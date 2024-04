L'oroscopo della giornata di lunedì 22 aprile prevede un Toro più ottimista grazie a uno splendido Sole in congiunzione, mentre i Pesci saranno capaci di lavorare in modo fluido e spontaneo. Bilancia sarà più sincera nei confronti del partner, mentre il Leone sarà piuttosto affettuoso verso le persone che ama.

Previsioni oroscopo lunedì 22 aprile 2024 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che vi vedrà in difficoltà all'inizio di questa settimana. Tra voi e il partner potrebbe non esserci una perfetta intesa a causa della Luna in opposizione.

Anche se Venere sarà favorevole, cercate di non prendervi troppe libertà. Nel lavoro porterete avanti le vostre idee con convinzione, ciò nonostante, cercate anche di aprirvi a nuove proposte. Voto - 7️⃣

Toro: periodo interessante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Questo Sole in congiunzione porterà un ottimismo che vi permetterà di vivere una relazione di coppia più luminosa e soddisfacente. Anche in ambito lavorativo le cose vanno bene al momento. I buoni risultati raggiunti vi spingeranno a dare ancora di più. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di iniziare la settimana con il sorriso. Single oppure no, questo lunedì si rivelerà movimentato e piacevole, con la possibilità di dare una scossa alla vostra vita amorosa.

Nel lavoro invece avrete bisogno di qualche sicurezza in più e di ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: i problemi di coppia sembrano non voler finire neanche in questa nuova settimana. La Luna e Venere non vi daranno tregua e con il partner non ci sarà una perfetta intesa. Se siete single avrete bisogno di rialzare la testa e trovare un motivo per vivere al meglio la vostra vita.

Nel lavoro avrete le idee chiare per i vostri progetti, ma con Mercurio in quadratura non sempre le cose andranno come da voi previsto. Voto - 6️⃣

Leone: dimostrerete particolare affetto verso la persona che amate in questa giornata di lunedì. Questo cielo sarà favorevole nei vostri confronti e accenderà l'entusiasmo tra voi e la vostra anima gemella.

Sul fronte professionale sarete ottimisti, ma a volte non sarà sufficiente per poter ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di lunedì nel complesso discreta per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà un rapporto affiatato, ma mai eccessivamente romantico. Sul fronte professionale invece dovrete fare qualcosa per raddrizzare la situazione, prestando maggiore attenzione ai dettagli. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro cielo metterà in mostra la parte migliore di voi in questa giornata di lunedì. Nonostante Venere sia sfavorevole, dimostrerete sincerità nei confronti del partner, utile per cercare di chiarire eventuali conflitti.

In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti. Sarà possibile ottenere buoni risultati, ma dovrete fare i conti con qualche imprevisto. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno. Soprattutto in campo professionale, sarete capaci di gestire molto bene i vostri progetti, grazie anche al sostegno di Marte e Saturno. Per quanto riguarda i sentimenti avrete il Sole contrario, ciò nonostante riuscirete a godere di una relazione tutto sommato affiatata. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di lunedì. Con la Luna e Venere in buon aspetto, tra voi e il partner ci sarà un'intesa perfetta, che potrebbe portarvi a vivere momenti indimenticabili.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi darà una mano, ma con Marte e Saturno contro, non sempre sarete capaci di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: non sarà un inizio di settimana ottimale per quanto riguarda i sentimenti. Il Sole sarà in trigono, ma con la Luna e Venere negativi, non sarà facile vivere al meglio il vostro rapporto. In ambito lavorativo la forza di volontà non vi manca, ma avrete bisogno anche di idee davvero valide. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale favorevole all'inizio di questa nuova settimana. La Luna e Venere saranno in buon aspetto, peccato solo per questo Sole in quadratura che vi metterà un pò in ombra in amore. In ogni caso, avrete modo di sentirvi abbastanza soddisfatti della vostra storia d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro seguirete con attenzione e impegno i vostri progetti, raggiungendo obiettivi importanti. Voto - 8️⃣

Pesci: con Marte e Saturno in buon aspetto, sarete capaci di lavorare in modo fluido e spontaneo in questa giornata di lunedì, ottenendo risultati soddisfacenti. Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà il Sole in sestile a illuminare la vostra relazione di coppia. Voto - 8️⃣