L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del'11 marzo. Sotto analisi vi è il primo giorno della nuova settimana, messo a confronto con i segni della seconda sestina, ossia da Bilancia a Pesci, in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata quasi interamente all'insegna all'ordinaria routine. Ma non è escluso che possiate perdere quell'alone di serietà che costituisce il vostro biglietto da visita. Tranquilli, guadagnerete in punti e in simpatia.

Plausi pioveranno sul vostro operato professionale, che ultimamente vi vede particolarmente versatili. In alcuni momenti, potrebbe mancare parte dell'abituale scioltezza, ma la situazione non durerà a lungo. E comunque, una breve pausa sarà sufficiente per recuperare la lucidità. In amore, smettetela di gettarvi in avventure di scarso respiro e senza prospettive: cercate l'anima gemella a cui dedicare ogni vostro pensiero. Per chi è in coppia fissa, il periodo si presenta discreto.

Scorpione: ★★★. Il periodo in arrivo si prospetta impegnativo dal punto di vista della stanchezza fisica, con un sottotono generalizzato. In amore, con la Luna parzialmente "storta", potreste trovarvi nervosi, vivendo alcuni momenti elettrici.

Vi troverete a discutere con il vostro partner riguardo a miglioramenti da apportare in casa o nell'organizzazione della routine. Alcuni screzi inevitabili potrebbero sorgere se un membro della famiglia non si dimostrasse solerte nelle necessità o nei bisogni in generale. Le coppie, in particolare, dovrebbero cercare qualcosa di diverso dal solito, altrimenti rischiano di ritrovarsi senza nulla da dirsi, guardandosi come estranei.

Per i single, la giornata si preannuncia poco fiduciosa, con un umore altalenante che potrebbe complicare le relazioni con gli amici. Evitate di tenere il muso e sforzatevi di sorridere per distendere eventuali pensieri negativi. Sul fronte lavorativo, nonostante alcune difficoltà, l'istinto vi guiderà nell'individuare i colleghi da coinvolgere in un progetto molto importante.

Sagittario: ★★★★. Lunedì rappresenta sicuramente una giornata propizia per liberare le tasche da vecchie cose e la mente da idee e pregiudizi che ostacolano una lettura obiettiva della realtà. Lanciate progetti a lungo termine e non accontentatevi delle briciole immediate: imparate a guardare lontano! Nel contesto lavorativo, fate attenzione a ciò che potreste dire sotto l'impulso delle emozioni, poiché le vostre parole potrebbero essere fraintese e causarvi qualche problema. In ambito amoroso, oltre alla passione, si avverte una situazione arretrata da risolvere al più presto. Per chi è in cerca di situazioni romantiche o incontri fugaci, è necessario avere ancora un po' di pazienza. Se possibile, inaugurate la giornata con un digiuno: ogni tanto, sostituire il pasto abituale con una mela o un po' di latte può essere salutare per la linea.

Oroscopo e stelle dell'11 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Periodo "alla grande" per i sentimenti grazie all'ingresso di Venere nel segno. Anche per quanto riguarda il lavoro e le finanze, potete dormire sonni tranquilli. Avrete progressi nella carriera e potrete intraprendere iniziative audaci, sapendo bene che alcune questioni professionali potranno risolversi brillantemente, anche grazie a un aiuto provvidenziale. Le parole e lo spirito d'iniziativa non mancheranno per portare a termine progetti ambiziosi. I risultati, soprattutto in famiglia, saranno soddisfacenti: un viaggio tanto sognato sta per diventare realtà, offrendo un'ottima occasione per rinforzare l'intesa con la persona amata.

Per rendere questa giornata ancora più speciale, potrebbe essere l'occasione ideale per un po' di relax in un centro benessere: massaggi con pietre, docce cromatiche o aromaterapia.

Acquario: ★★★★. La giornata si preannuncia positiva. Nel contesto sentimentale, avrete il desiderio di dedicare e ricevere molte coccole. Le stelle saranno favorevoli, contribuendo a realizzare i vostri desideri e regalando momenti di dolcezza. Il cielo del periodo infonderà uno spirito positivo, fondamentale per la felicità, e vi darà l'intraprendenza necessaria per affrontare qualsiasi incombenza. Per i single in viaggio, l'esperienza sarà simile a una vacanza, con il paesaggio che scorre dal finestrino del treno, il sole che splende e la campagna illuminata.

Venere sarà una preziosa compagna, generando pensieri freschi come una leggera brezza nelle ore più calde. Nel lavoro, cercate di gestire lo stress in modo costruttivo, affrontando le sfide con determinazione. Questa giornata potrebbe offrire opportunità positive, ma è importante giocare bene le carte a disposizione.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 11 marzo presenta con un cielo sentimentale allietato dall'arrivo di Venere. Avrete la capacità di apprezzare le piccole gioie della vita, mostrando entusiasmo per gli eventi positivi che si presentano. È un momento favorevole per vivere appieno la giornata, specie in compagnia di chi amate. Se avete in mente progetti di viaggio, sarà un'opportunità per organizzare ogni dettaglio.

L'attitudine razionale sarà un punto di forza, guadagnandovi apprezzamento da parte di coloro che vi circondano. Per i single, la consapevolezza di dedicare del tempo a sé stessi contribuirà a migliorare l'umore e ad accrescere il benessere fisico. Potrebbe essere una giornata di purificazione interiore ed esteriore, aprendo la strada a nuove opportunità e armonia. Sul fronte lavorativo, l'entusiasmo generato da una notizia positiva vi renderà più disponibili e collaborativi con i colleghi.