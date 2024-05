Secondo l'oroscopo della settimana 20-26 maggio sarà un periodo all’insegna della sensualità per i nativi dell’Ariete che hanno una relazione d’amore. Grazie a Nettuno, molti nati in Gemelli riusciranno a risolvere alcuni problemi di natura economica, mentre i single dell’Acquario vedranno un’amicizia trasformarsi in amore.

La situazione amorosa e finanziaria secondo l'oroscopo dal 20 al 26 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa atmosfera astrologica, sotto il dominio di Venere, vi troverà particolarmente sensuali. Trascorrerete tantissimi momenti felici sotto le lenzuola con il vostro partner.

La vostra intesa sarà perfetta e invidiata da molte coppie. Se siete single, nel vostro settore amoroso regnerà un’atmosfera tranquilla e serena. Potreste incontrare la vostra anima gemella in maniera del tutto inaspettata. Dal punto di vista finanziario, potreste avere una spiacevole sorpresa. Questa sgradevole configurazione di Saturno potrebbe sconvolgere il vostro equilibrio, meglio non correre alcun tipo di rischio. Se avete in programma un’operazione finanziaria importante, sarebbe meglio rimandarla nel mese di giugno. Evitate anche gli investimenti onerosi. Voto: 7

Toro – Il vostro cielo astrologico è dominato da Venere. Darete molta importanza ai vostri legami affettivi. Sentirete un forte desiderio di amare e di essere amati.

Ricordate di rispettare i desideri della persona che vi ama. Se siete ancora single, in questa settimana avrete l’opportunità di porre fine a questa situazione, spetta a voi coglierla. Fate attenzione alle vostre finanze. Marte in aspetto negativo potrebbe creare confusione, ma tutto andrà bene se gestirete il vostro budget con saggezza e non prenderete iniziative rischiose.

Se avete in mente di fare grandi operazioni finanziarie, attenzione: potreste fare scelte sbagliate. Voto: 7

Gemelli – Con questa atmosfera astrologica, è il momento di fare i primi passi e di mettere le cose a posto, dopo un malinteso nella vostra vita di coppia. Riuscirete a trovare le parole giuste e toccare il cuore del vostro partner.

Se siete single, sarete particolarmente onorati dalle stelle per quanto riguarda i vostri affari di cuore. Un incontro decisivo potrebbe portare felicità nella vostra vita. In campo finanziario, Nettuno vi permetterà di risolvere in maniera efficace alcuni problemi economici. Ma attenzione alle transazioni rischiose o mal preparate che potrebbero rovinarvi. Voto: 7,5

Cancro – La vostra vita di coppia continuerà a essere protetta dalle stelle. Sarete piacevolmente divisi tra sensualità, tenerezza e complicità. Se siete single, Saturno vi metterà a dieta. Sarete frustrati dalla mancanza di tenerezza, privati dell’amore e tristi come un bambino che si sente ingiustamente punito per aver mangiato il suo dolce preferito.

Avrete buone probabilità di diventare ricchi, perché la vostra audacia vi ripagherà. Il denaro vi arriverà con una certa facilità e non dovrete preoccuparvi di un grave calo delle vostre entrate abituali. Voto: 7

Da Leone a Scorpione

Leone – L’influenza negativa di Plutone sconvolgerà seriamente la vostra vita di coppia. Potreste persino chiedervi se non sia il caso di riconsiderare la vostra relazione d’amore. Ma non c’è bisogno di catastrofizzare. Non è tutto rose e fiori. Se siete single, l’amicizia potrebbe giocare un ruolo importante nella vostra vita sentimentale in questo periodo: un’amicizia che profuma d’amore, il primo appuntamento romantico con una persona conosciuta in un ambiente di lavoro o a una festa.

In ogni caso, sarete al settimo cielo di questa nuova avventura amorosa. In questo periodo, sarà meglio evitare le transazioni finanziarie e gli affari immobiliari. Se dovete assolutamente fare qualcosa d’importante, meglio fare per bene i compiti a casa e assicurarsi più garanzie possibili. Voto: 6,5

Vergine – Le relazioni coniugali non attraverseranno nessun periodo negativo, perché sarete più disponibili al dialogo, sarete meno pignoli del solito e sarete più comprensivi con la persona amata. Se siete single, è improbabile che le nuove storie d’amore siano qualcosa di più di un fuoco di paglia, ma questo non dovrebbe preoccuparvi troppo. D’altro canto, una relazione di lunga data potrebbe con concludersi con una rottura improvvisa e imprevedibile.

