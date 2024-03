L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 marzo. Le analisi astrali in questa sede puntano in esclusiva verso i seguenti segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - ossia la seconda sestina - in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Questo lunedì si prospetta un po' burrascoso. Purtroppo, gli astri hanno marchiato il vostro inizio settimana con il segno del "sottotono". Sarà un susseguirsi di alti e bassi noiosi per quanto riguarda l'amore: le previsioni prevedono infatti un aumento significativo delle tensioni all'interno delle coppie, forse a causa della gelosia.

Se questo fosse anche il vostro caso, si consiglia di essere più aperti nel modo in cui affrontate certe situazioni e di concedere al partner la stessa libertà che desiderate per voi. Per i single, suggeriamo di pesare attentamente le parole, evitando di ferire chi potrebbe aspirare a conquistare il vostro cuore. Armatevi di pazienza e cercate di mantenere la serenità. Sul fronte lavorativo, potreste sentirvi scoraggiati di fronte alla serie di problemi sorti negli ultimi tempi. Tuttavia, l'importante è non arrendersi e perseverare.

Scorpione: ★★★★. La giornata in questione si preannuncia abbastanza ordinaria, senza grandi picchi di difficoltà ma nemmeno particolari momenti di soddisfazione.

È importante capire che ogni cosa ha i suoi tempi e non si può pretendere di realizzare tutto immediatamente. Quello che vi consigliamo è di continuare per la vostra strada senza lasciarvi distrarre da provocazioni esterne. Per quanto riguarda l'amore, essere prudenti, specialmente per le coppie, aiuterà a rallentare eventuali dinamiche fuori controllo.

Per coloro che affrontano crisi relazionali, le risposte efficaci arriveranno entro domani o dopodomani. Mantenete la fiducia e cercate di pensare positivo. I single godranno di un'atmosfera di benessere, dove tutto sembrerà cadere al posto giusto. La Luna favorirà nuovi incontri che, probabilmente vi lasceranno davvero affascinati.

Nel lavoro, invece, durante lo scorrere di questa incredibile giornata il senso speculativo aiuterà a lanciarvi in nuove esperienze.

Sagittario: 'top del giorno'. Giornata cruciale per voi del Sagittario, preannunciata estremamente positiva. Il vostro umore sarà al massimo grazie all'influenza benefica della Luna in Cancro. Sarete in grado di superare eventuali momenti di tensione che potrebbero essersi verificati di recente. Sul fronte amoroso, vi attende un periodo favorevole: siete pronti a sentire di nuovo quel benessere nel vostro cuore? Molte coppie gioiranno in questo periodo, caratterizzato da sicurezza e armonia, ideale per attirare l'attenzione del partner, della famiglia e degli amici.

Il percorso sarà praticamente privo di ostacoli, e quei pochi che incontrerete saranno facilmente superabili. Per i single, è il momento perfetto per esprimere i sentimenti o per dedicarsi con tutto il cuore a qualcosa di importante. È ciò di cui avete bisogno per essere veramente felici: uscite dalla vostra corazza e amate senza riserve! Nel lavoro, i vostri sforzi saranno finalmente premiati. Approfittate di questo momento e festeggiate il successo alla faccia di coloro che non hanno mai creduto nelle vostre capacità.

Oroscopo e stelle del 18 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La giornata di lunedì si profila ottima, anche se vi sono alcune decisioni da prendere in famiglia.

Alcuni di voi, potrebbero trovarsi di fronte a una scelta cruciale: state attenti alla direzione da prendere, poiché influenzerà notevolmente il futuro. In amore, la vostra disponibilità vi renderà affabili, gentili e molto apprezzati anche dal partner, che gioirà di questo gradito cambiamento. Molte relazioni, se affrontate con ottimismo, potrebbero rafforzarsi e ritornare ai bei momenti del passato. Per i single, la sfera sentimentale potrebbe essere attraversata da un'onda benefica. Alcuni potrebbero innamorarsi profondamente, oltre ogni aspettativa, mentre per altri potrebbe essere il momento di fare bilanci e ridefinire i propri sentimenti. Nel lavoro, le cose sembrano andare per il verso giusto, quindi non esitate a fare ciò che ben sapete.

Acquario: ★★★★. Questo lunedì, per voi dell'Acquario, si preannuncia come un giorno abbastanza ordinario ma assolutamente non negativo. Potreste affrontare qualche impegno, ma riuscirete a completare la maggior parte dei vostri compiti quotidiani in tempo e con una soddisfazione discreta. Nel campo sentimentale, potreste essere chiamati a prendere una decisione importante per la vostra famiglia. Valutate attentamente le diverse alternative, senza lamentarvi. Se siete stati scelti per questo ruolo, è perché godete di fiducia, e qualsiasi sia la vostra decisione, sarà sicuramente apprezzata. Per i single, potrebbe essere il momento giusto per osare un po' di più del solito, seguendo l'ispirazione del momento senza preoccuparvi del futuro.

La vita è piena di sorprese, quindi siate pronti a cogliere le opportunità che si presentano senza rimpianti. Nel lavoro, è ora di pensare al futuro. Pianificate attentamente le idee

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 18 marzo, prevede questa parte iniziale della settimana eccezionale, soprattutto per quanto riguarda le attività lavorative. Inoltre, per la maggior parte di voi, soprattutto nelle ore serali, ci sarà quel tocco di novità che interromperà la monotonia della routine o soddisferà la vostra curiosità insaziabile. Nell'ambito sentimentale, per le coppie si avverte già un'atmosfera di novità: in certi momenti vi sentirete più sicuri che mai. Potrebbero esserci piccole difficoltà di comunicazione con il partner, ma alla fine tutto tornerà alla normalità, senza stress.

Per i single, sta per iniziare un nuovo amore: pronti a viverlo con passione e sincerità? La chiave per vivere appieno questa nuova relazione, lo ribadiamo, sarà la sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, non ci saranno problemi, tuttavia, evitate di lasciarvi influenzare dalle impressioni esterne. Concentratevi piuttosto sul dare il massimo.