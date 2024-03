L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 marzo 2024 è pronto a rivelare l'andamento riservato dall'Astrologia. Ad essere testati in questo frangente saranno i sei simboli dello zodiaco della prima sestina. In primo piano tra i segni in analisi, la Vergine, additata in periodo fortunato. Buon periodo per l'Ariete, interessato dall'arrivo di un ottimo Mercurio nel segno.

Luna nei segni: transiti della settimana

La settimana lunare si presenta come un viaggio attraverso i segni, con l'Astro d'Argento a guidare il cammino. Il transito della Luna in Capricorno porta una dose di pragmatismo e determinazione, ideale per iniziare progetti o perfezionare piani.

Con l’arrivo della Luna in Acquario, l’innovazione e l’originalità saranno in primo piano, incoraggiando idee non convenzionali e nuove prospettive. Infine, la Luna in Pesci invita a una maggiore introspezione e connessione emotiva, favorendo la creatività e la comprensione spirituale. Questi passaggi lunari offrono un ritmo dinamico, con opportunità di crescita e riflessione.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. La settimana in oggetto prepara il terreno all'ingresso di Mercurio. L'Astrologia rivela un percorso di crescita costante. Inizierete con un approccio riflessivo, che vi preparerà al meglio per i giorni a venire. La metà della settimana vi vedrà in una luce favorevole, con la possibilità di avanzare nei vostri obiettivi con determinazione.

Il clou sarà a metà settimana, dove le stelle vi incoraggeranno a prendere iniziative coraggiose e a esprimere la vostra creatività. Il weekend vi invita a mantenere il ritmo e a sfruttare l’energia positiva per consolidare i successi e pianificare il futuro. Affrontate ogni giorno con convinzione e ottimismo.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

★★★★★ giovedì 7 e venerdì 8;

★★★★ mercoledì 6, sabato 9 e domenica 10 (Mercurio in Ariete);

★★★ martedì 5 marzo;

★★ lunedì 4 marzo.

♉ Toro: voto 6.

La settimana si apre con una forte energia che vi sosterrà nelle vostre iniziative. Sfruttate i giorni di inizio settimana per dare slancio ai vostri progetti e per prendere decisioni importanti. La comunicazione sarà fluida e le relazioni interpersonali potranno beneficiare di un approccio diretto e sincero. Verso il fine settimana, prendetevi il tempo per riflettere e per rilassarvi, preparandovi a nuove opportunità che si presenteranno.

Mantenete uno spirito positivo e costruttivo.

La classifica settimanale di competenza del segno;

★★★★★ lunedì 4 e mercoledì 6;

★★★★ martedì 5, giovedì 7 e venerdì 8;

★★★ domenica 10 marzo;

★★ sabato 9 marzo.

♊ Gemelli: voto 5. Periodo poco performante! Lunedì inizia con una spinta energetica che vi aiuterà a superare gli ostacoli. Sfruttate questo momento per concentrarvi sui vostri obiettivi. La comunicazione sarà chiave nei giorni successivi, dove le relazioni e gli scambi di idee saranno favoriti. Verso il fine settimana, potreste sentirvi meno energici, quindi è importante gestire le vostre risorse con saggezza. Prendetevi del tempo per voi stessi e per ricaricare le batterie. Affrontate ogni giorno con pragmatismo e una mente aperta.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

★★★★★ lunedì 4 marzo;

★★★★ martedì 5, mercoledì 6 e domenica 10;

★★★ venerdì 8 e sabato 9;

★★ giovedì 7 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. La settimana prospetta note positive, portando energia e slancio. Venerdì sarà il giorno clou, un momento ideale per iniziative importanti e decisioni significative. Il fine settimana promette di essere particolarmente fortunato, con opportunità di successo e soddisfazione personale. I giorni centrali della settimana offrono momenti di equilibrio, dove la moderazione e la riflessione saranno chiavi. Approcciate ogni giornata con ottimismo e sfruttate ogni occasione che si presenta.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 8 marzo;

venerdì 8 marzo; ★★★★★ sabato 9 e domenica 10;

★★★★ lunedì 4 e giovedì 7;

★★★ mercoledì 6 marzo;

★★ martedì 5 marzo.

♌ Leone: voto 7. Il periodo si dipana come una tela d’arte, con ogni giorno che aggiunge un tocco di colore al quadro complessivo. Martedì si distinguerà come un momento di brillante ispirazione, un giorno per lasciare il segno. La vostra energia naturale vi guiderà attraverso sfide e trionfi, con mercoledì e domenica che risplenderanno come gemme luminose. Anche nei momenti di quiete, come giovedì, troverete spunti per riflessioni profonde. E mentre venerdì potrebbe sembrare meno vivace, sarà un’occasione per raccogliere le forze in vista di un finale di settimana che promette di essere memorabile.

Abbracciate ogni esperienza con la passione che vi contraddistingue.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno martedì 5 marzo;

martedì 5 marzo; ★★★★★ mercoledì 6 e domenica 10;

★★★★ lunedì 4 e sabato 9;

★★★ giovedì 7 marzo;

★★ venerdì 8 marzo.

♍ Vergine: voto 8. I prossimi sette giorni promettono molto in fatto di buona fortuna e positività generale. Il periodo seguirà una progressione armoniosa, culminando in un fine settimana stellato. Iniziate con passi ponderati, costruendo lentamente cose e situazioni, fino ad arrivare ai giorni di maggior potenziale. La seconda metà della settimana brilla di possibilità, con giovedì, venerdì e sabato che offrono le migliori opportunità per iniziative personali e professionali.

La domenica, in particolare, sarà un giorno di successo. Approcciate ogni giorno con la metodicità e l’attenzione ai dettagli che vi caratterizzano, e la settimana promette di essere fruttuosa sempre.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno domenica 10 marzo;

domenica 10 marzo; ★★★★★ giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9;

★★★★ mercoledì 6 marzo;

★★★ lunedì 4 marzo;

★★ martedì 5 marzo.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.