L'oroscopo della giornata di lunedì 11 marzo prevede un Ariete più sicuro di sé grazie a Mercurio, mentre Bilancia avrà bisogno di conferme. Leone si mostrerà aperto e onesto nei confronti del partner, mentre Scorpione potrebbe non essere particolarmente motivato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 11 marzo.

Previsioni oroscopo lunedì 11 marzo 2024 segno per segno

Ariete: avrete modo di iniziare la settimana con il sorriso grazie alla Luna che si affaccerà nel vostro segno. Vi dimostrerete più sicuri di voi, soprattutto in ambito lavorativo, capaci di poter prendere sempre la decisione giusta.

In amore ci sarà armonia nel vostro rapporto, a conferma di come questo sia un bel periodo per la vostra vita sentimentale. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di lunedì poco entusiasmante in campo amoroso. Il rapporto con il partner non sarà così romantico a causa di Venere in cattivo aspetto. Di contro, sappiate che questo periodo sta per terminare, e qualcosa potrebbe muoversi all'interno del vostro rapporto. In ambito lavorativo continuerete a fare del vostro meglio, cercando di non commettere errori. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi, anche se non ancora per molto. Il pianeta Venere sta per passare in Pesci, dunque sarete chiamati a preservare quanto di buono ci sia nel vostro legame.

In ambito lavorativo avrete buone idee in questo periodo grazie a Mercurio, che potrebbero portare interessanti vantaggi. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale cupa. La buona notizia sarà che questo cielo presto sarà dalla vostra parte in campo amoroso, meno in ambito lavorativo. Sarà dunque importante cercare di trovare il giusto equilibrio tra vita amorosa e professionale, cercando di ottenere il massimo da entrambe le parti.

Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno dell'Ariete vi permetterà di essere più aperti e onesti nei confronti del partner. Anche voi single potreste decidere di dare una svolta alla vostra vita sociale. In ambito lavorativo arriveranno buone idee, che potrebbero aiutarvi a ottenere di più dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: in questa giornata sarete piuttosto bravi a capire i sentimenti del partner e godere di una relazione stabile.

Sarà dunque un lunedì abbastanza tranquillo, ma attenzione a non avere pretese troppo elevate, soprattutto considerato che il pianeta Venere sta per arrivare in Pesci. Nel lavoro dimostrerete maggiore impegno in questo periodo, ma per i buoni risultati dovrete ancora aspettare molto. Voto - 7️⃣

Bilancia: non sarà un inizio di settimana brillante. La Luna si troverà in opposizione, mentre il pianeta Venere non sarà più in trigono nelle prossime ore. Ci saranno dunque alcuni cambiamenti nel vostro rapporto, che dovrete imparare ad accettare. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di conferme in questo periodo, cercando di svolgere i vostri progetti nel modo più appropriato. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di lunedì discreta.

In amore il pianeta Venere sta per lasciare questa posizione scomoda. Presto, la vostra relazione potrebbe rivelarsi più piacevole e romantica. Sul fronte professionale ve la caverete bene, ciò nonostante potreste non sentirvi così stimolati. Voto - 6️⃣

Sagittario: inizio di settimana positivo. Questo cielo però sta per cambiare drasticamente, con il pianeta Venere che sta per arrivare in quadratura. Cercate di essere empatici e comprensivi nei confronti della vostra fiamma. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, con risultati soddisfacenti grazie a Mercurio. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale sottotono, anche se per poco tempo. La Luna in quadratura causerà incomprensioni fortunatamente facili da risolvere.

Inoltre, il pianeta Venere si troverà presto in sestile. Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete fare attenzione a come vi muoverete con i vostri progetti considerato Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Acquario: preparatevi a salutare il pianeta Venere. Con il partner ci sarà ancora una buona intesa, ciò nonostante, adesso il grosso dovrete farlo voi. In ambito lavorativo sarete concentrati sulle vostre priorità, impegnandovi al meglio per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale serena in questo lunedì di marzo. Ci saranno bei momenti da condividere con chi più amate, e trascorrere così momenti positivi. Sul fronte lavorativo avrete tutti i mezzi necessari per raggiungere i vostri obiettivi, dovrete soltanto sfruttare al meglio il vostro potenziale. Voto - 8️⃣