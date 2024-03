L'Oroscopo settimanale dal 1° al 7 aprile 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. Sotto i riflettori astrali i segni della seconda sestina zodiacale, con in primissimo piano il segno del Capricorno tra i migliori del periodo. Curiosi di sapere quali saranno gli altri segni che potranno contare sul positivo supporto delle stelle?

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 1 a domenica 7 aprile e, nel contempo, a svelare la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Vi trovate in un periodo un po' sotto tono. Nell'ambito amoroso, non esitate a esprimere eventuali desideri perché, se non tutti, certamente alcuni pianeti saranno dalla vostra parte. Il partner sarà attento alle vostre parole e le aspettative troveranno riscontro positivo. Cercate di essere più presenti emotivamente e spiritualmente: la mera presenza non sempre basta per mantenere saldo un legame. Per i single, la settimana non sarà tutta in discesa e dovrete affrontare le cose con determinazione per ottenere ciò che desiderate. Con alcuni pianeti in posizione sfavorevole, sarà necessario moderare la frenesia e agire con prudenza.

Siate tolleranti con gli altri. Se possibile, concedetevi un momento di relax per voi stessi. Sul fronte lavorativo, le influenze astrali vi metteranno di fronte a un ritmo dinamico. Sarà probabile dover gestire impegni serrati e concludere le attività entro tempi limitati.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ lunedì 1° aprile;

★★★★ martedì 2, sabato 6, domenica 7;

★★★ mercoledì 3, venerdì 5;

★★ giovedì 4 aprile 2024.

♏ Scorpione: voto 6.

La Luna in Capricorno questa settimana vi accoglie con favore, sicuramente in questo momento sarete al centro dell'attenzione. Un sincero ringraziamento per le dimostrazioni di affetto e le coccole che riceverete dalle persone care. Avrete molte opportunità di uscire dalla routine e di sentirvi rilassati e felici. Nel lavoro, alcune attività subiranno dei rallentamenti, ma sarà solo temporaneo.

Una volta che l'attuale fase astrologica sarà conclusa, tutto tornerà alla normalità. Per quanto riguarda l'amore, tutto procederà abbastanza regolarmente. Se siete single, potreste trovarvi coinvolti in brevi storie d'amore senza futuro e rimanere delusi. Siate più selettivi nella scelta delle persone con cui vi relazionate. Tuttavia, non avrete difficoltà a mantenervi in forma. Potrete contare su circostanze favorevoli che vi aiuteranno a ridurre lo stress e la fatica.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 1, domenica 7;

★★★★ martedì 2, mercoledì 3, sabato 6;

★★★ giovedì 4 aprile;

★★ venerdì 5 aprile 2024.

♐ Sagittario: voto 6. Inizio settimana nella normale calma.

In campo sentimentale, avete raggiunto una fase di stanca per quanto riguarda passione e romanticismo. In questo momento il vostro sogno d'amore tende ad affievolirsi, seppur la vita di coppia risulti in aspetto positivo. Voi single invece sarete abbastanza vivaci e spigliati, questo vi porterà a conoscere nuove persone e stringere rapporti di amicizia. La vostra parlantina poi, di certo, affascinerà chi ancora non vi conosce e darà conferme a chi è vicino. Le stelle preparano progetti molti interessanti per la vostra vita sentimentale, però non è questo il momento di concretizzarli. Intanto tirate fuori dai cassetti della mente gli appunti sui quali avete scritto da tempo i vostri desideri: cominciate a parlare con chi di dovere per poterli realizzare.

Nel lavoro, l'energia che vi travolgerà in questo momento avrà effetti positivi in futuro. In arrivo nuove proposte e buone notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ venerdì 5, sabato 6;

★★★★ lunedì 1, giovedì 4, domenica 7;

★★★ mercoledì 3 aprile;

★★ martedì 2 aprile 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9. Secondo l'oroscopo settimanale, i prossimi sette giorni si prospettano molto favorevoli. Nell'ambito amoroso, metterete il massimo impegno per far funzionare al meglio la relazione a cui tenete, il che vi permetterà di affrontare la vita di coppia con maggiore consapevolezza.

Vi sentirete pieni di passione e il vostro partner risponderà con entusiasmo e grande fiducia. In questo periodo, la maggior parte degli astri sarà dalla vostra parte, con Venere favorevole a regalarvi nuove ed emozionanti esperienze. Se siete single, vi sentirete allegri e leggeri: l'atmosfera cosmica vi darà una bella carica di energia, rendendovi intraprendenti. Sarà un periodo in cui sarete ammirati e corteggiati in ogni contesto: potrete scatenarvi in pista o semplicemente divertirvi con gli amici. Nel campo lavorativo, avrete l'opportunità di esprimere la vostra creatività grazie a un nuovo incarico.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno lunedì 1° aprile (Luna in Capricorno);

lunedì 1° aprile (Luna in Capricorno); ★★★★★ martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4;

★★★★ venerdì 5, sabato 6;

★★★ domenica 7 aprile.

♒ Acquario: voto 8.

Le stelle della settimana prospettano un periodo estremamente fortunato per molti di voi. Con la presenza della Luna nel vostro segno, mercoledì, questa parte della settimana sarà più dinamica e vivace del previsto, rendendo difficile trovare momenti di riposo. Se di recente avete concluso una relazione amorosa, presto si apriranno grandi opportunità e avrete ottime prospettive. Nessuno sarà in grado di fermarvi: desiderate essere intraprendenti, fieri del vostro carattere e non vedete l'ora di esplorare nuovi orizzonti. Situazioni interessanti vi spingeranno a superare i vostri limiti attuali e vi renderanno sempre più soddisfatti. Non preoccupatevi troppo per spese extra di poco conto, specialmente se potete rendere felice qualcuno della vostra famiglia.

In fin dei conti, la vita funziona secondo il principio dello scambio. È dando che si riceve, quindi respingete qualsiasi forma di avarizia.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno mercoledì 3 aprile (Luna in Acquario);

mercoledì 3 aprile (Luna in Acquario); ★★★★★ lunedì 1, martedì 2, giovedì 4;

★★★★ venerdì 5 aprile;

★★★ sabato 6 aprile;

★★ domenica 7 aprile 2024.

♓ Pesci: voto 7. La prima settimana di aprile è considerata nella norma. Sul fronte sentimentale, guardate con ottimismo a questo periodo, caratterizzato da una buona sintonia e da un'attrazione intrigante verso il partner. È importante comunicare a chi amate non solo il desiderio fisico, ma anche i sentimenti affettuosi che provate. Per molti di voi del segno, spesso risulta difficile esprimere appieno ciò che si prova nel cuore, il che può essere un peso.

Avrete presto l'opportunità di risolvere in modo positivo una questione che si protrae da un po' all'interno della relazione amorosa. Per i single, con il favore celeste a vostro sostegno, le difficoltà che incontrerete potranno essere superate, purché rimaniate calmi. La vostra resistenza al cambiamento potrebbe rendervi un po' timorosi, ma la vita è ricca di opportunità e troverete qualcuno pronto ad aiutarvi. Nel lavoro, le stelle guarderanno con favore alla sfera delle attività, offrendovi ottime opportunità di collaborazione.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: