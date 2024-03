Sorprese per i Leone secondo le previsioni dell'oroscopo del mese di aprile. Per quanto riguarda gli Ariete si sentiranno un po' stralunati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: in questo periodo avete un po' la testa tra le nuvole. Siate cauti nel prendere decisioni, specie per quanto riguarda le finanze.

11° Pesci: alti e bassi per quanto riguarda le vostre emozioni. In questo periodo vi sentite un po' sulle montagne russe, quindi, cercate di non tirare troppo la corda, soprattutto nei rapporti molto stretti.

10° Toro: nel lavoro potrebbe esserci qualche contrattempo, o qualche decisione importante da prendere.

Se vi sentite un po' indecisi, oppure non all'altezza, cercate di essere attenti.

9° Acquario: i nati sotto questo segno sono un po' indeciso su alcune scelte da prendere. In amore potrebbe essere necessario essere pazienti. Dal punto di vista professionale, invece, apritevi verso nuovi orizzonti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Sagittario: non siate troppo polemici e cercate di essere accondiscendenti, specie per quanto riguarda i rapporti. Nel lavoro, invece, è necessario evitare le discussioni che non vi riguardano direttamente.

7° Gemelli: questo mese si prospetta abbastanza prolifero per quanto riguarda la sfera economica e professionale. Credete un po' di più in voi stessi e nelle vostre capacità.

6° Cancro: se in questo periodo ci sono state delle incomprensioni, adesso è il momento di recuperare. Dal punto di vista professionale siete molto impegnati, ma la cosa non vi disturba affatto, anzi.

5° Scorpione: non rinunciate ai vostri valori e alle vostre convinzioni per niente e per nessuno. Andate sempre avanti per la vostra strada, e non fermatevi mai.

Le stelle vi esortano a essere ottimisti.

Segni fortunati del mese di aprile

4° in classifica, Leone: non abbattetevi dinanzi le piccole difficoltà, anzi, cercate di spronarvi per riuscire ad affrontare il tutto come se fosse una sfida. In amore stanno per arrivare delle belle sorprese.

3° Vergine: l'amore e l'amicizia sono due valori ai quali credete profondamente.

Cercate di non essere troppo polemici, e lasciatevi scivolare di più le cose addosso. Nel lavoro siete molto creativi.

2° Bilancia: buone occasioni in arrivo per quanto riguarda l'amore. Se siete single, cercate di uscire il più possibile, in quanto Venere è nel segno, quindi, sono favoriti gli incontri. Nel lavoro siete un po' indecisi.

1° Capricorno: ottimo mese per dare dimostrazione delle vostre capacità nel lavoro. Osate e mettetevi in gioco. In amore, ricordate, vince chi fugge.