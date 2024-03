L'oroscopo della giornata di martedì 12 marzo prevede un Leone ispirato in ambito lavorativo, abile nel trovare soluzioni alternative ai propri progetti, mentre Pesci si sentirà rinnovato in amore grazie all'arrivo di Venere. Toro sarà in grado di esprimere se stesso senza paura, mentre si prospetta un periodo luminoso per gli Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 12 marzo.

Previsioni oroscopo martedì 12 marzo segno per segno

Ariete: sfera sentimentale discreta. Il rapporto con il partner sarà comunque soddisfacente nonostante Venere si trovi alle vostre spalle.

Sfruttate inoltre la posizione della Luna per vivere momenti sereni. In ambito lavorativo avrete Mercurio dalla vostra parte per cercare di mettere insieme buone idee da applicare ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: ora che Venere si troverà finalmente in buon aspetto, la vostra vita sentimentale finalmente vi darà delle soddisfazioni. Sarete in grado di esprimere voi stessi nel modo migliore. Vedrete che chi sta intorno a voi apprezzerà maggiormente il vostro nuovo modo di mare. In ambito lavorativo serviranno pazienza e impegno prima di poter iniziare a ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di martedì nel complesso discreta grazie alla Luna in sestile.

Di contro, con Venere in quadratura dal segno dei Pesci, il vostro rapporto potrebbe non essere così romantico. Non sarà dunque un buon momento per la vostra vita sentimentale. In campo professionale Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, ma attenzione a non peccare di presunzione, addentrandovi in progetti più grandi di voi.

Voto - 6️⃣

Cancro: il lavoro non vi darà particolari soddisfazioni. Con Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete, le vostre idee non sempre potrebbero funzionare. Dovrete inoltre considerare eventuali rischi in quel che fate. In ambito amoroso potrete contare sul sostegno di Venere, riuscendo così a mettere in risalto la vostra relazione di coppia.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che finalmente vi darà delle soddisfazioni. Il pianeta Venere non sarà più in opposizione, e avrete modo di ricominciare a ricostruire la vostra vita di coppia, o se siete single, di ritrovare la voglia di frequentare nuovi ambienti e conoscenze. Nel lavoro sarete piuttosto ispirati grazie a Mercurio, con nuove idee da applicare ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un martedì complicato per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto con la persona che amate potrebbe rivelarsi meno affiatato ora che Venere si troverà in opposizione. Anche voi single non sarete così in vena di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a essere concentrati, ma per i progetti più ambiziosi dovrete avere pazienza.

Voto - 6️⃣

Bilancia: il lavoro potrebbe rivelarsi ostico. Con Mercurio in opposizione le vostre idee non saranno sempre così valide, per cui attenzione al vostro modo di fare. In amore Venere non sarà più in trigono, ciò nonostante la vostra relazione non attraverserà un periodo di crisi. Voto - 7️⃣

Scorpione: vita amorosa migliore. Il pianeta Venere non sarà più negativo, per cui è arrivato il momento di dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Sul fronte lavorativo si prospetta un periodo luminoso. Questo cielo vi darà buone possibilità per ottenere piacevoli soddisfazioni in quel che fate. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta Venere si sposterà nel segno dei Pesci, dunque la vostra relazione di coppia potrebbe subire una flessione.

Non ci sarà sempre una perfetta intesa. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete piuttosto bene grazie a Mercurio in trigono, ma attenzione a Saturno e Marte contrari. Voto - 6️⃣

Capricorno: avrete modo di sentirvi più vicini alla persona che amate in questo martedì di marzo ora che Venere si trova in sestile. Con la Luna in quadratura però, dovrete avere un po’ di pazienza nei confronti del partner, evitando di non causare spiacevoli incomprensioni. Nel lavoro invece potreste non sentirvi sempre a vostro agio in quel che fate considerato Mercurio in quadratura. Non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣

Acquario: il pianeta Venere lascerà il vostro segno zodiacale a partire da questa giornata.

La vostra relazione di coppia non sarà così male. Con la Luna in sestile inoltre, ci saranno ancora piacevoli momenti tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti molto bene, con risultati davvero sorprendenti. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di martedì che vedrà l'arrivo del pianeta Venere nel vostro segno. Vi sentirete rinnovati in ambito amoroso, con la possibilità di vivere la vostra relazione di coppia in modo più romantico e soddisfacente. In ambito lavorativo dimostrerete di essere produttivi, e di tenerci molto ai vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