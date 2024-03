L'oroscopo della giornata di domenica 3 marzo prevede un Sagittario parsimonioso al lavoro e attento a ogni dettaglio, mentre l'Ariete sarà più romantico e maturo nei confronti del partner. I Pesci dovranno essere più audace in amore, mentre il Leone potrà contare su un rapporto un po’ più tranquillo.

Previsioni oroscopo domenica 3 marzo 2024 segno per segno

Ariete: sarà una domenica ottima per quanto riguarda i sentimenti. Dimostrerete maggiore romanticismo e maturità nei confronti del partner, godendo un rapporto sincero e maturo. In ambito lavorativo sarete piuttosto versatili in quel che fate, adattandovi a ogni situazione e dimostrando al meglio le vostre abilità.

Voto - 8️⃣

Toro: giornata di domenica un po’ più tranquilla in amore ora che la Luna non si trova più in opposizione. Di contro il pianeta Venere sarà ancora in quadratura, dunque dovrete essere ancora molto pazienti nei confronti del partner e fare qualcosa per poter vivere un rapporto migliore. In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio in sestile dal segno dei Pesci, che stimolerà la vostra creatività. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in calo in questa prima domenica di marzo. Con la Luna in opposizione dal segno del Sagittario non ci sarà un ottimo affiatamento con il partner. Fare i romanticoni potrebbe non essere sufficiente per una relazione appagante. Sul fronte professionale siate abbastanza sicuri delle vostre decisioni prima di buttarvi in nuovi progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali ottime in questo periodo. L'Oroscopo della giornata di domenica vedrà un cielo sereno per far valere il vostro amore nei confronti del partner. Se siete single vi piacerà molto l'idea di approfondire un nuovo legame. Nel lavoro ci saranno interessanti sviluppi nei vostri progetti, che potrebbero cambiare alcune cose.

Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario potrete contare su un rapporto più tranquillo in questa giornata di domenica. Ci saranno ancora dei problemi da affrontare con il partner, ciò nonostante, potrebbe essere l'inizio di una ripresa. Sul fronte professionale avrete bisogno di nuovi stimoli per cercare di raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale un po’ caotica in questa giornata di domenica. Vivere una relazione di coppia affiatata quando avrete la Luna di traverso non sarà semplice. Attenzione dunque all'umore e a come vi esprimerete verso il partner. Per quanto riguarda il lavoro sarà importante non prendere decisioni avventate considerato Mercurio opposto. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in Sagittario renderà più interessante questa prima domenica di marzo. Insieme a Venere in sestile, tra voi e il partner ci saranno interessanti occasioni amorose che non dovrete lasciarvi sfuggire. Anche i single dovranno stare attenti al cosiddetto colpo di fulmine. In ambito lavorativo curerete al meglio le vostre mansioni.

Sarete sempre concentrati e attivi, ma attenzione a non peccare di presunzione. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata ottima per quanto riguarda il lavoro. Con Mercurio in trigono dal segno dei Pesci vi prenderete le vostre soddisfazioni in quel che fate, soprattutto voi nati nella seconda decade. In amore invece non si potrà dire la stessa cosa. Con Venere in quadratura dal segno dell'Acquario, faticherete molto a mettere in mostra le vostre emozioni, anzi, potrebbe addirittura esserci qualche discussione. Voto - 7️⃣

Sagittario: lavorerete a dei progetti con parsimonia in questa giornata di domenica. La cura in ogni dettaglio sarà molto importante per riuscire a raggiungere gli obiettivi. In amore potrete dedicarvi appieno alla vostra relazione sentimentale.

Con la Luna e Venere in buon aspetto, potrete godere di una relazione molto affiatata e interessante. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile. Questo cielo vi permetterà di vivere una relazione piacevole e romantica, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo esprimerete le vostre abilità con impegno e dedizione. Sarà possibile dunque fare importanti passi avanti. Voto - 8️⃣

Acquario: la settimana si chiuderà molto bene per voi in campo amoroso. Ora che la Luna si trova in una posizione migliore, la vostra relazione si rivelerà più affiatata, soprattutto se riuscirete a porre fine a discussioni avute in precedenza. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, e noterete senza dubbio i progressi ottenuti.

Voto - 8️⃣

Pesci: dovrete essere più audaci in campo amoroso secondo l'oroscopo. Anche se la Luna vi darà qualche grattacapo, sarà necessario mantenere una buona intesa con il partner. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su stelle come Mercurio e Giove per gestire in modo ottimale le vostre mansioni. Voto - 7️⃣