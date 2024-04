L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 19 aprile. In analisi la sestina relativa al filotto compreso da Bilancia a Pesci.

Iniziamo a togliere il velo della giornata consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali e stelle del 19 aprile da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Normalità a go go! Pertanto, una giornata snella si profila all'orizzonte, sicuramente impegnativa ma, alla fine, assolutamente positiva. In ambito sentimentale, vi attende un'immersione totale nella routine, utile per smaltire le incombenze arretrate o per mettere a posto alcune questioni.

Non lasciatevi scoraggiare dai contrattempi eventuali: avete tutte le capacità per superarli. Per i single, evitare di concedere troppo alla fantasia o alle emozioni potrebbe comportare il rischio di perdere delle preziose opportunità. Sul fronte lavorativo, una piacevole sensazione di complicità con i colleghi vi darà la spinta necessaria per superare eventuali disguidi.

Scorpione: ★★★★. Giornata positiva, seppur blandamente ridondante sulla solita routine per tanti di voi del segno. Più di qualche Scorpione sarà guidato dalle proprie emozioni, il che porterà verso una maggiore felicità. Un atteggiamento positivo sarà un buon auspicio per la vostra vita di coppia. Sentirete una maggiore propensione verso i piaceri della vita: ultimamente siete stati troppo duri con voi stessi e ora è il momento di ascoltare di più il proprio istinto.

Lo stato d'animo in generale sarà aperto a nuove esperienze. Nonostante il poco tempo a disposizione, cercherete di essere sempre presenti nella vita familiare. Sul fronte lavorativo, la giornata sarà dedicata alla pulizia e al rinnovo. Vi libererete di oggetti inerti, che non vi servono più, e vi sentirete subito meglio: pronti per iniziare un nuovo percorso?

Sagittario: ★★★. Periodo abbastanza impegnativo, potenzialmente in grado di provocare brontolii generalizzati. Questo venerdì, forse sarete costretti a rivedere qualche vostro piano per la giornata. Tuttavia, cercare di trovare un compromesso, mantenendo lucidità e calma per non vanificare quanto già fatto: sarà una vostra priorità!

In amore il desiderio, la sperimentazione e la complicità daranno modo di risolvere più di qualche situazione: siate più aperti e tutto si risolverà. Per i single, il cielo avverso suggerisce la presenza di stati di stanchezza, da affrontare con riposo e tranquillità non appena si manifestino i primi sintomi. La vostra medicina naturale resta il relax, l'ascolto di buona musica e il dolce far niente. Nel lavoro, l'inizio della giornata potrebbe essere un po' rallentato. Alcuni contrasti potrebbero causare degli ostacoli imprevisti; potrebbe essere necessario rivedere alcuni progetti in corso.

Oroscopo da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Venerdì in leggera difficoltà in diversi settori. Pertanto, l'invito è di prendersi una breve pausa.

Le stelle non sono particolarmente favorevoli in questo periodo, sarebbe meglio evitare di fare troppo o almeno ridurre al minimo le attività. Con il passaggio della Luna in Vergine, l'umore potrebbe scivolare verso il basso al minimo contrattempo. Respirate profondamente e lasciate che tutto passi. In famiglia, cercate di rafforzare i legami: siate presenti non solo fisicamente, ma anche emotivamente. Potreste essere particolarmente sensibili anche sul fronte lavorativo. Non prendete troppo a cuore le critiche; possono aiutarvi a migliorare. Se riuscirete a imparare dalle delusioni sentimentali del passato, potrete avere delle soddisfazioni in amore. Una passeggiata all'aria aperta, magari in mezzo al verde, vi aiuterà a ritrovare il buonumore.

Acquario: ★★★★★. Pronti a gongolare in amore? Le prospettive in generale si delineano brillanti: realizzare i propri desideri sembra essere un gioco da ragazzi in questa fase. Il sostegno della Luna in Vergine, certamente vi offrirà una serie di occasioni da non lasciarsi sfuggire. Dopo il lavoro, evitate di cadere nella pigrizia ma approfittate del tempo libero per fare una passeggiata o dedicarvi a un po' di attività fisica. Questo vi aiuterà a mantenervi attivi e a rinfrescare la mente. Sarete abili nel gestire situazioni conflittuali sul lavoro, risolvendo eventuali divergenze con efficacia. Anche per chi è impegnato negli studi, ci saranno buone notizie in arrivo. Nell'ambito sentimentale, sentirsi amati e ricevere attenzioni sarà una priorità.

Questo vi spingerà a cercare una maggiore intesa e complicità con il vostro partner.

Pesci: ★★★★★. Ottimo momento attribuito dalle stelle al vostro segno e giornata quasi impeccabile sotto diversi aspetti. Sarà un giorno bello e gratificante, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. In amore, tutto sembra andare a gonfie vele. È il momento di essere convinti dei propri sentimenti e di lasciar perdere le incertezze: avete tutte le carte in regola per superare gli ostacoli che potrebbero presentarsi. Per i single, un incontro inaspettato porterà gioia, specialmente quando scoprirete di avere di fronte qualcuno che comprende le vostre emozioni. Nel lavoro, la Luna in Vergine, prossima a entrare in Bilancia, è pronta a offrire sostegno e incoraggiamento nell'assumere iniziative. Avvertirete un clima più disteso, il che ridarà fiducia alle vostre priorità.