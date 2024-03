Nella settimana dall'11 al 17 marzo troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno dei Pesci (dove transitano il Sole, Venere, Nettuno e Saturno) ai gradi dei Gemelli, nel frattempo Mercurio e il Nodo Nord stazioneranno nell'orbita dell'Ariete. Lilith, intanto, proseguirà il moto retrogrado in Vergine, così come Giove insieme a Urano resteranno stabili in Toro. Marte e Plutone continueranno la sosta in Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Leone, meno roseo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali.

Secondo l'oroscopo da lunedì 11 a domenica 17 marzo i nati Scorpione parranno godere di una ritrovata propensione alla passionalità in coppia che andrà a impattare favorevolmente, in termini di buonumore, anche nel settore professionale e relazionale. Se da una parte da lunedì a mercoledì e nel weekend ci sarà spazio per le piacevolezze amorose, dall'altra parte il segno Fisso dovrà porgere la dovuta attenzione alle giornate centrali dove la lucidità mentale farà cilecca e l'inclinazione a dare di matto per futilità sarà ad attenderli dietro l'angolo.

2° posto Pesci: comunicazione fluida. Il recente spostamento del Messaggero degli Dei in seconda casa sommato agli ultimi influssi del Novilunio nel segno del 10 marzo faranno probabilmente sì che i nati Pesci possano beneficiare a piene mani di una comunicazione fluida e spiccatamente convincente questa settimana.

Dopo un lunedì pressoché routinario, il segno Mutevole avrà buone chance di dedicare la maggior parte delle sue attenzioni al lavoro da martedì a venerdì con risultati oltremodo soddisfacenti. Dal pomeriggio di sabato e per l'intera domenica, inoltre, sarà tempo di assolvere qualche dovere casalingo non particolarmente entusiasmante.

3° posto Leone: luce in fondo al tunnel. Nella settimana che chiuderà la stagione invernale i nati Leone potrebbero iniziare a respirare un'aria più frizzante e possibilista rispetto al torpore emotivo e alle castrazioni subite da inizio febbraio, la classica e metaforica luce in fondo al tunnel che però non profumerà ancora di successo.

Da segnare sul calendario del segno Fisso ci saranno le giornate di martedì, mercoledì e domenica quando ci sarà spazio sia per il divertimento con gli amici che per delle proficue nuove consapevolezze esistenziali. Nei restanti giorni, invece, sarebbe meglio evitare qualsiasi tipo di esagerazione, specialmente inerente al cibo.

I mezzani

4° posto Ariete: ammorbidirsi. Le frequenze planetarie di questi sette giorni, ancor di più lunedì e da venerdì in poi, potrebbero consigliare a gran voce ai nati Ariete di cambiare approccio nel nucleo famigliare, preferendo un atteggiamento più morbido e conciliante anche con chi risulterà apparentemente indisponente. Così facendo il segno Cardinale riuscirebbe a mantenere l'armonia coi cari prima dell'approdo di Marte in dodicesima casa, in onda dal 23 marzo, risparmiandosi degli eventuali attriti che diverrebbero complicati da risolvere dalla data citata.

5° posto Cancro: sperimentazioni. Settimana di fine stagione che vedrà, con ogni probabilità, i nati Cancro cimentarsi nella ricerca della loro strada maestra in termini di professione e guadagni, in quanto stanchi nonché insoddisfatti della loro situazione attuale. A tal proposito, il segno Cardinale avrà a disposizione le giornate dell'11, 14 e 15 marzo per darsi da fare con qualche sperimentazione, così da comprendere cosa possa o meno fare al caso suo nel prossimo futuro. Attenzione a martedì e sabato, inoltre, quando sarebbe meglio non dare troppa importanza a un pettegolezzo o a un'esternazione sopra le righe.

6° posto Acquario: voglia di convivialità. In questi sette giorni di metà marzo i nati Acquario sembreranno essere avvezzi a stare in mezzo agli altri, a voler condividere ogni momento coi cari, ma anche a esternare le loro emozioni senza alcuna remora.

Questo mood porterà il segno d'Aria, specialmente lunedì e nel fine settimana, a fare dei freschi incontri affettivi tanto interessanti quanto fugaci, quindi sarebbe meglio godersi appieno il momento senza affezionarsi più di tanto alle nuove conoscenze.

7° posto Toro: fase organizzativa. A seguito di un lunedì nervoso e a tratti stressante, la restante settimana parrà avere tutti i presupposti per permettere al segno del Toro di organizzare in maniera differente il ruolino di marcia del prossimo periodo. A fronte di ciò, il carnet astrale tenterà di indicare al segno Fisso di cercare di limitare la sedentarietà, il cibo spazzatura e il nervosismo per questioni di poco conto. Seguendo i suggerimenti delle stelle, diverrà più semplice ritrovare a breve il benessere psicofisico.

8° posto Capricorno: ridimensionamenti. Avete presente quando negli scacchi subentra la fase di stallo e la partita finisce col risultato di patta? Una sensazione similare potrebbero provarla i nati Capricorno nel settore lavorativo questa settimana invernale, ancor di più se liberi professionisti. Malgrado l'impegno profuso e gli accordi siglati nell'ultimo periodo il segno di Terra si ritroverà al punto di partenza vedendosi costretto a più miti consigli che profumeranno di ridimensionamenti e cambiamenti di rotta più che necessari per non gravare sul bilancio.

9° posto Bilancia: sforzi supplementari. L'incontro che avverrà a partire da martedì tra Chirone, il Nodo Nord e Mercurio in settima casa indurrà presumibilmente i nati Bilancia a mettere in campo una mole maggiore di energie per occuparsi del nucleo domestico e dei familiari.

Quest'ultimi parranno non accorgersi degli ingenti sforzi richiesti al segno d'Aria, il quale non si tirerà indietro mettendo a dura prova il fisico. Fortunatamente nel weekend ci sarà più spazio per il meritato relax.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: guardinghi. Prima di giungere al capodanno astrologico, i nati Gemelli in questo ultimo scorcio d'inverno avranno buone possibilità di assumere un atteggiamento guardingo verso il mondo circostante, specialmente le prime due decadi che elimineranno momentaneamente dal vocabolario la parola fiducia. I rapporti con gli altri per il segno Mobile, in particolar modo al lavoro, si riveleranno maggiormente tesi nelle giornate centrali quando a venir meno saranno doti come la comprensione reciproca e il dialogo costruttivo.

11° posto Sagittario: costrizioni. Con la Bianca Signora isolata a strizzargli benevolmente l'occhio nella settimana in questione, i nati Sagittario potrebbero non metterci molto ad accorgersi che non ci sarà granché spazio di manovra per loro. Sia in famiglia che nella professione il segno di Fuoco si troverà a dover fare i conti con doveri e costrizioni che oltre a farli sentire ingabbiati li spingerà a far emergere il loro lato ombra comunicativo.

12° posto Vergine: amore flop. Il settore di vita di casa Vergine che potrebbe risentire maggiormente delle numerose osticità astrali, Stellium in Pesci in primis, sarà la sfera amorosa. Le faccende di cuore, ancor di più per coloro che vivono una storia traballante da tempo, attraverseranno una fase di revisione accurata fatta di dialoghi crudi conditi da scomode verità. Le unioni che riusciranno a superare tale impasse, che troverà il suo culmine a fine marzo, potranno andare avanti più forti di prima, mentre le altre finiranno per naufragare.