Mentre adempite alle vostre specifiche mansioni professionali, metterete in discussione il vostro futuro lavorativo e vi chiederete se il vostro posto non sia altrove. Sognerete l'autonomia, una maggiore libertà nelle vostre azioni. Queste domande vi apriranno nuovi orizzonti. Parlando di finanze, dovrete essere molto vigili in questo periodo, soprattutto se il vostro ascendente è Ariete.

Azioni sconsiderate potrebbero indebolire il vostro conto bancario. Voto: 7

Acquario – È in ambito professionale che questo mese di ottobre vi porterà vibrazioni molto positive. Non saprete più a chi rivolgervi poiché sarete tanto sollecitati e richiesti. Ma questo non vi dispiacerà. Il livello della vostra creatività sarà alle stelle e sarete molto determinati nelle vostre missioni. Se siete un lavoratore autonomo, fate attenzione a non moltiplicare i vostri impegni. Potreste avere gli occhi più grandi del vostro stomaco e ritrovarvi sopraffatti da troppa attività. Durante questo periodo migliorerete significativamente la vostra situazione finanziaria. Voto: 8

Pesci – L'oroscopo del mese di ottobre preannuncia tante emozioni in ambito professionale.

La vostra eccitazione sarà al culmine. Se siete un lavoratore autonomo, potrete vincere un bando di gara che vi permetterà di migliorare la vostra situazione. Se invece siete un lavoratore dipendente, vi verranno affidate nuove responsabilità. In ogni caso, cambierete marcia. Per la vostra più grande felicità. Per chi cerca lavoro, questo mese di ottobre dovrebbe portare la sua dose di opportunità. Ma i posti liberi saranno pochissimi e dovrete essere particolarmente persuasivi. Voto: 8