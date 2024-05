L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 18 maggio. Le analisi astrologiche si concentrano sui primi sei segni dello zodiaco dall'Ariete alla Vergine. Tra i simboli zodiacali più fortunati del periodo Gemelli, Cancro e Vergine. Per gli amici nativi del Toro invece si profila un inizio weekend abbastanza sottotono.

Previsioni zodiacali del 18 maggio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Sabato all'insegna della solita, buona routine. Con Venere favorevole, nel settore sentimentale vi attendono momenti piacevoli accanto al partner.

Insieme, affronterete problemi e supererete ostacoli, questo rinforzerà il legame permettendo di evolvere sia individualmente che come coppia. Se single, con quella persona che sapete, che di certo vi interessa molto, inizierete un percorso che si svilupperà gradualmente e, alla fine, accenderà un dolce interesse reciproco quasi a sorpresa. Una possibile nuova relazione vi porterà in alcuni casi a esplorare territori emozionali davvero eccitanti, stimolanti come mai provati fino a questo momento. Nel contesto lavorativo invece, potreste scoprire che la vera libertà consiste nel vivere in base ai propri mezzi e nell'essere padroni del proprio destino, senza dover dipendere da altri per il proprio sostentamento.

Toro: ★★★. Giornata sottotono in arrivo, almeno questo è quanto trapelato dalla posizione degli astri maggiori. Potreste in qualche caso trovarvi intrappolati in una relazione in cui non vi sentirete per nulla accettati o rispettati in quanto a scelte relative al vostro stile di vita. Forse potrebbe essere necessario fare chiarezza prima dentro di sé stessi e poi con il partner, in modo da poter ristabilire l'armonia desiderata.

Se siete single, invece, nelle relazioni interpersonali potreste scoprire il valore del perdono e della compassione, imparando a lasciar andare il passato e ad accogliere il presente con amore e accettazione, sia per voi stessi che per gli altri. In ambito lavorativo, Mercurio vi guiderà nel raggiungere un accordo con i colleghi.

Sarete incoraggiati a riflettere su eventi passati che ancora influenzano il vostro lavoro.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 18 maggio mette sul piatto una fantastica giornata. Per le coppie, il clima sarà davvero idilliaco, soprattutto per coloro che stanno considerando da tempo di formare una vera famiglia. Dunque, è giunto il momento di prendere decisioni importanti, non esitate a muovervi e godere questo momento sereno insieme all'amato/a. Per i single, è tempo di essere attenti agli eventi e di rinnovare le proprie abitudini, ovviamente se desideraste incontrare qualcuno di interessante da inserire nel complesso mondo dei vostri sentimenti. Potreste iniziare ad avviare conversazioni e poi, chissà, qualcosa di buono accadrà.

Se ci sarà affinità, le cose prenderanno naturalmente la loro strada. Nel lavoro, le maggiori soddisfazioni arriveranno proprio da ciò che fate di solito. Lavorare con passione darà una marcia in più rispetto ai colleghi.

Oroscopo e stelle del 18 maggio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Giornata assai fortunata, sia in ambito affettivo che nelle normali attività quotidiane. Intanto, il periodo oscuro sembra ormai alle spalle, lasciando spazio al ritorno del sole nella vita di coppia. Sarà così un momento di gioia per gli eventi positivi che certamente si presenteranno: se sarete determinati, sicuramente potrete contare su tutta l'energia necessaria per consolidare una relazione felice.

Per i single, la gioia di vivere potrebbe iniziare a crescere, portandovi a guardare con fiducia anche ad alcune situazioni che attualmente non attraversano un periodo roseo. Approfittate di ogni istante, partendo dalle piccole cose fino alle situazioni più importanti. Solo riuscendo ad apprezzare ciò che vi circonda, attirerete l'amore e la fortuna in abbondanza nelle vostre vite. Nel lavoro sarà l'astuzia ben calcolata a farvi primeggiare sui colleghi "difficili".

Leone: ★★★★. Partirà e si concluderà in modo sufficientemente positivo il periodo. Un vostro desiderio questo sabato sarà avvolto in un amalgama di romanticismo e passione. È probabile che il partner condivida le vostre inclinazioni, e insieme, aspirerete agli stessi obiettivi per garantire la serenità della coppia.

Qualcosa di piacevole potrebbe manifestarsi nel campo sentimentale, poiché state beneficiando dei favori di una congiuntura astrale favorevole che vi porterà grande fortuna in tutto ciò che riguarda gli affari amorosi. Mostrando un atteggiamento positivo sul lavoro, potreste attirare anche la buona sorte. Prendete al volo tutte le opportunità, perché saranno finalmente alla vostra portata.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 18 maggio, promette uno splendido avvio di weekend. Avrete una vivacità contagiosa, con idee che si susseguiranno rapidamente, seguite da azioni altrettanto opportune. Le decisioni saranno vincenti, accompagnate da mosse intelligenti, opportune per rendere la vita di coppia serena e appagante.

Il dialogo con il partner sarà fluido e affettuoso; parlerete apertamente dei sentimenti reciproci, senza alcun timore. Per i single, non esiterete a esprimere le emozioni alla persona che vi interessa. La giornata sarà all'insegna di nuovi incontri e conoscenze intriganti; se saprete godere con tranquillità ciò che le stelle vi riserveranno, questo sarà uno dei giorni più belli del mese. Finalmente si presenterà l'opportunità tanto attesa per chiarire alcune situazioni lavorative. Non lasciatevela sfuggire.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 18 maggio.