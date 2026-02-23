L'oroscopo del 24 febbraio dà spazio a un quadro planetario particolare, dove gli equilibri cambieranno e la ruota della fortuna girerà nuovamente. Le situazioni potrebbero prendere una piega inaspettata, soprattutto per alcuni segni zodiacali. Lavoro, amore e socialità andranno studiati con grande attenzione. Non tutti reagiranno allo stesso modo. Ci sarà chi si rimboccherà le maniche, sfruttando il momento, e chi, al contrario, avrà bisogno di un po' di incoraggiamento in più.

I Pesci e lo Scorpione saranno sulla cresta dell'onda. Le varie vicissitudini rappresenteranno un trampolino di lancio perfetto per loro.

Spiccheranno come non mai, facendosi notare e raggiungendo traguardi importanti. Non si potrà dire lo stesso dell'Ariete e del Cancro. Il loro assetto emotivo sarà poco stabile. I sentimenti prenderanno il sopravvento sulla ragione e la rabbia rischierà di risucchiare tutto. Il senso di ingiustizia provato non aiuterà affatto.

Oroscopo di martedì 24 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa giornata vi coglierà di sorpresa. Vivrete dei momenti intensi e non troppo positivi. Vi batterete contro le ingiustizie, ma non sempre riuscirete a trionfare. Purtroppo, sarete costretti ad abbassare la testa e a cambiare approccio. Qualcuno potrebbe deludervi con le sue parole piene di astio e di rancore.

Il silenzio sarà la migliore risposta.

Toro: sarete coraggiosi, intraprendenti e attenti alle novità. Non vi farete intimorire da eventi inaspettati o dalle critiche altrui. Prenderete la situazione in mano, con il sorriso sulle labbra e tanta voglia di mettervi alla prova. Dal punto di vista economico, vi toglierete numerose soddisfazioni, ma brillerete anche in amore. La complicità con il partner sarà incredibile.

Gemelli: avrete la testa sulle spalle. Sarete concentrati sul lavoro e non commetterete errori grossolani. Sarete pronti a prendervi le vostre responsabilità, ma non tenterete di coprire i colleghi. Con voi, sarà tutto trasparente e ben delineato. La vita in famiglia proseguirà senza alcun problema.

Il vostro affetto sarà evidente e sincero.

Cancro: non vi sentirete molto sicuri accanto alla persona amata. La mancanza di un equilibrio stabile vi farà mettere tutto in discussione. La gelosia e la rabbia saranno indomabili, così come il desiderio di venire a capo della questioni. Gli scontri degenereranno in fretta, fino ad arrivare al punto di rottura. Prendere una decisione definitiva non sarà facile.

Leone: sarà una giornata piuttosto piena. Avrete tante cose da fare, ma questo vi aiuterà a non pensare agli eventi negativi. Vi sentirete padroni di voi stessi e perfettamente in grado di andare avanti. Farete un'ottima impressione anche sugli altri. Sarete socievoli, aperti al dialogo, attenti alle emozioni e desiderosi di fare nuove amicizie.

Vergine: il vostro senso dell'ordine vi spingerà a prendervi cura della casa e della postazione di lavoro. Non sarete superficiali, ma analizzerete ogni singolo dettaglio. Anche in amore, terrete in grande considerazione i sentimenti del partner. Vorrete renderlo felice e questo vi spingerà anche a compiere dei sacrifici inaspettati.

Bilancia: tenderete a essere un po' troppo buoni con gli altri. Vi fiderete anche delle persone appena conosciute. Preferirete dare sempre il beneficio del dubbio. Purtroppo, tale approccio potrebbe trasformarsi in un'arma a doppio taglio. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a essere un po' più cauti: non ve ne pentirete assolutamente.

Scorpione: sarà difficile trovare una giornata più bella di questa.

Vi sentirete energici e pronti a spiccare il volo. Sul lavoro, le cose andranno per il meglio perché avrete tutte le competenze necessarie per svolgere le vostre mansioni. La vita di coppia sarà caratterizzata da un legame saldo, capace di lasciare il segno anche sugli altri.

Sagittario: la situazione economica non sarà tra le migliori. Avrete bisogno di qualche attività extra per tornare alla normalità. Farsi prendere dal panico non servirà a niente. Potrete sfruttare le vostre capacità, invece, per cambiare le cose. Avrete tutte le carte in regola per farcela. Dovrete solo radunare un po' di coraggio e intraprendenza.

Capricorno: sarete stanchi di continuare a ricevere delusioni. Prenderete le distanze dalla vita sociale, chiudendovi in voi stessi e concentrandovi solo sul lavoro.

Purtroppo, non sarete soddisfatti neanche così. Al contrario, avvertirete un vuoto interiore difficile da colmare. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a cambiare aria per un po' e a frequentare persone diverse.

Acquario: la fuga non rappresenterà una valida risposta ai vostri dubbi. Sarà solo un modo per rimandare l'irrimandabile. Per fortuna, potrete contare su amici coscienziosi, che sapranno darvi i consigli giusti. Le loro parole illumineranno il vostro cammino, fino a delineare una strada un po' diversa. Recupererete anche tutta l'energia persa.

Pesci: adotterete un approccio vincente e positivo. Agirete in modo calmo, ma oculato. Nessuno potrà mettere in dubbio le vostre decisioni. I fatti parleranno chiaro e anche i più scettici, con il passare delle ore, tenderanno a ricredersi. Potreste ricevere una sorpresa speciale da una persona completamente inaspettata.