Nel campo finanziario, se dovete fare un investimento, è meglio che vi rivolgiate al settore immobiliare. Questo vi porterà fortuna in questa settimana abbastanza travagliata. Se possibile, chiedete il parere di un esperto. Se state cercando un posto dove vivere, in questo periodo avrete maggiori possibilità di trovarlo. Voto: 7

Bilancia – In amore, non permettete agli estranei di interferire nei vostri affari coniugali. Ascoltate solo il vostro cuore e il vostro partner. Diffidate di alcuni familiari piuttosto invadenti. Se siete single, incontri fortuiti e tentazioni fugaci vi chiameranno da ogni parte del globo. Non esiterete a portare avanti più relazioni sentimentali contemporaneamente, ma rischierete di avere più disagi che soddisfazioni.

I numerosi pianeti che attualmente influenzano i settori delle finanze formano configurazioni favorevoli, ma anche combinazioni molto meno vantaggiose. Dovete, quindi, gestire con attenzione il vostro budget se volete evitare difficoltà. Voto: 7

Scorpione – Marte potrebbe non far innamorare tutti gli appartenenti al segno dello Scorpione. Ma se lo fa, attenzione, sarà una storia che diventerà importante. L’unica difficoltà è che, in alcuni casi, dovete essere discreti all’inizio. La persona che state per incontrare potrebbe non essere disponibile, oppure potrebbe non essere interessata a voi. Se siete sposati, probabilmente sarà il vostro coniuge a beneficiare del risveglio dei vostri sentimenti amorosi: lo riscoprirete e ritroverete le emozioni dei primi tempi.

In campo finanziario, non ascoltate i consigli di investimento delle persone che vi circondano. Le persone più care potrebbero spingervi a commettere grossi errori nella gestione finanziaria. Seguite il vostro intuito. Voto: 7,5

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa configurazione solare metterà la vostra vita sentimentale sotto i riflettori. La vostra vita di coppia sarà vivace e calda. Solo le coppie in grave difficoltà litigheranno sotto l’effetto di Marte. Saturno, invece, vi farà desiderare stabilità e fedeltà. Le anime solitarie si innamoreranno solo di chi fa davvero sul serio. Plutone vi incoraggerà a dare il meglio di voi stessi sul lavoro per migliorare le vostre entrate. Anche se avete pochi risparmi, cercate di sfruttarli al meglio.

Riducete le spese. Voto: 7

Capricorno – Con il sostegno di Mercurio, sarete in grado di combattere efficacemente i mali della routine nella vostra vita di coppia. Approfittate di questo periodo per consolidare i legami affettivi e rafforzare il rapporto tra voi e la persona amata. Per i single, la solitudine peserà molto sulle vostre spalle. Tuttavia, questo non è un motivo per gettarsi tra le braccia della prima persona che incontrate. Siate pazienti: presto potreste incontrare una persona speciale che potrebbe trasformare la vostra vita. La Luna che influenza il settore finanziario indica un rischio di stagnazione o addirittura di difficoltà, legate a esempio a un eccessivo indebitamento. L'Oroscopo raccomanda massima prudenza e di stringere la cinghia.

Voto: 7

Acquario – Per molti single, un’amicizia si trasformerà in amore grazie alla complicità di Venere. Cosa succederà dopo? Una relazione seria risponderà al vostro bisogno di stabilità. Marte stimolerà la vostra libido, ma senza eccessi. Pericolo in agguato nella vostra vita di coppia, attenzione. Sarete inclini ad addormentarvi in una tranquilla zona di comfort coniugale, dimenticando che la routine quotidiana e le abitudini sono i peggiori nemici dell’amore. E anche se siete sposati da qualche mese, avete tutte le caratteristiche di una vecchia coppia. Nettuno in aspetto favorevole vi darà ottime intuizioni in campo finanziario. Ma Saturno in aspetto negativo minaccerà qualche spiacevole imprevisto soprattutto per quelli che corrono troppi rischi.

Per gli altri, invece, si tratterà solo di qualche momento di instabilità che durerà poco. Voto: 6,5

Pesci – Gli influssi planetari di questa settimana vi renderanno molto esigenti nei confronti della persona amata. Il vostro partner, sorpreso dalle vostre reazioni che saranno molto più brusche e vivaci del solito, si sentirà in difficoltà. Cercate di controllare il vostro comportamento per evitare inutili complicazioni. Se siete single, avrete molte opportunità di vivere incontri romantici, flirt e avventure part-time. Questa situazione potrebbe forse soddisfare alcuni dei vostri desideri, tuttavia, non lasciatevi coinvolgere troppo in questo gioco piuttosto pericoloso. Per quanto riguarda il denaro, dovete fare attenzione a non essere imprudenti e a non fare transazioni rischiose. D’altra parte, potete sfruttare al meglio le vostre risorse ricorrendo ai buoni investimenti familiari. Voto: 7