L’oroscopo di fine settimana 11-12 maggio annuncia l'arrivo della Luna nel segno del Cancro. Poi da lunedì l'Astro d'Argento farà visita al Leone. Il weekend evidenzia la positiva predisposizione delle stelle, pronte a generare positività e fortuna a più qualche segno dello zodiaco. La predetta configurazione astrale prevede un fine settimana allettante per Ariete, Gemelli, Bilancia e Capricorno. Il segno dei Pesci invece rimarrà in una situazione di attesa.

Previsioni zodiacali di fine settimana, da Ariete a Cancro

Ariete - In arrivo un weekend "super positivo", favoloso in alcuni aspetti e a tutto tondo con programmi o desideri.

Per quanto riguarda gli affetti, consapevoli della vostra simpatia, grazie anche al dono della comunicatività, riuscirete a organizzare programmi molto divertenti e ben accolti dagli amici, sia quelli di lunga data che quelli nuovi. La tenerezza e la natura romantica che possedete saranno direttamente guidate dalle stelle, portando con sé ovvi vantaggi a tanti di voi del segno. Per i single, se avete voglia di conoscere qualcuno, potrebbe essere un periodo fortunato, con situazioni altamente favorevoli. In arrivo charme e grande fascino. Per quanto riguarda il lavoro, non lasciate sfuggire un'opportunità che potrebbe dare una svolta alla carriera. Attratti da una proposta che riterrete vantaggiosa, dimostrerete di essere all’altezza della situazione.

Voto 9.

Toro - Fine settimana abbastanza interessante. La chiave di tutto, o quasi, sarà saper "ben parlare", preferibilmente in modo diretto e incisivo. Seguendo questo approccio, non farete mai errori. Se state affrontando qualcosa di importante in qualsiasi contesto, potreste decidere di prendervi sul serio e iniziare a fare progetti per il futuro.

Sul fronte sentimentale, dedicate la maggior parte del tempo all'amore: coccole e tenerezze che rafforzeranno ancora di più il legame di coppia. Per i single, l'atmosfera serena e un cielo tutto sommato positivo vi faranno sentire meglio del solito. Oltre al divertimento e a una forma fisica soddisfacente, potrete contare su un sabato e una domenica intensi.

Sul fronte sentimentale, tenerezza e passione si fonderanno mirabilmente. Sul lavoro, le stelle vi caricheranno di energia: avrete voglia di apportare modifiche al vostro operato. Voto 6.

Gemelli - Le prospettive astrologiche delineano un sabato e una domenica straordinari. Avrete a disposizione una serie di opportunità pronte per essere sfruttate al massimo, offrendovi soluzioni pratiche per affrontare le sfide che incontrerete. Nel campo sentimentale, vi attende un buon periodo, ricco di emozioni. Se siete in una relazione di lunga data, potrete godere di nuove emozioni con il vostro partner. È importante ricordare che l'amore è un costante nella vostra vita, e dovreste abbracciare questa certezza con gioia.

Per i single, l'aspetto favorevole della Luna in Cancro promette momenti eccezionali. Esplorerete nuove opportunità per agganciare persone affini a scopo sentimentale. Nel lavoro, le vostre abilità saranno riconosciute e apprezzate. Avrete tutte le risorse necessarie per ottenere grandi risultati. Voto 8.

Cancro - Luna nel segno! Secondo l'Oroscopo, il segno si prepara ad affrontare un weekend al top. Periodo ideale per implementare azioni volte a migliorare la vita e quella delle persone che vi circondano. Le previsioni mettono in evidenza la passione, soprattutto nel corso della prima parte della giornata di sabato. Avrete un forte desiderio di serenità e di vivere con leggerezza. In ambito amoroso, sarete i protagonisti di queste giornate di fine settimana, vivendo momenti emozionanti con coloro ai quali siete legati.

La vita sentimentale sarà particolarmente appagante in questi giorni, grazie a un partner che saprà soddisfare tutti i vostri desideri. Se avete un progetto importante in programma, questo è il momento perfetto per affrontarlo con serietà. Sul fronte lavorativo, è tempo di dare una spinta significativa. Le stelle offriranno un supporto eccezionale per questioni professionali, pratiche e affari. Voto 10.

