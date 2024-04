Secondo l'oroscopo dell'amore per la settimana 22-28 aprile il Sole regalerà momenti splendidi ai single che Ariete. Giove porterà scompiglio nella vita coniugale dei nati in Scorpione, mentre Plutone offrirà agli Acquario l’opportunità di ricongiungersi con il proprio partner.

La situazione sentimentale secondo le previsioni settimanali 22-28 aprile, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Il Sole donerà splendore ai single, Mercurio renderà la vostra espressione colorata e spirituale, Venere aumenterà notevolmente il vostro fascino. Insomma, tutti questi pianeti lasciano presagire una settimana da dedicare ai benefici dell’amore.

Lasciatevi trasportare da questo vento passionale. Se vivete in coppia, dovrete seriamente pensare all’organizzazione e al consolidamento del vostro futuro coniugale, soprattutto se la vostra situazione attuale non vi dà tanta soddisfazione. Voto: 7

Toro – Inizierete a stancarvi della routine della vostra vita di coppia. Preferirete assillare il vostro partner, anche a rischio di esasperarlo, piuttosto che fargli vivere una vita coniugale senza problemi, pretese e sorprese. Single, grazie alla complicità di diverse stelle, questa settimana vi riserverà delle sorprese piacevoli in campo amoroso. Sarete molto vicini a perdere la testa, ma non vi pentirete di nulla. Voto: 7

Gemelli – Non si prevedono grandi sconvolgimenti nella vostra vita matrimoniale, ma vorrete, nonostante tutto, riscoprire l’entusiasmo e la passione dei primi tempi del vostro amore.

Questa volta potrete assolutamente ricominciare da capo con la vostra dolce metà. Single, il pianeta Plutone influenzerà il settore dedicato ai sentimenti. Vi lascerete travolgere dalla passione e molto probabilmente vi toccherà affrontare dei cambiamenti nella vostra vita solitaria. Grazie a circostante fortuite, un’amicizia di lunga data potrebbe evolversi in un sentimento più tenero e dare vita a una nuova avventura amorosa.

Voto: 8

Cancro – Via libera per i Cancro ben supportati da Venere in buon aspetto. La vostra vita sentimentale sarà armoniosa ed equilibrata, intrisa di tenerezza e dolcezza. Una piacevole vita matrimoniale. Un buon periodo per fare progetti di coppia per il futuro, sposarsi, andare in luna di miele. In breve, una settimana imbevuta di felicità.

Single non prendere decisioni dettate dalla fretta. Ripetete a voi stessi che è molto più difficile ricostruire che distruggere. Voto: 8

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – Avrete tanto da fare durante questa settimana, ma questo non vi impedirà di trascorrere più tempo di qualità con la persona che amate. Venere aumenterà il vostro potere di seduzione e il vostro desiderio di amare, e incoraggerà il vostro partner a essere all’altezza delle vostre aspettative. Single, questa volta la vostra vita amorosa dovrebbe essere molto emozionante. Le stelle hanno in programma un incontro molto importante per voi. Attenzione, però: dovrete diffidare dell’impatto della Luna in aspetto spiacevole, che potrebbe rendervi troppo esigenti.

Voto: 7,5

Vergine – Con questo aspetto del Sole, sarà proprio il vostro partner a essere al centro dell’attenzione. Dovrete sforzarvi di non entrare in rivalità con la persona amata, altrimenti rischierete di compromettere la vostra intesa. Condividete la gioia e il successo del vostro partner. Single, presto il vostro cuore tornerà a battere come un matto. Ma dovrete fare molta attenzione all’influenza momentanea di Nettuno, che vi farà scambiare lucciole per lanterne. Voto: 7

Bilancia – Ci saranno dei bassi nella vostra vita coniugale. Farete pochi sforzi per mantenere una relazione armoniosa con il vostro partner. Se continuate a dirgli che non ha diritti su di voi, l’atmosfera coniugale sarà tetra e sinistra.

Attenzione a non superare i limiti. Single, la persona che incontrerete in questa settimana vi farà venire voglia di provare l’avventura della vita di coppia. Ma questa relazione durerà solo se farete sforzi reali. Voto: 6,5

Scorpione – Guai in casa: Giove sarà lì a causare tensioni nella vita matrimoniale. Ma sarete voi il colpevole. Cercherete di dominare il vostro partner, lo considererete come vostra proprietà privata. Il vostro partner, però, non sarà affatto dell’umore giusto per subire i vostri capricci, per obbedirvi. Le anime solitarie dovranno aspettare ancora un po’ prima di incontrare l’anima gemella. Voto: 6

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il vostro amore coniugale sarà sempre protetto.

Questo aspetto di Marte prometterà a molti di voi una settimana ricca di passione. Il vostro partner sarà molto felice dei vostri impulsi sensuali, ma potrebbe anche prendere una sbandata per un’altra persona. Single, Mercurio avrà un impatto positivo. La frustrazione degli ultimi tempi finirà presto. Sarete circondati da persone interessanti e la possibilità di trovare l’anima gemella salirà alle stelle. Voto: 7,5

Capricorno – La vita matrimoniale sarà molto ben influenzata dalle stelle. Le coppie più favorite saranno quelle che lavorano insieme, artigiani o agricoltori per esempio, perché la loro situazione si presterà meno a sterili rivalità. Ma se questo non è il vostro caso, non scoraggiatevi, perché Venere vi fornirà altri punti d’incontro che rafforzeranno il vostro legame.

Single, nessuno resterà indifferente al vostro fascino, al vostro potere di seduzione. Avrete una vita amorosa emozionante. Voto: 8

Acquario – Gli influssi plutoniani vi daranno l’opportunità di consolidare i vostri legami di coppia. Sicuramente in questa settimana scoprirete nuove qualità del vostro partner. Single, spesso covate nel vostro cuore i sentimenti più teneri senza avere il coraggio di esprimerli esplicitamente. Ma in questo periodo incontrerete una persona espansiva che, dotata di grandi capacità interpersonali, vi aiuterà a liberare i vostri sentimenti. Voto: 8,5

Pesci – I single del segno saranno titubanti, timorosi di andare nella direzione più frastagliata. Trarranno beneficio dal rimandare i progetti futuri e dal lasciare che il tempo chiarisca le cose, soprattutto se la persona interessata non ha la stessa concezione della vita di coppia. L’attuale turbolenza planetaria minaccerà la vostra vita matrimoniale, ma sarà ben protetta se saprete separare il mondo esterno da quello privato. Voto: 6,5