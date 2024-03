L'oroscopo del 20 marzo si preannuncia equilibrato per il segno della Bilancia e magnetico per i nati dell'Ariete, che si posiziona al primo posto della classifica giornaliera.

Buon momento anche per l'Acquario che si ritrova terzo in classifica, di seguito tutti i dettagli.

Classifica e previsioni zodiacali del 20 marzo

12° Capricorno - Giornata di intoppi e ritardi. Non avrete voglia di vedere nessuno, men che meno di andare a lavorare. In casa dovreste cercare di riparare quel guasto che vi sta complicando la quotidianità. Le coppie potrebbero discutere per questioni di parenti, soldi e patrimoni.

Ultimamente non vi sentite molto in forma.

11° Scorpione - Le emozioni sono intense e travolgenti, ma non in senso positivo. Potreste vivere un'avventura sconvolgente destinata a farvi fuggire più lontano possibile. In amore non vi sentite compresi, per questo non riuscite a trovare il partner giusto o forse non siete appagati dalla vostra attuale relazione. Prima di considerare la rottura, riflettete con attenzione.

10° Pesci - Scontrosi e annoiati. L'amore non funziona come dovrebbe, anzi ci sono sempre litigi e incomprensioni tra partner. Cercate di restaurare l'affiatamento e la passione. Un passo alla volta e tutto si potrà aggiustare. Affidatevi alla vostra creatività e intuizione, saprete trovare soluzioni innovative sul lavoro.

Cercate di camminare di più.

9° Leone - Il vostro fascino fa cilecca ultimamente. In giornata sarete a corto di energie. Incontrate persone poco volenterose e piuttosto pigre, per questo non ve la sentite di intraprendere una relazione seria. Sfruttate il periodo per dedicarvi alla casa, agli affetti e alla vostra crescita personale.

Leggete più libri stimolanti e svaganti, fate delle belle passeggiate nella natura e prendetevi cura del vostro corpo.

I segni zodiacali a metà classifica

8° Sagittario - Se siete solitari, potreste incontrare qualcuno di speciale durante un viaggio o una vacanza. Per le coppie, è un momento di grande divertimento e affiatamento.

Potreste avere l'opportunità di viaggiare per lavoro o per piacere. Riallacciate i contatti che contano.

7° Toro - Non vi mancano fascino e sensualità. Se cercate l'amore, uscite e fatevi notare. Le coppie consolidate potrebbero sperimentare un rinnovato vigore nella loro relazione. Il vostro impegno e la vostra dedizione al lavoro verranno riconosciuti. La vostra salute è buona, ma cercate di concedervi più riposo.

6° Bilancia - Venere vi rende particolarmente diplomatici e abili nell'arte della comunicazione. I cuori solitari dovrebbero riflettere sulle loro emozioni interiori, perché c'è qualche incertezza sentimentale. Per le coppie la passione divampa e continuerà a divampare anche nei prossimi giorni.

La primavera porta entusiasmo ed equilibrio. La vostra diplomazia vi sarà utile nel risolvere situazioni complesse sul lavoro.

5° Gemelli - Le emozioni sono intense e profonde. Se siete single, potreste imboccare una strada verso una relazione stabile. Per le coppie, è un momento di grande sintonia e comunicazione. Nuove opportunità di crescita professionale potrebbero aprirsi per voi.

Giornata al top per i primi classificati

4° Cancro - Per le coppie, è un periodo di grande equilibrio e tranquillità. Se c'è una distanza, sarà colmata entro luglio. Il vostro intuito sarà una guida preziosa nelle vostre decisioni lavorative e personali. In casa ritroverete l'armonia e la voglia di stare insieme.

Cercate di gestire meglio lo stress.

3° Acquario - Se siete single dovreste frequentare nuovi posti e approfondire una vecchia amicizia che state dando per scontata. Per gli innamorati si prospetta una giornata di grande libertà e condivisione. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati in ambito lavorativo. Considerate delle sessioni di yoga.

2° Vergine - Se siete dei cuori solitari potreste avviare una relazione con un collega o un amico. Se siete accoppiati, è un periodo di grande complicità e fiducia reciproca. Il vostro pragmatismo e la vostra attenzione ai dettagli vi porteranno a ottenere riscontri significativi. Prevenire è sempre meglio che curare, perciò cercate di mantenervi in forma con una dieta equilibrata.

1° Ariete - Giornata intensa, irradierete passione e magnetismo. Potreste incrociare qualcuno che non vedete da tempo. Per le coppie, è un periodo di grande connessione e romanticismo. Potreste essere premiati con una promozione significativa o una nuova opportunità lavorativa. La maggior parte di voi si sentirà in gran forma e ritroverà ottimismo.