L'oroscopo della giornata di martedì 23 aprile vedrà i nativi Pesci più coraggiosi in campo professionale, ma non solo, mentre l'Ariete sarà determinato, pronto a conquistare i propri obiettivi. Scorpione sarà capace di far felice il partner, mentre Leone non dovrà dimostrare presunzione nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo martedì 23 aprile 2024 segno per segno

Ariete: sarà un martedì migliore dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna lascerà spazio a questa Venere in congiunzione, che vi permetterà di ritrovare una buona intesa con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee per i vostri progetti, che dovrete saper gestire bene. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale sottotono in questa giornata di martedì. La Luna si troverà in opposizione a partire dal primo pomeriggio, mettendovi in difficoltà con la vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale dimostrerete intraprendenza, che si rivelerà molto utile per poter realizzare progetti più interessanti. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di martedì positiva in ambito amoroso per voi nativi del segno. Venere in sestile porterà romanticismo e stabilità all'interno del vostro rapporto. Con un po’ di maturità poi, sarà possibile discutere con il partner anche di argomenti importanti.

In ambito lavorativo sarete pieni di idee, e con i giusti mezzi, sarà possibile raggiungere ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno la Luna favorevole dal segno dello Scorpione. Di contro, il pianeta Venere sarà ancora in quadratura, dunque non abbiate pretese elevate verso la vostra relazione di coppia.

Anche in ambito professionale non dovrete essere troppo ambiziosi. Con Marte e Mercurio in quadratura infatti, non tutto andrà sempre per il verso giusto. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, non dovrete dimostrare presunzione nei confronti del partner in questa giornata di martedì. Il vostro rapporto al momento è sano, dunque non ci sarà alcun bisogno di mettere delle crepe sulla vostra relazione, che possono espandersi in futuro.

In ambito lavorativo sarete ottimisti, anche quando alcuni progetti non sembrano andare per il meglio, forti della posizione favorevole di Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di martedì discreta per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio con il partner, e vi permetterà di affrontare anche argomenti più delicati. In ambito lavorativo serviranno idee e impegno per raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto non sarà semplice, dovrete provarci. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale durante questa giornata di martedì, lasciando campo libero a Venere in opposizione. Single oppure no, il vostro atteggiamento nei confronti della persona che amate potrebbe non essere così amichevole.

In ambito lavorativo alcuni dubbi potrebbero condurvi in errore. Attenzione dunque a Mercurio in opposizione. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, sarete capaci di far felice la persona che amate in questa giornata di martedì. Il rapporto con la persona che amate sarà più sincero e piacevole, ma soprattutto affiatato. Per quanto riguarda il lavoro alcuni nuovi progetti potrebbero disorientarvi un po’, ma con un po’ d'impegno, riuscirete a trovare la quadra. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo ottimo sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Vi sentirete davvero bene insieme alla persona che amate, e con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, non mancheranno emozioni e romanticismo.

Per quanto riguarda il lavoro potreste rimanere sorpresi da come alcuni progetti vi daranno grandi risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno un cielo migliore sopra di voi. La Luna in sestile vi aiuterà a vedere il vostro rapporto con maturità, con la possibilità di stabilire un'intesa migliore. Nel lavoro non tutte le vostre idee potrebbero funzionare considerato Mercurio e Marte negativi. Potreste non avere energie o risorse sufficienti. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di martedì in calo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura potrebbe causare delle incomprensioni con il partner o in famiglia, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, anche se l'ambiente professionale potrebbe non essere dei migliori.

Voto - 6️⃣

Pesci: dimostrerete coraggio e determinazione in campo professionale in questa giornata di martedì. I vostri progetti si riveleranno un successo grazie al vostro impegno. Sentitevi fieri dei risultati che otterrete. In amore la Luna poggerà nel segno dello Scorpione, e vi permetterà di vivere il vostro rapporto con romanticismo e maturità. Voto - 9️⃣