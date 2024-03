L'oroscopo della giornata di venerdì 8 marzo prevede audaci conquiste amorose per i nativi Gemelli, forti della Luna e di Venere in buon aspetto, mentre Leone potrebbe essere intrattabile in amore. Toro sentirà spesso di avere ragione anche se non sarà sempre così, mentre Bilancia mostrerà una spiccata sensibilità.

Previsioni oroscopo venerdì 8 marzo 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana piacevole, con un cielo che vedrà la Luna e Venere in buon aspetto. Vi sentirete bene con la persona che amate, ma anche voi single sarete capaci di stabilire una buona intesa con la vostra fiamma, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

In ambito lavorativo sarete a vostro agio in quel che fate, capaci di lavorare con ottimismo e serenità. Voto - 8️⃣

Toro: questo cielo non sarà così favorevole in questa giornata di venerdì. Pretendere di avere sempre ragione verso le persone che amate non farà di voi delle persone di compagnia. In ambito lavorativo dimostrerete sicurezza nei vostri progetti grazie a Mercurio, ciò nonostante non avete in mano la verità assoluta: se un collega vuole darvi un consiglio, ascoltate ciò che ha da dire. Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna e Venere in trigono dal segno della Bilancia porteranno audaci conquiste nella vostra vita sentimentale. Single oppure no, sfruttate al meglio questo periodo per consolidare il legame con la vostra fiamma.

Sul fronte professionale invece dovrete essere previdenti ed essere in grado di evitare spiacevoli imprevisti. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale poco influente secondo l'Oroscopo della giornata di venerdì. In amore la vostra relazione si rivelerà tutto sommato discreta e affiatata, ma attenzione a non esagerare con le emozioni.

Per quanto riguarda il lavoro questo periodo sarà molto impegnativo, per cui sarà necessario perdere tempo e rimboccarsi le maniche. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di venerdì difficile per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere e l'astro argenteo in opposizione dal segno dell'Acquario sarete intrattabili in amore. Non ci sarà infatti una splendida intesa tra voi e la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro sarà necessaria cautela in quel che fate, in quanto non sempre i vostri progetti potrebbero funzionare al meglio. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile in questo venerdì di marzo. Single oppure no, apprezzerete molto la compagnia della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro non sempre potreste avere le idee chiare su come gestire i vostri progetti. Se necessario, chiedete un aiuto a chi ne sa più di voi. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo eccellente in ambito amoroso. Mostrerete una spiccata sensibilità nei confronti della persona che amate, capaci di esaudire ogni suo desiderio. Sul fronte lavorativo avrete le giuste competenze per gestire i vostri progetti, ma attenzione a non lanciarvi in imprese molto difficili.

Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Tra voi e il partner non ci sarà una splendida intesa a causa di questo cielo, che vi vedrà poco affiatati e romantici. In campo professionale, anche se dimostrerete impegno e audacia in quel che fate, l'ambiente professionale potrebbe non essere così entusiasmante. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di venerdì positiva in campo amoroso. Vi sentirete davvero bene insieme alla persona che amate, costruendo momenti davvero romantici insieme alla vostra dolce metà. Sul fronte professionale dovrete essere capaci di gestire le risorse a vostra disposizione, evitando gli sprechi e massimizzando il guadagno. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo di venerdì.

Anche se questo cielo sarà poco influente, tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, utile per godere di splendidi momenti insieme. Sul fronte professionale le vostre idee saranno davvero apprezzate, e potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Acquario: ottimo cielo per quanto riguarda i sentimenti in questo periodo. Non avrete dubbi sulla vostra relazione di coppia, godendo al meglio di ogni singolo momento insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo a volte essere previdenti vi aiuterà a evitare possibili rallentamenti o imprevisti in quel che fate. Voto - 8️⃣

Pesci: il sostegno di stelle come Giove, Marte e Mercurio si rivelerà molto importante per i vostri progetti professionali. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione sarà stabile e piacevole. Anche voi cuori solitari potreste avere interessanti occasioni romantiche da cogliere al volo. Voto - 8️⃣