L'oroscopo di mercoledì 13 marzo ha in serbo tante novità e sulla base dei transiti planetari è pronto a mettere in evidenza tutti i cambiamenti. I dodici segni zodiacali andranno incontro a situazioni del tutto nuove. Amore, lavoro e socialità seguiranno un percorso tutto da scoprire. In particolare l'Acquario rimarrà positivo e i Pesci saranno molto sensibili.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo. È presente anche una classifica per fornire un quadro ancora più preciso della situazione generale.

La classifica del 13 marzo secondo l'oroscopo del giorno

Acquario (1° posto): questa settimana proseguirà in modo davvero positivo. Finalmente, vi sentirete liberi di essere davvero voi stessi. Interagirete con il prossimo serenamente, sfruttando tutte le risorse a disposizione. Lotterete per le persone care e le difenderete a ogni costo.

Bilancia (2° posto): non riuscirete a distogliere l'attenzione dal vostro lavoro. Le attività svolte vi infonderanno molta energia. Recupererete l'autostima perduta e proverete a cimentarvi in prove sempre nuove. farete un'ottima figura davanti agli occhi del capo. Inoltre, manterrete un rapporto sereno con i colleghi.

Cancro (3° posto): l'amore vi sorriderà con tanto entusiasmo.

Aprirete il cuore al partner, senza alcuna forma di timidezza. Vorrete creare una relazione duratura, solida e dalle basi certe. Per questo motivo, instaurerete un dialogo profondo. Non ci sarà alcun segreto all'interno della coppia.

Pesci (4° posto): sarete molto sensibili. Entrerete facilmente in empatia con gli altri. Sarete desiderosi di fare qualcosa per aiutare la famiglia e gli amici.

Il vostro contributo non passerà inosservato. Al contrario, riceverete tanta gratitudine. Potrete contare sulla presenza di persone affettuose e dal cuore grande.

Leone (5° posto): non avrete alcuna intenzione di sprecare la vostra occasione. Deciderete di puntare i piedi e di andare avanti per la vostra strada. Non forzerete la mano, ma seguirete ritmi accessibili.

Vi distinguerete per la vostra produttività e per la capacità di interagire con il prossimo.

Sagittario (6° posto): sarete padroni di voi stessi. Vi saprete gestire in modo completo, evitando di cedere alle tentazioni. Eviterete con forza tutti gli imprevisti. Preferirete seguire un piano ben organizzato piuttosto che lasciarvi trascinare dalla corrente. Non tutto, però, sarà controllabile.

Toro (7° posto): attraverserete un momento di stallo. Le cose non andranno male, ma avrete bisogno di prendervi del tempo per capire cosa fare. Intanto, cercherete di dedicarvi ai vostri hobby e di coinvolgere gli amici. Non avrete alcuna voglia di restare da soli.

Scorpione (8° posto): ci saranno delle situazioni che vi daranno molto fastidio.

Proverete a ignorarle, ma non avrete molto successo. Provate a utilizzare un approccio differente. Il risultato potrebbe essere sorprendente. La famiglia sarà un po' incerta.

Ariete (9° posto): non mancheranno i problemi all'interno della coppia. Purtroppo, vi renderete conto di non vivere una relazione poi così salda. Sarà importante analizzare tutti gli elementi per non avere brutte sorprese in futuro. Non fatevi prendere dal panico.

Capricorno (10° posto): avrete qualche piccolo problema con i colleghi di lavoro. Il vostro rapporto sarà caratterizzato da molteplici battute d'arresto. Ci saranno un po' troppe incomprensioni per costruire un clima sereno e produttivo. Inoltre, non prenderete in considerazione l'idea di stringere amicizia con loro.

Vergine (11° posto): sarete razionali anche in ambito sentimentale. Metterete la ragione sopra a ogni cosa. Questo potrebbe farvi prendere la decisione sbagliata. L'amore seguirà un percorso totalmente differente. Potrebbe non essere il momento giusto per un nuovo rapporto di coppia.

Gemelli (12° posto): parlerete molto con la vostra famiglia. Proverete ad approfondire alcune questioni, però, per il momento, rimarrete abbastanza perplessi. Non riceverete le risposte desiderate e questo non farà altro che alimentare il vostro nervosismo. Le cose rimarranno invariate per tutto il giorno.