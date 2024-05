L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 18 maggio. In analisi la sestina relativa al filotto compreso da Bilancia a Pesci. Momento down per Sagittario, che ha solo due stelle, ottimo inizio di weekend invece per la Bilancia, segno favorito per questo sabato per via dell'arrivo della Luna nel proprio settore.

Benissimo amore e lavoro per Scorpione e Pesci, entrambi indicati con cinque stelle nella classifica a stelline del periodo.

Previsioni astrologiche del 18 maggio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'.

Sorridete, la Luna questo sabato sarà vostra ospite! Per tanti di voi, in amore, sembra che tutto stia procedendo sulla strada giusta. Se avete bisogno di risolvere qualche questione all'interno della relazione, è il momento perfetto per dare una svolta positiva: preparatevi a risolvere qualsiasi problema o situazione che richieda un aggiustamento. Per i single, se avete avuto difficoltà nella comunicazione, state tranquilli. Entro questo sabato o al massimo entro la domenica successiva, riuscirete sicuramente a ristabilire un rapporto iniziato in modo non favorevole. Quindi, state concentrati, pronti e convinti: non lasciatevi scappare questa occasione! Sul fronte lavorativo, sembra che il periodo stressante stia per terminare.

Potete fissare un obiettivo da raggiungere, nel breve termine, senza sforzi.

Scorpione: ★★★★★. Preparate lo spumante: sentimenti e attività lavorative al top! Il focus del momento riguarderà i progetti di coppia, come la gestione della casa, le eventuali ristrutturazioni e le attenzioni verso i bambini, se presenti. È il momento di discutere di dettagli importanti con il partner.

In altri casi, potrete dare una spinta positiva alla qualità dei rapporti affettivi. Sarà un periodo favorevole, ricco di stimoli interessanti anche per coloro che sono single. Positive conoscenze potrebbero evolvere in relazioni a lungo termine: è importante credere in questo. Avrete sicuramente l'opportunità di dare una spinta significativa alla vita sentimentale.

Sul fronte lavorativo, ricevere un adeguato sostegno sarà estremamente utile per avanzare verso gli obiettivi che avete in mente. La strada da seguire è chiara, ma sarete voi a dover risolvere le situazioni critiche.

Sagittario: ★★. L'oroscopo prospetta un periodo di calo in diversi settori: coraggio, mettetecela tutta! Venere in parte sosterrà alcune questioni amorose attualmente in stallo. Se state studiando, approfittate per fare pause rigeneranti in grado di favorire l'apprendimento. Potrebbe arrivare un invito da parte di un amico/a per trascorrere una serata in allegria. In amore non siete mai stati abili a nascondere qualche piccola marachella. In tal caso, il partner si accorgerebbe se state nascondendo qualcosa.

Quindi, agite con astuzia e parlate chiaro, prima che sia lui o lei a chiedervi spiegazioni. Per i single, la Luna in un aspetto disarmonico potrebbe creare tensioni in famiglia: potreste sembrare antipatici persino a coloro che cercano di facilitarvi la vita. Sul fronte lavorativo, sarà fondamentale agire con puntualità per completare i vostri progetti.

Oroscopo e stelle del 18 maggio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Inizio weekend non da buttare certamente: a voi le quattro stelle della positiva normalità. In prospettiva, positivi alcuni risvolti riguardanti quella situazione che avete a cuore. Arriveranno sicuramente delle novità interessanti entro questo fine settimana o al massimo lunedì.

In amore, la vita sentimentale sarà, volente o nolente, in primo piano: avrete l'opportunità di migliorare tante cose, anche se in alcune coppie il lavoro da fare è ancora tantissimo. Single, tenete i nervi saldi, specialmente nelle situazioni agganciate ai sentimenti e alle affettività. Complici del vostro stato, lo sapete bene, il periodo pre-estivo: l'ansia per la linea non a puntino oppure per qualche incomprensione con l'amico/a di turno (ormai all'ordine del giorno). Nel lavoro, la giornata abbastanza amica favorirà uno svolgimento positivo. Con la vostra consueta abilità riuscirete sicuramente a superare ogni intoppo.

Acquario: ★★★★. Periodo calmo, con la routine quotidiana a dettar legge: sorridete, nell'aria spirano venti di ripresa.

In primo piano l'accumulo di stress durante la settimana, che vi renderà piuttosto stanchi e desiderosi di coccole. Sarà una giornata dedicata principalmente all'affetto e alla tenerezza, pertanto. Approfittatene al massimo e divertitevi con il vostro partner, ne avete davvero bisogno. Per i single, una semplice parola può trasmettere un sentimento sincero: che si tratti di una telefonata o di un messaggio, siete maestri nell'arte della comunicazione, oggi più che mai. Vi attende una vita sociale intensa, nella quale potrete mettere alla prova le vostre capacità seduttive. Inizia una fase di rinascita: potrete finalmente incontrare, o forse scoprire di avere già al vostro fianco, l'anima gemella.

Nel lavoro, la giornata sarà positiva, a patto di rimanere vigili sulle spese. Agite con cautela di fronte alle promesse di guadagno facile.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 18 maggio, mette in primo piano la felicità, in ogni situazione. Il prossimo weekend infatti, si prospetta ai massimi livelli. In particolare, gli astri vedono il pomeriggio e la sera come momenti eccezionali. In amore, sarete concentrati esclusivamente sul benessere del partner, rendendo ogni momento trascorso insieme assolutamente speciale. Riuscirete a creare con la persona amata un'atmosfera magica: la sintonia perfetta renderà il periodo estremamente gioioso e coinvolgente. Single, non potrete che gioire con tanti pianeti a favore.

Improvvisamente vi sentirete al centro dell'attenzione, radianti per gentilezza e armonia. Se finora avete avuto dubbi sulla vostra bellezza, qualcuno presto potrebbe farvi cambiare idea: questo sabato sarà caratterizzato dall'amore e dalla serenità. Nel lavoro, siete disposti a fare uno sforzo extra per raggiungere un obiettivo? Dite si.