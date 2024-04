L'oroscopo della giornata di sabato 6 aprile prevede un Leone più sensibile verso la propria relazione di coppia laddove il Cancro dovrà essere più comprensivo nei confronti del partner e i Pesci elaboreranno grandi progetti.

Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo sabato 6 aprile 2024 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che troverà la sua stabilità in questo periodo. Il rapporto con il partner sarà florido e potrete permettervi di vivere al meglio questa storia d'amore in fase di rinnovamento. Sul fronte professionale avrete cura dei vostri progetti.

Prenderete spesso iniziativa e seguirete i vostri obiettivi con impegno. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale nel complesso serena per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà stabilità, grazie anche alla Luna in sestile. Se siete single generosità e gentilezza faranno parte del vostro carattere attirando l'attenzione di qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro, sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte, con la possibilità di poter ambire in alto. Voto - 8️⃣

Gemelli: attenzione al modo di cui deciderete di lavorare in questo sabato. Con Marte e Saturno in quadratura, non tutti i vostri piani potrebbero andare esattamente come previsto. Sul fronte amoroso Venere vi aiuterà a ristabilire un buon rapporto, ma con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci dovrete avere ancora un po’ di pazienza.

Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in Pesci porterà un po’ di pace all'interno della vostra relazione di coppia soltanto per qualche altra ora. Con il pianeta Venere in quadratura infatti, non ci sarà sempre una perfetta intesa con la persona che amate. Sul fronte lavorativo invece potrebbe essere il momento adatto per fare degli investimenti a lungo termine.

Voto - 7️⃣

Leone: la vostra mente continua a partorire idee una più interessante dell'altra grazie a Mercurio in trigono. Spesso però, potreste non essere in grado di poterle realizzare per mancanza di risorse. Un piccolo aiuto forse potrebbe tornarvi utile. Sul fronte amoroso vi sentirete più uniti al partner grazie a Venere in trigono, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Vergine: il fine settimana inizierà discretamente per voi nativi del segno. Anche se Venere non sarà più in opposizione, in questa giornata dovrete fare i conti con la Luna in opposizione. Abbiate ancora un po’ di pazienza e presto tutto si risolverà. In ambito lavorativo, per raggiungere obiettivi ambiziosi, potrebbe essere necessario investire risorse in più. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali difficili in questo periodo per voi nativi del segno. Il pianeta Venere in opposizione vi metterà in difficoltà con la persona che amate. Anche voi single potreste non essere in vena di emozioni. Sul fronte professionale dimostrerete impegno, ma non sempre le vostre idee potrebbero funzionare a causa di Mercurio opposto.

Voto - 6️⃣

Scorpione: vita sentimentale che procederà senza problemi al'inizio di questo weekend. Anche se Venere non sarà più nelle vostre corde, la Luna in trigono terrà acceso il vostro entusiasmo nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo è arrivato il momento di concludere determinati progetti e iniziare un nuovo capitolo della vostra carriera professionale. Voto - 8️⃣

Sagittario: non inizierà bene il fine settimana considerata la Luna in quadratura. Di contro, il pianeta Venere inizierà a portare i primi benefici all'interno della vostra relazione di coppia, ma per una vita sentimentale del tutto rinnovata dovrete attendere ancora un po’. Sul fronte lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma non senza eventuali imprevisti o rallentamenti considerati Marte e Saturno in quadratura.

Voto - 7️⃣

Capricorno: con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete non sarà facile vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single preferirete concentrarvi su altro in questo periodo tormentato in amore. Per quanto riguarda il lavoro, potrete riuscire a gestire bene le vostre mansioni solo con una buona organizzazione, evitando così spiacevoli imprevisti. Voto - 6️⃣

Acquario: sapere quello a cui state andando incontro sul fronte professionale, sarà fondamentale per riuscire a comprendere cosa potete fare con i vostri progetti. Mercurio vi darà una mano dal segno dell'Ariete, ciò nonostante non dovrete dare nulla per scontato. In ambito amoroso potrete contare sul pianeta Venere per riuscire a mettere in risalto la vostra vita sentimentale.

Voto - 8️⃣

Pesci: sarete particolarmente ambiziosi e con in mente grandi progetti durante questo sabato. Marte e Saturno alimenteranno questa vostra voglia di fare, che potrebbe portarvi lontano. In ambito amoroso ci penserà la Luna in questa giornata a rendere appagante la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