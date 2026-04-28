L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio si muove come un cielo cangiante, fatto di prove da superare e spiragli di rinascita. Alcuni segni dovranno gestire tensioni e rallentamenti, mentre altri potranno finalmente raccogliere segnali concreti di miglioramento, soprattutto nei rapporti e nella fiducia personale. L'astrologia sfavorisce il Gemelli, con il punteggio più basso in classifica. Sei stelle, invece, al segno Bilancia. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche della settimana dal 4 al 10 maggio 2026

⭐⭐Gemelli Vi trovate dentro una fase altalenante, dove entusiasmo e incertezza si rincorrono senza tregua.

Dopo un periodo emotivamente sospeso, nasce il desiderio di rimettervi in gioco, ma questa non è ancora la settimana delle svolte decisive. Serve pazienza, e soprattutto lucidità nelle scelte. L’impulso di agire d’istinto potrebbe portarvi fuori strada, soprattutto nelle relazioni, dove sarà fondamentale mantenere equilibrio. Prima di cambiare direzione in modo drastico, concedetevi il tempo di capire davvero cosa volete. Nel fine settimana evitate tensioni inutili: la calma sarà la vostra forza.

⭐⭐⭐Acquario Le giornate si presentano dense di impegni e responsabilità che sembrano non lasciarvi tregua. Tra lavoro e questioni familiari, il tempo per voi stessi rischia di ridursi al minimo. L’umore ne risente, oscillando tra momenti di determinazione e altri di stanchezza più profonda.

Non tutto filerà liscio come vorreste, ma con una buona organizzazione riuscirete a gestire le priorità. Evitate di scaricare la tensione sugli altri: chi vi sta accanto ha bisogno della vostra presenza, non del vostro nervosismo. Se volete davvero cambiare qualcosa, iniziate da azioni concrete.

⭐⭐⭐Pesci Questa settimana vi mette alla prova soprattutto sul piano emotivo. Alcuni cambiamenti improvvisi rischiano di scombinare i vostri programmi, generando insicurezza. In certi momenti potreste sentirvi sopraffatti, ma è proprio lì che serve uno sforzo in più per restare centrati. Evitate di alimentare pensieri negativi e concentratevi su ciò che potete controllare. Anche nei rapporti personali servirà più comprensione: discussioni banali potrebbero degenerare se non gestite con maturità.

Venerdì richiede prudenza, soprattutto nelle decisioni. La crescita passa dall’impegno quotidiano.

⭐⭐⭐Cancro L’inizio della settimana si apre con un carico importante di responsabilità. Vi sembrerà di dover rispondere a mille richieste contemporaneamente, e il rischio di esaurire le energie è concreto. La vostra generosità vi spinge a non tirarvi indietro, ma è fondamentale imparare a mettere dei limiti. Non potete sostenere tutto da soli. Nonostante la fatica, dentro di voi c’è una forza che vi permette di andare avanti. Nel fine settimana arriva un momento di tregua utile per riflettere su ciò che non funziona più e su come migliorare la vostra qualità di vita, anche sul piano emotivo ed economico.

⭐⭐⭐⭐Sagittario È una settimana che vi chiede coraggio nelle decisioni. Non potete più rimandare scelte importanti che avete tenuto in sospeso troppo a lungo. Il desiderio di evasione è forte, ma questa volta sarà necessario affrontare la realtà con concretezza. Alcuni rapporti dovranno essere rivisti, sia in amore che nelle amicizie. Questo processo può sembrare faticoso, ma sarà anche liberatorio. Verso il fine settimana recuperate energia e chiarezza, riuscendo a vedere con più precisione la direzione da prendere.

⭐⭐⭐⭐Ariete. Avete energia da vendere, ma non sempre riuscite a gestirla nel modo migliore. Ci saranno momenti di slancio alternati a cali improvvisi che potrebbero rallentare i vostri progetti.

La voglia di cambiare è forte, ma i risultati richiederanno ancora un po’ di attesa. Sul lavoro mantenete alta la concentrazione per evitare piccoli errori. In amore si respira un clima più caldo verso il fine settimana, con una passione che torna a farsi sentire. Ricordate che ogni esperienza, anche quella più difficile, ha qualcosa da insegnarvi.

⭐⭐⭐⭐Toro. La determinazione non vi manca e questa settimana vi vede impegnati a costruire qualcosa di concreto. Tuttavia, non mancheranno momenti di stanchezza o irritazione che potrebbero mettervi alla prova. I progetti lavorativi richiedono impegno costante, ma stanno andando nella direzione giusta. Cercate di evitare ambienti troppo caotici, perché potrebbero amplificare il vostro nervosismo.

Nonostante tutto, riuscite a mantenere equilibrio e a portare avanti ciò che conta davvero. Anche nelle difficoltà, avete la capacità di reagire con forza.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. Si intravedono segnali di ripresa dopo un periodo complesso. Questa settimana porta con sé una nuova energia, più leggera e costruttiva. Avete voglia di lasciarvi alle spalle ciò che vi ha fatto soffrire e di ripartire con maggiore consapevolezza. Restate focalizzati sui vostri obiettivi e non permettete al passato di influenzare le vostre scelte. Piccoli successi quotidiani vi aiuteranno a recuperare fiducia. In amore tornano emozioni profonde, soprattutto per chi ha resistito nei momenti difficili.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. La voglia di rinascere è forte e finalmente trovate lo spazio per farlo.

Dopo una fase incerta, questa settimana vi restituisce energia e motivazione. Tornate a credere nei vostri progetti e nelle vostre capacità. Anche nei rapporti affettivi si riaccende il desiderio di costruire qualcosa di importante. Le difficoltà vissute vi hanno reso più forti e più consapevoli. Approfittate di questi giorni per pianificare nuove iniziative o per rimettervi in gioco con determinazione.

⭐⭐⭐⭐⭐Capricorno. Il desiderio di riscatto è il filo conduttore della vostra settimana. Dopo un periodo complicato, sentite di poter finalmente ripartire con maggiore sicurezza. Le esperienze recenti vi hanno insegnato molto e ora siete pronti a usare ciò che avete imparato. Anche se il percorso non è ancora del tutto semplice, vi sentite più solidi e determinati.

Nel fine settimana arrivano le soddisfazioni più concrete. In amore, i legami autentici si rafforzano e diventano un punto fermo.

⭐⭐⭐⭐⭐Vergine. Una delle settimane più promettenti del periodo. I vostri sforzi iniziano a dare risultati tangibili e questo vi restituisce fiducia. Chi ha lavorato con costanza potrà finalmente raccogliere soddisfazioni importanti. Anche sul piano sentimentale si respira serenità: i rapporti si stabilizzano e l’intesa cresce. Vi sentite più sicuri e pronti a guardare al futuro con ottimismo. Continuate a credere in ciò che fate, perché state costruendo qualcosa di solido.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Bilancia. Siete tra i segni più favoriti di questa settimana. Le tensioni accumulate si sciolgono gradualmente, lasciando spazio a una sensazione di leggerezza e rinascita.

È il momento ideale per chiarire situazioni rimaste in sospeso e per recuperare rapporti importanti. L’amore diventa un punto di forza, capace di regalarvi emozioni sincere e profonde. Tornate a brillare di una luce nuova, più consapevole e autentica. Guardate avanti con fiducia: avete tutto ciò che serve per costruire qualcosa di bello.