I segni da Leone a Scorpione

Leone - Positivo questo nuovo weekend, purché affrontato con la giusta determinazione. In generale, se avete dei sogni da realizzare, questo potrebbe essere il momento ideale per gettare le basi per il loro raggiungimento. Tradurre in realtà ciò che avete in mente non sarà difficile, soprattutto perché le stelle vi guideranno su cosa dire e fare per ottenere i migliori risultati.

In ambito amoroso, il sorriso sarà contagioso, riscaldando i cuori di coloro che vi circondano. Dedicatevi completamente alle esigenze del vostro partner e cercate di essere più attenti al rapporto, evitando di trattare superficialmente le situazioni. Per i single, ci saranno buone notizie dal fronte sentimentale, con momenti emozionanti in arrivo per coloro che sono alle prese con flirt importanti. Per quanto riguarda il lavoro, se avete obiettivi da raggiungere o affari da concludere, pianificate attentamente ogni mossa. Voto 7.

Vergine - Secondo l'Astrologia, vi aspetta un weekend positivo. In generale, sarete tranquilli e questo avrà un buon impatto sulle persone e sulle situazioni. In amore, potrete fare affidamento sul partner per risolvere eventuali questioni importanti; i suoi consigli saranno fondamentali.

Inoltre, l'influenza dei pianeti sul segno porterà una boccata d'aria fresca nella relazione di coppia. Per i single, il periodo vi sorride in parte, regalandovi emozioni da gustare. Se avete recentemente aperto il vostro cuore, le esperienze che vivrete saranno ancora più belle. Se ciò non è ancora accaduto, lavorate in quella direzione, poiché le congiunzioni astrali promettono nuovi incontri per coloro che cercano l'anima gemella. Sul fronte lavorativo, tempismo e intuito saranno cruciali per cogliere le migliori opportunità professionali. Anche se i risultati tangibili potrebbero non essere immediati, abbiate fiducia. Voto 6.

Bilancia - Secondo le previsioni zodiacali di fine settimana, il periodo sarà in risalita, anche regalando attimi di vita davvero splendidi.

In amore, grazie al benefico supporto della Luna in Cancro, saprete esattamente come riportare armonia e serenità nel rapporto o all'interno della vostra famiglia. In coppia sentirete rinascere il desiderio o avrete voglia di avvicinarvi ancora di più al partner: non abbiate paura di mostrare i vostri veri sentimenti ma cercate di essere quanto più affettuosi possibile. Per i single, si prevede un fine settimana abbastanza proficuo riguardo agli approcci, alle relazioni e ai sentimenti in generale. Le stelle indicano che dovreste dare priorità alle nuove conoscenze. Sul fronte lavorativo, è il momento di entrare in azione facendo investimenti oculati. È giunto il tempo di porre le basi per il futuro, così come avete sempre sognato.

Voto 7.

Scorpione - Le previsioni astrali del periodo indicano che questa parte della settimana evolverà abbastanza bene. Quindi, avrete una settimana conclusiva più che discreta, abbastanza semplice per continuare come sempre fatto. Sarete in grado di avviare nuovi progetti che si riveleranno in parte redditizi. In campo sentimentale, si respirerà un buon clima e l'ottimismo finirà per contagiare anche voi. Se avete una questione personale da risolvere, non aspettate che sia la persona amata ad agire al posto vostro, ma muovetevi con tempestività. Per i single, c'è tutto un mondo che aspetta di essere analizzato, dai ricordi agli affetti fino alle paure e ai desideri segreti: sogni e sensazioni raccontano cose che la mente razionale non vuole recepire.

Un amore del passato potrebbe reclamare la vostra attenzione e chissà che questo non sia il momento giusto per l'amore. Sul fronte lavorativo, smettetela di preoccuparvi, tutto andrà per il meglio! Voto 7.

