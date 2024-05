Secondo l'oroscopo dell'amore della settimana 20-26 maggio i single del Toro e della Vergine potrebbero fare un incontro importante. Per gli Ariete che hanno una relazione d’amore molto forte sarà una settimana all’insegna della passione e del romanticismo. Per gli Scorpione che vivono in coppia, invece, sarà una settimana piena di conflitti.

Previsioni amorose da lunedì 20 a domenica 26 maggio, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa sarà la settimana densa di passione e di romanticismo sia per le coppie consolidate che per quelle appena formate.

Se siete single, non cercate di sedurre con ogni mezzo, soprattutto con la menzogna. Forse è per una semplice mancanza di fiducia in voi stessi che nascondete o abbellite la verità su di voi, ma questa non è una scusa che i vostri partner accetteranno quando scopriranno cosa ci cela dietro alle maschere che avete indossato. Voto: 7

Toro – Avete un posto in prima fila per godere pienamente di una configurazione planetaria eccezionale. Programma settimanale: felicità coniugale autentica e serena, complicità assoluta con la persona amata. Se siete una persona solitaria, Venere influenzerà la vostra vita sentimentale, risvegliando la vostra sensualità e decuplicando il vostro potere di seduzione.

Questa settimana sarà particolarmente favorevole e regalerà qualche incontro importante. Voto: 8,5

Gemelli – Le stelle di questa settimana lasceranno le coppie nella pace totale. Sarà un periodo di alta complicità coniugale, arricchito da momenti di gioia con la famiglia e gli amici. Se siete un’anima solitaria, per strada, in viaggio e anche in ufficio, i vostri cuori accelereranno ma prima dovrete fare piazza pulita, liberandovi dei vecchi ricordi.

Voto: 7

Cancro – Gli affari di cuore prospereranno, a patto che voi teniate conto dei desideri del vostro partner. Va bene sedurre e ammaliare, ma bisogna anche sapere dare. Alcune anime solitarie del segno potrebbero fare un incontro spiazzante nel corso di questa settimana. Se siete sposati, la vostra vita di coppia sarà ringiovanita, soprattutto se vi impegnerete a fondo.

Voto: 7,5

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – Se vivete in coppia, Plutone esaudirà uno dei vostri desideri profondi: vivere sentimenti autentici con la persona amata. Inoltre, questo pianeta prometterà momenti di rara complicità fisica. Se siete single, la vostra anima gemella sarà dietro l’angolo. Prendete un appuntamento con questa persona il prima possibile, perché Nettuno e Giove formeranno una configurazione molto favorevole alla vostra nuova storia d’amore. Voto: 8

Vergine – Se avete una relazione d’amore, in questa settimana sarete molto intraprendenti. Tutte le iniziative verranno dalla vostra testa. Ne sarete felici e anche il vostro partner sarà al settimo cielo. Insieme farete grandi cose.

Se siete single, sarete finalmente felici in amore. Questo sarà ancora più piacevole per voi, visto che Saturno ha recentemente incupito la vostra vita sentimentale. Venere in buon aspetto vi regalerà rapidamente un incontro indimenticabile e sognante. Voto: 8

Bilancia – Sulle difensive per tutta la settimana, osserverete il vostro partner con cautela e sospetto. Ma non siate così permalosi e gelosi: al momento non correte alcun rischio. Non fatevi troppe domande e, soprattutto, non drammatizzate. Se siete single, il Sole e la Luna vi offriranno una vita sentimentale da sogno. Amerete come non avete mai amato prima e sarete ricambiati. Voto: 7,5

Scorpione – Fate molta attenzione al clima sentimentale altamente conflittuale dovuto alle attuali tensioni astrali.

Sarà una settimana particolarmente turbolenta e tempestosa, caratterizzata da litigi, crisi di gelosia e folli avventure extraconiugali. Cambiamenti improvvisi nel rapporto con il partner. Non siate avventati in questo campo per non compromettere i legami duraturi a cui tenete davvero. Le stelle consigliano ai single di rilassarsi e meditare sugli obiettivi della propria vita. In questo modo, chiarirete molte domande irrisolte. Voto: 6

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Plutone promette a chi ha una relazione di coppia molte cose in campo amoroso. Tutte le vostre iniziative si riveleranno utili e l’estasi sarà all’ordine del giorno. Sfruttate questa settimana per realizzare tutti i vostri desideri più intimi e aiutare il vostro partner a dar sfogo ai suoi sogni.

Se siete single potreste innamorarvi a prima vista, perdere la testa per una persona inaspettata. In ogni caso, sarà una settimana molto vivace per tutti i Sagittario. Voto: 8

Capricorno – Single, l’amore sarà al centro dei vostri pensieri. Cercate comunque di concentrarvi un po’ sui vostri compiti e doveri, altrimenti vi ritroverete nei grossi guai. Per colpa di alcuni errori, rischiate di pagare cara la vostra pelle. Sole e Mercurio influenzeranno la vostra vita di coppia. La loro influenza sarà così alta che vi spingeranno a preoccuparvi più della vostra sorte che quella della persona amata. Voto: 6,5

Acquario – Le coppie in crisi sentiranno il grande bisogno di raggiungere la stabilità e di ritrovare il feeling perduto.

Se siete sposati, vi dedicherete esclusivamente alla persona amata, impiegando tutte le vostre energie per costruire un rapporto solido e duraturo. Se siete single, vorrete impegnarvi seriamente in una storia d’amore. Non sarete più tentati dalle avventure di una notte, ma preferirete relazioni che possano avere un futuro. Voto: 7

Pesci – Questo energico cocktail planetario potrebbe avere ripercussioni sulla vostra relazione d’amore. Una cosa è certa: sarete proprio voi a prendere le redini in mano. Sarete voi a coinvolgere la vostra dolce metà in nuovi progetti di coppia se la routine vi dà sui nervi, o a prendere decisioni difficili se la vostra relazione non vi soddisfa più. Se siete single, gli influssi astrologici vi incoraggeranno a non rispettare le convenzioni e gli obblighi che detestate, e ad ascoltare i vostri sensi. Se ve la sentite, fatelo, senza inutili ripensamenti. Voto: 7