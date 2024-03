L'oroscopo della giornata di sabato 9 marzo prevede un Pesci travolgente, romantico in amore e abile al lavoro, mentre Toro riuscirà a farsi notare per le proprie capacità e determinazione. Alcuni cambiamenti potrebbero rallentare i nativi Leone, mentre Vergine sarà sulla difensiva in amore.

Previsioni oroscopo sabato 9 marzo 2024 segno per segno

Ariete: giornata di sabato serena per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta Venere in sestile porterà interessanti benefici all'interno della vostra relazione di coppia. Vi piacerà molto trascorrere del tempo con la persona che amate.

Nel lavoro sarete aperti a nuove proposte, che valuterete seriamente per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna arrivare in vostro soccorso all'inizio di questo weekend. Ci saranno ancora evidenti problemi tra voi e la persona che amate, ciò nonostante in questa giornata potrete contare su un'intesa di poco migliore. Sul fronte professionale sarete mossi da buone idee grazie a Mercurio. Riuscirete a farvi notare per le vostre capacità e la vostra determinazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: l'astro argenteo si sposterà in quadratura nel segno dei Pesci secondo l'Oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, il vostro amore non sarà così brillante in questo periodo.

Anche se i vostri sentimenti saranno chiari, faticherete ad esternarli. Per quanto riguarda il lavoro c'è qualcosa che non funziona nei vostri progetti in questo periodo. Avrete bisogno di trovare idee migliori per i vostri progetti, oppure cambiare completamente direzione. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di sabato che vedrà l'arrivo della Luna in trigono.

Il rapporto con il partner sarà abbastanza piacevole in questo periodo, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo dimostrerete maggior sicurezza grazie a Mercurio. Sarete capaci di portare avanti i vostri progetti senza troppe difficoltà, soprattutto se avete una tabella di marcia chiara e priva di imprevisti.

Voto - 8️⃣

Leone: cambiamenti in vista in questo periodo per voi nativi del segno. Sul fronte lavorativo potreste aver bisogno di cambiare radicalmente alcune cose affinché possiate nuovamente prendervi delle soddisfazioni. Sul fronte amoroso la Luna non vi darà più fastidio, ma con Venere in opposizione non ci sarà ancora grande romanticismo all'interno della vostra vita sentimentale. Voto - 6️⃣

Vergine: con la Luna in opposizione dal segno dei Pesci, il vostro modo di amare non sarà sempre così audace in questa giornata di sabato. Single oppure no, dovrete essere più comprensivi verso le persone che amate, capire meglio i loro sentimenti, soprattutto verso di voi. In ambito lavorativo Mercurio porterà qualche imprevisto di troppo.

Non sarete sempre nelle giuste condizioni per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale positiva all'inizio di questo weekend grazie a Venere in trigono. Single oppure no, il vostro modo di amare risulterà spesso simpatico e travolgente, capace di conquistare chiunque lo desideri. Sul fronte professionale dimostrerete determinazione in quel che fate, ma attenzione a non avere fretta di volere tutto e subito. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo migliore in campo sentimentale per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno amico dei Pesci vi aiuterà a vedere il buono della vostra relazione di coppia. Sarete capaci di comprendere meglio ciò che desidera il partner. Sul fronte professionale le vostre idee saranno valide, ma dovrete riuscire a convincere anche i colleghi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una giornata difficile in campo amoroso a causa della Luna in quadratura. Secondo l'oroscopo non sarete sempre così comprensivi nei confronti del partner. Pensare solo al vostro benessere non sarà benefico per il vostro rapporto. Anche nel lavoro non sarete così brillanti a causa di Mercurio, che porterà alcuni fastidiosi imprevisti da risolvere. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno la Luna in buon aspetto in questa giornata di sabato. Secondo l'oroscopo il rapporto con la vostra anima gemella si farà più maturo e romantico, di conseguenza più forte. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo leggero, ciò nonostante fare sempre del vostro meglio in quel che fate.

Voto - 8️⃣

Acquario: ottima giornata per voi nativi del segno. Inizierete il weekend con una magnifica Venere in congiunzione, che alimenterà la vostra relazione di coppia, riempiendola di momenti di serenità. Sul fronte professionale vi darete da fare in questo periodo. Non sarete sempre all'altezza di chi sa fare meglio di voi, ciò nonostante sarete spesso in grado di dire la vostra. Voto - 8️⃣

Pesci: il vostro modo di amare sarà travolgente in questa giornata di sabato grazie alla Luna in congiunzione. Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma potrebbe fare importanti passi avanti in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno interessanti novità in questo sabato che potrebbero migliorare la vostra posizione professionale. Voto - 8️⃣