L'oroscopo del weekend, da Sagittario a Pesci

Sagittario - Il periodo inizierà con uno sprint assai favorevole. Quindi, iniziate già da adesso ad essere più disimpegnati. Secondo quanto si evince dalle effemeridi, potreste avere delle belle novità da alcune persone del vostro circondario. In amore, il buon umore renderà positivo tutto il periodo. Avrete molta voglia di trascorrere del tempo con il partner e non vedrete l'ora di riabbracciarlo e stare insieme. Per coloro che si trovano in situazioni difficili, il consiglio è di privilegiare la pazienza e il buon dialogo con serenità e sincerità.

Per i single, sarà un momento favorevole per realizzare un desiderio, a condizione di coordinare ogni minimo dettaglio. Una visione chiara della situazione attiverà energie che vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi in programma: siete pronti a raggiungerli senza troppi problemi? Per quanto riguarda il lavoro, se avete bisogno di essere comunicativi, questo sarà proprio il momento giusto. Finalmente, raggiungerete i risultati che stavate aspettando. Voto 9.

Capricorno - Il buonumore tornerà, insieme alla voglia di vivere e nuove emozioni. Molti di voi cominceranno a percepire nell'aria il profumo di novità, e per questo sapranno progettare una soluzione audace in grado di portare grandi soddisfazioni.

In amore, le stelle vi avvolgeranno e proteggeranno con un'aura felice che vi riempirà di gioia. Sarà un finale di settimana indimenticabile in cui vi sentirete pronti a conquistare il mondo e a guardare avanti, senza più voltarvi indietro. Per i single, tirate fuori il vostro fascino e il vostro carisma e conquisterete chi volete! Forse il vostro sogno d'amore appassionato non si realizzerà immediatamente, ma niente ostacolerà i vostri piani a lungo termine. Quindi, non arrendetevi, non lasciatevi influenzare dalle dissonanze e andate avanti con determinazione. Sul fronte lavorativo, tuffatevi nelle imprese professionali e finanziarie perché ci saranno diverse persone che avranno bisogno della vostra esperienza. La capacità organizzativa darà i suoi frutti. Voto 8.

Acquario - Secondo le previsioni astrali, si prospetta un sabato e una domenica quasi senza intoppi. Tuttavia, non potete permettervi di rilassarvi troppo, sarà necessaria una certa dose di attenzione. Nel frattempo, per quanto riguarda l'amore, il weekend potrebbe regalare qualche piccola soddisfazione. In ambito sentimentale, sembra che il periodo "no" vissuto di recente sia ormai alle spalle. Questo frangente mostra segnali di ripresa e potrebbe essere un'opportunità per riflettere sul perché vi trovate sempre di fronte gli stessi problemi. Se vi piace avere una relazione movimentata, non è mai troppo tardi per iniziare. Per i single, questo periodo sarà come una boccata d'aria fresca, un vero e proprio toccasana che porterà nuove amicizie: sarete in grado di sfruttarle al meglio? Sul fronte lavorativo, sarete piuttosto collaborativi e disposti a dedicare il vostro tempo: è molto probabile che aiuterete chi è rimasto indietro con i propri compiti. Voto 6.

Pesci - L'oroscopo del weekend 11-12 maggio prospetta una fase piuttosto lenta, forse difficile, con possibili risvolti negativi da gestire con cautela. Questo è ciò che sembrano suggerire le effemeridi quotidiane. In ambito sentimentale, un rapporto amoroso non deve sempre essere sinonimo di dramma, ma può anche essere alimentato da momenti spensierati e situazioni ludiche. Sarà molto importante avere la volontà di perseguire obiettivi comuni. Per i single, un cielo sfavorevole potrebbe generare sensazioni di inadeguatezza e disagio. Forse avete l'impressione di essere perseguitati dalla sfortuna in questo momento. Quindi, con l'umore a terra, potreste non sentire il desiderio di socializzare e preferirete chiudervi in voi stessi, proprio come fanno i ricci. Ma abbiate calma! Sul fronte lavorativo, non permettete a certe persone di rovinarvi ulteriormente la giornata. Voto 5.