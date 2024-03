L'Oroscopo della settimana dal 1° al 7 aprile 2024 promette ottime chance ai nativi dell'Ariete. Tale segno di Fuoco potrà contare sui favori astrali derivanti dall'arrivo nel segno di Venere e Luna. Ottimo periodo anche per Cancro, valutato in classifica con un 8 in pagella. Di seguito approfondiamo le previsioni per la prima sestina zodiacale, compresa fra Ariete e Vergine.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. Luna e Venere questa settimana in arrivo entreranno nel vostro segno. L'oroscopo quindi, senza nessuna incertezza, prevede un periodo di grande energia, in tutti gli ambiti della vostra vita.

Avrete una maggiore propensione ad interagire con gli altri, spinti dalla vostra curiosità e dalla voglia di esplorare nuove opportunità che questo periodo potrebbe arrivare in abbondanza. Condividete con gli amici progetti allettanti, potenzialmente in grado di aprire nuove prospettive nel campo lavorativo. Tuttavia, vi consigliamo di essere cauti riguardo agli affari immobiliari e agli investimenti, poiché potrebbero non essere molto convenienti in questo momento. Per quanto riguarda l'amore, evitate polemiche inutili e aprite il vostro cuore con dolcezza alla persona amata. Farete qualcosa di veramente speciale, tanto che migliorerete significativamente la vostra vita e riceverete il sostegno della famiglia.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno domenica 7 aprile (Luna in Ariete);

domenica 7 aprile (Luna in Ariete); ★★★★★ martedì 2, venerdì 5 (Venere in Ariete) e sabato 6;

★★★★ lunedì 1, mercoledì 3 e giovedì 4.

♉ Toro: voto 6. La settimana in arrivo sarà ordinaria. Nel campo sentimentale, vivrete una buona sintonia con il partner: cogliete l'opportunità, poiché dopo un periodo di stanchezza riscoprirete quella completa armonia tra passione e amore sincero.

Un luminoso Sole si avvicinerà al vostro segno, sollevando il vostro spirito e rendendo la vostra mente vivace e attiva. Per i single, sarà il momento ideale per seminare: le condizioni saranno favorevoli e vi troverete in armonia con l'ambiente circostante. I vostri progetti avranno concrete possibilità di realizzazione e la vita sentimentale si svilupperà liberamente, superando dubbi e incertezze.

È vero, ci sono aspetti della vostra vita che non vi soddisfano appieno, ma non potete negare che la stabilità in certi momenti sia confortante. Sul fronte lavorativo vi impegnerete al massimo. È noto che ciò che più vi interessa è essere considerati onesti e affidabili.

La classifica settimanale di competenza del segno:

★★★★★ giovedì 4 e venerdì 5;

★★★★ martedì 2, sabato 6 e domenica 7;

★★★ lunedì 1° aprile;

★★ mercoledì 3 aprile.

♊ Gemelli: voto 6. La prossima settimana sarà caratterizzata da una buona stabilità, con una nota di calma generale. Nell'ambito sentimentale, il Sole vi mostrerà il suo affetto, portando gioia e allegria sia nei rapporti consolidati che in quelli appena iniziati. Grazie al suo sostegno, tutto dovrebbe procedere senza intoppi.

Questo significa che per le coppie potrebbero esserci alcune novità piacevoli nel corso del periodo, con un umore generalmente favorevole favorito anche dalla buona posizione della Luna. Per i single, sarà un momento in cui comprenderete meglio l'importanza dei vostri sentimenti, e il vostro cuore vi guiderà verso ciò che veramente desiderate. Secondo le stelle, questa sarà una giornata di riflessione e di acquisizione di consapevolezze: capirete che il vostro percorso sta assumendo una forma più definita, sempre più in sintonia con i vostri obiettivi a lungo termine. Sul fronte lavorativo, focalizzate l'attenzione su un progetto cruciale che avrà successo, ma che richiederà un buon lavoro di squadra.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

★★★★★ martedì 2 e mercoledì 3;

★★★★ lunedì 1, giovedì 4 e domenica 7;

★★★ venerdì 5 aprile;

★★ sabato 6 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. Con Venere e Luna nel segno dell'Ariete vi troverete in condizioni favorevoli per risolvere situazioni che sono diventate recentemente poco chiare. Esplorerete discipline come lo yoga, connesse alla vostra crescita personale e al cambiamento interiore. Sul fronte lavorativo, se dovete trattare con un vostro superiore, optate per la trasparenza, giusto per evitare malintesi che potrebbero causare problemi in seguito. In amore, dopo aver seminato fino a questo punto, è ora di raccogliere i frutti abbondanti e gustosi.

Prendete l'iniziativa! Con l'approccio favorevole di Venere, vi troverete attraenti davanti allo specchio e sarete apprezzati anche da coloro che solitamente non sono particolarmente interessati a voi.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 4 aprile;

giovedì 4 aprile; ★★★★★ venerdì 5, sabato 6 e domenica 7;

★★★★ mercoledì 3 aprile;

★★★ martedì 2 aprile;

★★ lunedì 1 aprile.

♌ Leone: voto 7. Una buona settimana in vista. Per quanto riguarda i sentimenti, una Venere favorevole in Ariete vi farà vivere emozioni intense, regalandovi una gratificante soddisfazione emotiva. Di conseguenza, nelle coppie si raggiungerà un perfetto accordo, regalando a molti una serata romantica e felice da trascorrere insieme.

I single, invece, riceveranno una lieta notizia che darà loro un'incredibile carica, rendendo la giornata ricca di incontri. In molti casi, riuscirete a fare conquiste decisamente interessanti; sarete più energici e determinati del solito e riceverete molti complimenti per i vostri sforzi. Vi accorgerete che con un sorriso sincero sulle labbra, tutto sembrerà più facile: vi sentirete quasi come se steste camminando in discesa. Sul fronte lavorativo, tutto procederà bene con gli impegni quotidiani. Il cielo prevede anche opportunità strepitose in termini finanziari, con successi negli investimenti e possibili aumenti di reddito.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno sabato 6 aprile;

sabato 6 aprile; ★★★★★ lunedì 1 e domenica 7;

★★★★ martedì 2 e venerdì 5;

★★★ giovedì 4 aprile;

★★ mercoledì 3 aprile.

♍ Vergine: voto 7.

Le previsioni zodiacali per la settimana in arrivo vi vedono impegnati nella consueta routine. Anche se alcune giornate non saranno eccezionali, non saranno neppure così disastrosa, considerando che ci sono persone che si trovano in situazioni peggiori di voi. In amore è meglio affrontare i problemi con determinazione e volontà. Questo perché alcuni di voi potrebbero trovarsi nella situazione di dover mettere in discussione alcuni principi che fino a poco tempo fa consideravate sacri. Se siete single, non preoccupatevi se avvertirete una "strana sensazione": tutto diventerà più chiaro in seguito. Nel frattempo, ascoltate il vostro cuore. Per alcuni di voi con due piedi in una scarpa: non vi sentite stanchi "di giocare" in questo modo?

Sul fronte lavorativo, se avete un po' di esperienza alle spalle, potrete contare su un vantaggio aggiuntivo, altrimenti, pazienza.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno martedì 2 aprile;

martedì 2 aprile; ★★★★★ mercoledì 3 e giovedì 4;

★★★★ lunedì 1 e venerdì 5;

★★★ sabato 6 aprile;

★★ domenica 7 aprile.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.